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    Sony WH-1000XM5 kulaklık AirPods Max’a rakip oluyor

    Sony WH-1000XM5 kablosuz kulaklık modeli AirPods Max ile rekabete girişirken 40 saate kadar kullanım süresi ve çift ses işlemcisi tabanlı gürültü engelleme özelliği dikkat çekiyor. 
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    Sony WH-1000XM5
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    Apple’ın AirPods Max premium kablosuz kulaklığını tanıtması sonrasında tasarımından ilham alan pek çok rakip piyasaya çıkmaya başladı. Sony WH-1000XM5 kablosuz kulaklık iddialı özelliklerle geliyor.

    Sony WH-1000XM5 özellikleri ve fiyatı

    Sony WH-1000XM5 kablosuz kulaklık modeli 30mm dinamik sürücülere sahip. Önceki nesilden küçük olan sürücüler Sony’nin optimizasyonları ile daha doğal ve daha yüksek frekans tepkileri sunabiliyor. Yine SBC, AAC ve LDAC Bluetooth kodeklerine destek sunuluyor.

    Kulaklık toplamda 8 mikrofon ve iki adet QN1 ses işlemcisi ile desteklenmiş. Böylece orta ve yüksek frekanslarda daha iyi gürültü engelleme performansı elde ediliyor. Ayrıca ortam sesleri istenirse içeri alınabiliyor.

    Bluetooth 5.2 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanan kulaklık Google Fast Pair ve Windows Swift Pair destekliyor. Dış kısımda sürükleme kontrolleri yer alırken kulağınızdan çıkardığınızda müziği durduruyor. Google Assistant ve Amazon Alexa desteği de mevcut.

    Parçalar içeri doğru katlanmadığı için kılıfı biraz daha büyük hazırlanmış. USB Tip-C ile şarj olan kulaklık tek şarj ile 40 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Sony WH-1000XM5 kablosuz kulaklık modeli 400$ fiyat etiketi ile satılacak.

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