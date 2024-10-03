Sony açık tasarımlı kulaklığını duyurdu

Sony LinkBuds Open özellikleri ve fiyatı
Sony LinkBuds Open kulaklık modeli biraz daha farklı bir tasarım benimsemiş. Kulağın içini tam olarak kaplayan kulaklık, halka yapısı sayesinde dış ortamın da farkında olmanızı sağlıyor. Böylece aktif gürültü engelleme ihtiyacı ortadan kalkıyor.
Sony Integrated Processor V2 işlemcisi sayesinde en iyi ses kalitesi elde edilirken 11mm neodim sürücülerle kalite destekleniyor. Kulaklık ortama göre ses seviyesini otomatik olarak ayarlayabiliyor.
Her iki parça ayrı ayrı telefona bağlanabiliyor. Ayrıca Bluetooth 5.3 ile birden fazla cihaza aynı anda bağlantı sağlanıyor. Şakak kemiğine dokunarak ya da kafanızı sallayarak kulaklığı kontrol edebiliyorsunuz.
Tek şarj ile 8 saatlik kullanım süresi sunan kulaklık kutusu ile bu süreyi 22 saate çıkarıyor. Sony LinkBuds Open kulaklık modeli 200$ fiyat etiketi ile önümüzdeki haftadan itibaren satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.