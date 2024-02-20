Sony, PS5 Pro’yu GTA 6 heyecanından yararlanmak için bu yıl piyasaya sürebilir

PS5 Pro, 2024’ün ikinci yarısında çıkabilir
Kasım 2020'de piyasaya sürülen PlayStation 5, artık dördüncü yılına doğru ilerlerken Sony, satış hedefini 25 milyondan 21 milyona düşürmüş ve önümüzdeki mali yıldan satışlarında kademeli bir düşüş beklediğini söylemişti. Benzer bir durum PS4 için de yaşanmıştı. Sony, PS4 konsolundan üç yıl sonra PS4 Pro’yu piyasaya çıkarmıştı.
Şimdi de aynı şeyin PS5 Pro için de olması bekleniyor. Analistlere göre PS5 Pro, 2025’te çıkacak GTA 6’nın da etkisiyle Sony’nin konsol satışlarını artıracak. Kantan Games'in CEO'su Serkan Toto’ya göre oyun endüstrisinde Sony'nin 2024'ün ikinci yarısında PS5 Pro’yu tanıtacağına yönelik bir fikir birliği oluşmuş vaziyette.
Rockstar Games, bu on yılın en çok beklenen oyunu olan GTA 6’nın çıkış tarihini 2025 olarak açıkladı. Net tarih verilmese de GTA 6’dan önce çıkacak PS5 Pro, gerçekten de Sony’nin aradığı şey olabilir. Ancak GTA 6 için biriken devasa “hype” bile Sony için yeterli olmayabilir. Zira daha önce de söylediğimiz gibi firmanın en önemli sorunlarından birisi oyun işindeki kar marjlarının son on yılın en düşük seviyesinde olması.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.