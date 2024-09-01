Sony'nin nişancı oyunu Concord, 2024'ün en başarısız oyunu olabilir

Tam Boyutta Gör Concord, 23 Ağustos 2024’te PlayStation 5 ve PC için çıkış yaptı. Oyunculara aralarından seçim yapabilecekleri özel yeteneklere sahip çeşitli kahramanlar sunan ve farklı modlarla 5’e 5 maçlara gönderen klasik kahraman nişancı oyunu, ilk beş günde yalnızca 25.000 kopya sattı. Oyuncu sayısı gittikçe azalıyor.

PlayStation'ın yeni oyunu Concord neden bekleneni veremedi? 3 gün önce eklendi

Concord neden başarısız oldu?

Sony’nin büyük umutlarla çıkardığı multiplayer shooter oyunu, çok kötü bir başlangıç yaptı. SteamDB’ye göre Concord, en fazla 697 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşabildi. Bu rakama PS5 oyuncuları dahil değil.

Oyunu inceleyenlerin verdikleri ortalama puan; 2. Oyun, yüksek fiyatıyla da birçok oyuncu tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Apex Legends, Overwatch 2 gibi ücretsiz oynanabilen çok kahraman nişancı oyunu var. Eleştirilen bir diğer nokta da; karakter tasarımları oldu.

Popüler döneminde 624.000 eş zamanlı oyuncuya ulaşan Apex Legends, 50.000 - 60.000 aktif oyuncusu olan Team Fortress 2 gibi daha eski oyunlarla karşılaştırıldığında Concord, çok kötü bir performans sergiliyor. Aşırı olumsuz geri bildirimler göz önüne alındığında, yalnızca oyunun kendisi değil, aynı zamanda Firewalk Studios'un geleceği de tehlikede. Concord toparlanmazsa, stüdyonun ilk projesi son projesi olabilir.

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Sony'nin nişancı oyunu Concord, tutmadı: Satışlar çok kötü!