Sony'nin 'büyük' PlayStation 5 etkinliği için geri sayım başladı

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Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5 için çok yakında önemli bir etkinlik düzenleyecek. Sektörden gelen haberlere göre büyük PlayStation 5 etkinliği için artık sadece iki hafta gibi bir süre kalmış durumda. Haziran ayının başlarında, PS5 oyunlarının tanıtılacağı önemli bir etkinlik geliyor.

PlayStation mimari lideri Mark Cerny, geçtiğimiz Mart ayında bir geliştirici konferansı düzenlemiş ve PlayStation 5'in donanımını detaylandırmıştı. Cerny'nin konuşması tamamıyla teknik detaylardan oluştuğu için bildiğiniz gibi oyunseverler bu etkinlikten genel anlamıyla pek memnun kalmamıştı. Şimdiyse artık teknik detayları geride bırakıyor ve işin en heyecanlı kısımlarına geliyoruz. Haziran ayındaki etkinlikte Sony tamamıyla PlayStation 5 oyunlarına odaklanacak.

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Sony: 'Heyecan verici' PS5 oyunlarını çok yakında tanıtacağız

VentureBeat'ten Jeff Grubb ve Bloomberg'ten Jason Screirer, PlayStation etkinliğinin Haziran ayının başlarında gerçekleşeceğini söylüyor. Daha önce 4 Haziran tarihi verilmişti ancak bu tarihte birkaç günlük erteleme yapılmış. Diğer taraftan Sony CEO'su Kenichiro Yoshida ise, bugün düzenlenen bir toplantıda, ilk kez resmi ağızdan açıklama yaparak 'heyecan verici' PS5 oyunlarının çok yakında tanıtılacağını duyurdu.

Haziran etkinliğinde birinci parti oyunlar haricinde ayrıca üçüncü parti oyunlara yer verilecek. Bu oyunların neler olabileceği konusunda şu an için fazla bilgimiz yok. Sony muhtemelen yine PS-özel oyunlarıyla yeni nesil konsolunu beslemeyi planlanıyor. Yeni bir Horizon ve Spider-Man beklentileri var ancak elbette devam oyunları haricinde ayrıca tamamıyla yeni IP'ler de duyurulabilir.

Konsolun tasarımının da tanıtılması bekleniyor

Sony, PlayStation 5'in seri üretimine Haziran ayında başlamayı planlıyor. Dolayısıyla konsolun tasarımının da önümüzdeki haftalarda tanıtılma ihtimali çok yüksek. Seri üretim başladığında bildiğiniz gibi sızıntıları engellemek pek mümkün değil. Diğer taraftan fiyat konusunda ise muhtemelen bir süre daha beklememiz gerekecek.

PlayStation 5, bu yılın sonlarına doğru Kasım-Aralık gibi piyasaya sürülecek. Sony, yaz aylarında Haziran haricinde ayrıca Ağustos ayında da önemli bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

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