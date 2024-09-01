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    Sony'nin nişancı oyunu Concord, 2024'ün en başarısız oyunu olabilir

    Sony'nin çok oyunculu nişancı oyunu Concord, 2024'ün en kötü çıkış yapan oyunlarından biri oldu. Oyunun ilk beş günde yalnızca 25.000 adet sattığı bildirildi.   
    sony concord 25.000 sattı Tam Boyutta Gör
    Concord, 23 Ağustos 2024’te PlayStation 5 ve PC için çıkış yaptı. Oyunculara aralarından seçim yapabilecekleri özel yeteneklere sahip çeşitli kahramanlar sunan ve farklı modlarla 5’e 5 maçlara gönderen klasik kahraman nişancı oyunu, ilk beş günde yalnızca 25.000 kopya sattı. Oyuncu sayısı gittikçe azalıyor.

    Concord neden başarısız oldu?

    Sony’nin büyük umutlarla çıkardığı multiplayer shooter oyunu, çok kötü bir başlangıç yaptı. SteamDB’ye göre Concord, en fazla 697 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşabildi. Bu rakama PS5 oyuncuları dahil değil.

    Oyunu inceleyenlerin verdikleri ortalama puan; 2. Oyun, yüksek fiyatıyla da birçok oyuncu tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Apex Legends, Overwatch 2 gibi ücretsiz oynanabilen çok kahraman nişancı oyunu var. Eleştirilen bir diğer nokta da; karakter tasarımları oldu.

    Popüler döneminde 624.000 eş zamanlı oyuncuya ulaşan Apex Legends, 50.000 - 60.000 aktif oyuncusu olan Team Fortress 2 gibi daha eski oyunlarla karşılaştırıldığında Concord, çok kötü bir performans sergiliyor. Aşırı olumsuz geri bildirimler göz önüne alındığında, yalnızca oyunun kendisi değil, aynı zamanda Firewalk Studios'un geleceği de tehlikede. Concord toparlanmazsa, stüdyonun ilk projesi son projesi olabilir.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Nobody-plays-Concord-Sony-s-hero-shooter-threatens-to-be-the-biggest-flop-of-the-year.882234.0.html https://steamdb.info/app/2443720/charts/#max
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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