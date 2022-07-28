Playstation 5 için 1440p desteği getiren yazılım güncellemesi yayınlandı



Sony, PlayStation 5 kullanıcılarının en çok istediği özelliklerden biri olan 1440p çözünürlük desteğini çok yakında getiriyor. PS5 1440p desteği ilk olarak beta programına dahil olan az sayıda kullanıcı için aktif edildi.

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Yeni 1440p video çıkış desteği, PS 5 sahiplerinin uyumlu TV ve monitörlerde bu çözünürlükte oynamalarına imkan sağlayacak. Tabii ki oyunların da 1440p’yi desteklemesi gerekiyor. 4K gibi yüksek çözünürlüğe sahip oyunlar çözünürlüğü 1440p’ye düşürmek için süper örnekleme yoluyla gelişmiş kenar yumuşatma özelliğinden faydalanacak.

VRR, 1440p'de desteklenmeyecek

Bugünden itibaren, davet edilen kullanıcılara yeni yazılım güncellemelerini indirecekleri bir e-posta gönderilecek. Kullanıcılar, sistem ayarından ekran ve video seçeneklerine girip “1440p çıkışı test et”i seçerek yeni ekran çözünürlüğünde oynamanın keyfini sürebilecek. Sony, VRR'ın (Değişken Yenileme Hızı) 1440p’de desteklenmeyeceğini belirtti.

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Oyun listeleri

En son PS5 beta yazılım güncellemesi, kullanıcıların oyunlarını düzenlemelerini kolaylaştıracak oyun listelerini de içeriyor. Artık ana oyun kütüphanesinden oyun listeleri oluşturulabiliyor; her listeye en fazla 100 oyun eklenebiliyor ve toplamda 15 oyun listesi oluşturma sınırı var. Listelere diskli, dijital ve bulut oyunlar eklenebiliyor.

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Ekran paylaşımı

Sony, ayrıca kullanıcıların arkadaşlarıyla ekranlarını paylaşmaları için istek seçeneği ve bir partiye katıldıklarında arkadaşlarının devam eden oyununa ne zaman katılabileceklerini bildiren yeni bildirimler dahil yeni sosyal özellikleri test ediyor.

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Sony, PlayStation 5'e 1440p desteği dahil bir dizi özelliği getiren yeni yazılım güncellemesini tüm kullanıcılara ne zaman sunacağını açıklamadı.

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