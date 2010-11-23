Sony, iOS ve Android için Reader isimli e-kitap uygulaması hazırlayacak

iOS ve Android platformunun her geçen gün daha da geniş kitlelere ulaşmasıyla; elektronik kitap satıcıları da pazarın iki büyük oyuncusuna gün geçtikçe daha fazla destek vermeye başladı. Son olarak Japon elektronik devi Sony, yaptığı açıklamayla, Reader uygulamasını AppStore ve Android Market üzerinden Aralık ayından itibaren iOS ile Android kullanıcılarına ulaştıracaklarını duyurdu.

Kendi elektronik kitap mağazasıyla uyumlu olacak olan Reader uygulaması; Apple'ın iBook'u, Amazon'un Kindle'ı, Barnes & Noble'ın da Nook'u gibi standart elektronik kitap uygulamalarının özelliklerine sahip olacak ve kullanıcılara, Sony'nin kitap mağazasından satın aldıkları kitaplara ulaşma imkanı sunacak.

Sony, uygulamanın satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken; Apple, Amazon ve Barnes & Noble gibi güçlü rakiplerinin yaptığı gibi, ücretsiz satışa sunması muhtemel görünüyor.