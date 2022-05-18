Sony LinkBuds S iddialı özelliklerle geliyor

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Kısa süre önce AirPods Max kulaklık modeline rakip çıkaran Sony şimdi de AirPods Pro modeline rakip olacak yeni bir kulaklık modeli duyurdu. Sony LinkBuds S tam kablosuz kulaklık sınıfında iddialı.

Sony LinkBuds S özellikleri ve fiyatı

Sony LinkBuds S tam kablosuz kulaklık modeli küçük boyutlarına rağmen rakiplerine göre önemli bir avantaj barındırıyor. Pazarın gürültü engelleme yapabilen en küçük ve en hafif kablosuz kulaklığı konumunda. Ağırlığı sadece 4.8 gram. Dış kısımda dokunmatik kontroller mevcut ve gövde su sıçramalarına karşı dayanıklı.

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5mm dinamik sürücüler ile berrak ses kalitesi sunan kulaklık firmanın özel ses güçlendirme yazılımları ile desteklenmiş. Aktif gürültü engelleme özelliği istenirse ortam seslerini duymanızı da sağlıyor.

Bluetooth 5.2 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile birlikte bu süre 20 saate çıkıyor. Sony LinkBuds S tam kablosuz kulaklık modeli için 199 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

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Sony LinkBuds S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı