Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, PS5 Pro’yu GTA 6 heyecanından yararlanmak için bu yıl piyasaya sürebilir

    Analistlere göre Sony, satışları artırmak için PlayStation 5 Pro’yu bu yıl piyasaya sürebilir. Oyun endüstrisinin Sony’nin PS5 Pro’yu 2024’ün ikinci yarısında çıkaracağına inandığı belirtiliyor.
    PS5 Pro, GTA 6'dan yararlanmak için bu yıl piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation 5 için daha önce açıkladığı satış tahmini düşürmüş ve konsolun yaşam döngüsünün ikinci aşamasına girdiğini açıklamıştı. Bu açıklama, firmanın PlayStation 5'in yenilenmiş bir versiyonu olması beklenen PlayStation 5 Pro’yu yakında piyasaya süreceğine dair söylentileri de artırdı. Şimdi ise sektör analistleri Sony’nin PS5 Pro’yu 2024’ün ikinci yarısında çıkaracağını iddia ediyor.

    PS5 Pro, 2024’ün ikinci yarısında çıkabilir

    Kasım 2020'de piyasaya sürülen PlayStation 5, artık dördüncü yılına doğru ilerlerken Sony, satış hedefini 25 milyondan 21 milyona düşürmüş ve önümüzdeki mali yıldan satışlarında kademeli bir düşüş beklediğini söylemişti. Benzer bir durum PS4 için de yaşanmıştı. Sony, PS4 konsolundan üç yıl sonra PS4 Pro’yu piyasaya çıkarmıştı.

    Şimdi de aynı şeyin PS5 Pro için de olması bekleniyor. Analistlere göre PS5 Pro, 2025’te çıkacak GTA 6’nın da etkisiyle Sony’nin konsol satışlarını artıracak. Kantan Games'in CEO'su Serkan Toto’ya göre oyun endüstrisinde Sony'nin 2024'ün ikinci yarısında PS5 Pro’yu tanıtacağına yönelik bir fikir birliği oluşmuş vaziyette.

    Rockstar Games, bu on yılın en çok beklenen oyunu olan GTA 6’nın çıkış tarihini 2025 olarak açıkladı. Net tarih verilmese de GTA 6’dan önce çıkacak PS5 Pro, gerçekten de Sony’nin aradığı şey olabilir. Ancak GTA 6 için biriken devasa “hype” bile Sony için yeterli olmayabilir. Zira daha önce de söylediğimiz gibi firmanın en önemli sorunlarından birisi oyun işindeki kar marjlarının son on yılın en düşük seviyesinde olması.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    depores free kullanıcı yorumları hareket eden gölgeler görmek arka amortisörden gelen lok sesi capitol şampuan veridis quo ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook D15
    Huawei Matebook D15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız