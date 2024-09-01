Sony'nin nişancı oyunu Concord, 2024'ün en başarısız oyunu olabilir

Concord neden başarısız oldu?
Sony’nin büyük umutlarla çıkardığı multiplayer shooter oyunu, çok kötü bir başlangıç yaptı. SteamDB’ye göre Concord, en fazla 697 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşabildi. Bu rakama PS5 oyuncuları dahil değil.
Oyunu inceleyenlerin verdikleri ortalama puan; 2. Oyun, yüksek fiyatıyla da birçok oyuncu tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Apex Legends, Overwatch 2 gibi ücretsiz oynanabilen çok kahraman nişancı oyunu var. Eleştirilen bir diğer nokta da; karakter tasarımları oldu.
Popüler döneminde 624.000 eş zamanlı oyuncuya ulaşan Apex Legends, 50.000 - 60.000 aktif oyuncusu olan Team Fortress 2 gibi daha eski oyunlarla karşılaştırıldığında Concord, çok kötü bir performans sergiliyor. Aşırı olumsuz geri bildirimler göz önüne alındığında, yalnızca oyunun kendisi değil, aynı zamanda Firewalk Studios'un geleceği de tehlikede. Concord toparlanmazsa, stüdyonun ilk projesi son projesi olabilir.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Nobody-plays-Concord-Sony-s-hero-shooter-threatens-to-be-the-biggest-flop-of-the-year.882234.0.html https://steamdb.info/app/2443720/charts/#max Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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