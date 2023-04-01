Motorola Razr Plus 2023 FCC'de listelendi: İşte beklenen kilit özellikler

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2023'te Motorola'nın yeni nesil Razr akıllı telefonları tanıtılmıştı. Şirketin katlanabilir telefon sektöründe büyük etki yaratması beklenen cihazı Motorola Razr Plus 2023 ise yakın bir zamanda ise FCC'de listelendi. Liste sayesinde önemli birkaç özelliği ortaya çıkan cihaz, önceki raporlara göre 1 Haziran'da tanıtılabilir.

İşte Motorola Razr Plus 2023'ün beklenen özellikleri:

FCC internet sitesinde XT2321 model numarasıyla listelenen Motorola Razr Plus 2023, 5G desteğiyle gelecek. Listeye göre önceki nesilde bulunan 3.500 mAh batarya, yerini bir tık daha büyük olan 3.640 mAh bataryaya bırakacak gibi görünüyor. FCC'ye göre 33W hızlı şarjı destekleyecek cihaz, 3,7 inçlik devasa dış ekranıyla Oppo Find N2 Flip ve Galaxy Z Flip 5’in yeni rakibi olması bekleniyor.

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Razr V3'e benzer bir tasarıma sahip olması beklenen Motorola Razr Plus 2023, çift tonlu bir tasarıma sahip olabilir. Muhtemelen ilginç renk seçenekleri ile popülerlik kazanmaya çalışacak cihaz, arka tarafta iki kamera ve bir adet LED flaştan oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olacak.

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