Sony açık tasarımlı kulaklığını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Giderek büyüyen açık tasarımlı kulaklık trendine katılan firmaların sayısı giderek artıyor. Sony LinkBuds Open yeni açık tasarımlı kulaklık modeli, aktif gürültü engelleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Sony LinkBuds Open özellikleri ve fiyatı

Sony LinkBuds Open kulaklık modeli biraz daha farklı bir tasarım benimsemiş. Kulağın içini tam olarak kaplayan kulaklık, halka yapısı sayesinde dış ortamın da farkında olmanızı sağlıyor. Böylece aktif gürültü engelleme ihtiyacı ortadan kalkıyor.

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Sony Integrated Processor V2 işlemcisi sayesinde en iyi ses kalitesi elde edilirken 11mm neodim sürücülerle kalite destekleniyor. Kulaklık ortama göre ses seviyesini otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Her iki parça ayrı ayrı telefona bağlanabiliyor. Ayrıca Bluetooth 5.3 ile birden fazla cihaza aynı anda bağlantı sağlanıyor. Şakak kemiğine dokunarak ya da kafanızı sallayarak kulaklığı kontrol edebiliyorsunuz.

Tek şarj ile 8 saatlik kullanım süresi sunan kulaklık kutusu ile bu süreyi 22 saate çıkarıyor. Sony LinkBuds Open kulaklık modeli 200$ fiyat etiketi ile önümüzdeki haftadan itibaren satışa sunulacak.

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Sony LinkBuds Open tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı