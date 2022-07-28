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    Playstation 5 için 1440p desteği getiren yazılım güncellemesi yayınlandı

    PlayStation 5 kullanıcıları, konsol destek vermediğinden 1440p monitörde oyunları oynamanın keyfini süremiyordu. Sony, PS 5 için 1440p desteği getiren yazılım güncellemesini bugün yayınladı.
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    sony playstation 5

    Sony, PlayStation 5 kullanıcılarının en çok istediği özelliklerden biri olan 1440p çözünürlük desteğini çok yakında getiriyor. PS5 1440p desteği ilk olarak beta programına dahil olan az sayıda kullanıcı için aktif edildi.

    Yeni 1440p video çıkış desteği, PS 5 sahiplerinin uyumlu TV ve monitörlerde bu çözünürlükte oynamalarına imkan sağlayacak. Tabii ki oyunların da 1440p’yi desteklemesi gerekiyor. 4K gibi yüksek çözünürlüğe sahip oyunlar çözünürlüğü 1440p’ye düşürmek için süper örnekleme yoluyla gelişmiş kenar yumuşatma özelliğinden faydalanacak.

    VRR, 1440p'de desteklenmeyecek

    Bugünden itibaren, davet edilen kullanıcılara yeni yazılım güncellemelerini indirecekleri bir e-posta gönderilecek. Kullanıcılar, sistem ayarından ekran ve video seçeneklerine girip “1440p çıkışı test et”i seçerek yeni ekran çözünürlüğünde oynamanın keyfini sürebilecek. Sony, VRR'ın (Değişken Yenileme Hızı) 1440p’de desteklenmeyeceğini belirtti.

    playstation 1440p desteği
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    Oyun listeleri

    En son PS5 beta yazılım güncellemesi, kullanıcıların oyunlarını düzenlemelerini kolaylaştıracak oyun listelerini de içeriyor. Artık ana oyun kütüphanesinden oyun listeleri oluşturulabiliyor; her listeye en fazla 100 oyun eklenebiliyor ve toplamda 15 oyun listesi oluşturma sınırı var. Listelere diskli, dijital ve bulut oyunlar eklenebiliyor.

    ps5 oyun kütüphanesi
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    Ekran paylaşımı

    Sony, ayrıca kullanıcıların arkadaşlarıyla ekranlarını paylaşmaları için istek seçeneği ve bir partiye katıldıklarında arkadaşlarının devam eden oyununa ne zaman katılabileceklerini bildiren yeni bildirimler dahil yeni sosyal özellikleri test ediyor.

    ps5 ekran paylaşımı
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    Sony, PlayStation 5'e 1440p desteği dahil bir dizi özelliği getiren yeni yazılım güncellemesini tüm kullanıcılara ne zaman sunacağını açıklamadı.

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