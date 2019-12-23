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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony'nin yeni amiral gemisi telefonu delikli ekrana sahip olacak

    Sony'nin ilk 5G'li akıllı telefonunu 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde sahneye çıkarması bekleniyor. Japon şirketin yeni amiral gemisi delikli ekranla gelecek.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony'nin yeni amiral gemisi telefonu delikli ekrana sahip olacak
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    Sony, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) için patent başvurusunda bulundu. Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) tarafından onaylanan patent, 19 Aralık'ta WIPO veritabanında ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Tab S6 5G bu kez Samsung'un web sitesinde ortaya çıktı"

    Patent görsellerine bakılırsa 2020 yılında piyasaya sürülecek Xperia modellerinde delikli ekran kullanılacak. Hatta görüntüde yer alan akıllı telefonun, Japon şirketin 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı yeni Xperia amiral gemisi olduğu söyleniyor.

    Sony'nin yeni amiral gemisi telefonu delikli ekrana sahip olacak
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    Ekrandaki tarih lansmana mı işaret ediyor?

    Bir başka dikkat çekici detay ise ekrandaki tarihin 24 Şubat 2020'yi göstermesi. Bunun da lansman tarihine işaret ettiğini düşünebiliriz. Zira 2020 Mobil Dünya Kongresi, 24 Şubat'ta başlayacak.

    Sony'nin yeni amiral gemisi telefonu delikli ekrana sahip olacak
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    Akıllı telefonun teknik özellikleri konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirileceği ve Sony'nin İlk 5G'li telefonu olacağı bildiriliyor.



    https://nl.letsgodigital.org/smartphones/sony-xperia-6-2020-smartphone-playstation-app Yorum Yaz
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    khytr89 2 sa. en beğenilen
    simetrik olmayan telefonları tek ben mi sevmiyorum ? abi şunun üst tarafıyla alt tarafını eşit yapın , illa delik, çeltik olmasına gerek yok, tüm android telefonlar birbirine benziyor, sektör olarak samsung , note edge ve fold ile farklılık katmasa neredeyse hepsi birbirinin kopyası
    simetrik olmayan telefonları tek ben mi sevmiyorum ? abi şunun üst tarafıyla alt tarafını eşit yapın , illa delik, çeltik olmasına gerek yok, tüm android telefo...
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    smart1978 33 dk.
    O kamera deligini alttaki cerceveyi yukari tasiyarak asabilirler :) . Madem delik var alttaki kalin cercevenin anlami nedir ya ?! :) ...
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    ygulbahar 35 dk.
    Bu tasarim gayet guzel lakin arkadaslar tr de yok artik. O yuzden bizi pek alakadar etmiyor.
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    gently weeps 1 sa.
    Çene kısmının bu kadar fazla olacağını sanmıyorum çıksın görelim bakalım
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    mck94 1 sa.
    Sony bir kac tane keskin koseli telefon cikarabilir aslinda. Piyasada su an hic boyle telefon kalmadi eskiden boyle xperialar vardi. Bir tane cercevesiz tam ekran pop up kamerali. Bi tane de alt ust esit meizular gibi kosei bi telefon cikarsa harika olur
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    khytr89 2 sa. en beğenilen
    simetrik olmayan telefonları tek ben mi sevmiyorum ? abi şunun üst tarafıyla alt tarafını eşit yapın , illa delik, çeltik olmasına gerek yok, tüm android telefonlar birbirine benziyor, sektör olarak samsung , note edge ve fold ile farklılık katmasa neredeyse hepsi birbirinin kopyası
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