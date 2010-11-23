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Sony, iOS ve Android için Reader isimli e-kitap uygulaması hazırlayacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Sony, iOS ve Android için Reader isimli e-kitap uygulaması hazırlayacak
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iOS ve Android platformunun her geçen gün daha da geniş kitlelere ulaşmasıyla; elektronik kitap satıcıları da pazarın iki büyük oyuncusuna gün geçtikçe daha fazla destek vermeye başladı. Son olarak Japon elektronik devi Sony, yaptığı açıklamayla, Reader uygulamasını AppStore ve Android Market üzerinden Aralık ayından itibaren iOS ile Android kullanıcılarına ulaştıracaklarını duyurdu.

Kendi elektronik kitap mağazasıyla uyumlu olacak olan Reader uygulaması; Apple'ın iBook'u, Amazon'un Kindle'ı, Barnes & Noble'ın da Nook'u gibi standart elektronik kitap uygulamalarının özelliklerine sahip olacak ve kullanıcılara, Sony'nin kitap mağazasından satın aldıkları kitaplara ulaşma imkanı sunacak.

Sony, uygulamanın satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken; Apple, Amazon ve Barnes & Noble gibi güçlü rakiplerinin yaptığı gibi, ücretsiz satışa sunması muhtemel görünüyor.

Sony, iOS ve Android için Reader isimli e-kitap uygulaması hazırlayacak
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Sony, iOS ve Android için Reader isimli e-kitap uygulaması hazırlayacak
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Sony, iOS ve Android için Reader isimli e-kitap uygulaması hazırlayacak
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grafiker 9 yıl
beni ilgilendiriyorda :) türkçe içerik bulmakta zorlanıyorum malesef aldiko gibi bir reader a hala nasıl türkçe içerik ekliyeceğim bilemiyorum biraz araştırdım ama çözemedim sıkıldım bıraktım sonra pdf lerimi okuyorum işe giderken seviste çok iyi oluyor. Benim esas beklediğim x comics in android versiyonu çıkacakmı. IOS versiyonunu kullandım çok keyifli çizgiroman okumayı resmen yeni bir bakış açısıyla yorumlamışlar adamlar.... elinde ıphone veya ıpod touch olan mutlaka denesin...
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selahattın ısık 9 yıl
güzel haber.ama kitap okuma alışkanlığı olmayan biz türkleri pek illendirmiyor.:)
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