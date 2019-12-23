Sony'nin yeni amiral gemisi telefonu delikli ekrana sahip olacak

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Sony, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) için patent başvurusunda bulundu. Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) tarafından onaylanan patent, 19 Aralık'ta WIPO veritabanında ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Tab S6 5G bu kez Samsung'un web sitesinde ortaya çıktı"

Patent görsellerine bakılırsa 2020 yılında piyasaya sürülecek Xperia modellerinde delikli ekran kullanılacak. Hatta görüntüde yer alan akıllı telefonun, Japon şirketin 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı yeni Xperia amiral gemisi olduğu söyleniyor.

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Ekrandaki tarih lansmana mı işaret ediyor?

Bir başka dikkat çekici detay ise ekrandaki tarihin 24 Şubat 2020'yi göstermesi. Bunun da lansman tarihine işaret ettiğini düşünebiliriz. Zira 2020 Mobil Dünya Kongresi, 24 Şubat'ta başlayacak.

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Akıllı telefonun teknik özellikleri konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirileceği ve Sony'nin İlk 5G'li telefonu olacağı bildiriliyor.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/sony-xperia-6-2020-smartphone-playstation-app