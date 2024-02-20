Sony, PS5 Pro’yu GTA 6 heyecanından yararlanmak için bu yıl piyasaya sürebilir

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation 5 için daha önce açıkladığı satış tahmini düşürmüş ve konsolun yaşam döngüsünün ikinci aşamasına girdiğini açıklamıştı. Bu açıklama, firmanın PlayStation 5'in yenilenmiş bir versiyonu olması beklenen PlayStation 5 Pro’yu yakında piyasaya süreceğine dair söylentileri de artırdı. Şimdi ise sektör analistleri Sony’nin PS5 Pro’yu 2024’ün ikinci yarısında çıkaracağını iddia ediyor.

PS5 Pro, 2024’ün ikinci yarısında çıkabilir

Kasım 2020'de piyasaya sürülen PlayStation 5, artık dördüncü yılına doğru ilerlerken Sony, satış hedefini 25 milyondan 21 milyona düşürmüş ve önümüzdeki mali yıldan satışlarında kademeli bir düşüş beklediğini söylemişti. Benzer bir durum PS4 için de yaşanmıştı. Sony, PS4 konsolundan üç yıl sonra PS4 Pro’yu piyasaya çıkarmıştı.

Şimdi de aynı şeyin PS5 Pro için de olması bekleniyor. Analistlere göre PS5 Pro, 2025’te çıkacak GTA 6’nın da etkisiyle Sony’nin konsol satışlarını artıracak. Kantan Games'in CEO'su Serkan Toto’ya göre oyun endüstrisinde Sony'nin 2024'ün ikinci yarısında PS5 Pro’yu tanıtacağına yönelik bir fikir birliği oluşmuş vaziyette.

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Rockstar Games, bu on yılın en çok beklenen oyunu olan GTA 6’nın çıkış tarihini 2025 olarak açıkladı. Net tarih verilmese de GTA 6’dan önce çıkacak PS5 Pro, gerçekten de Sony’nin aradığı şey olabilir. Ancak GTA 6 için biriken devasa “hype” bile Sony için yeterli olmayabilir. Zira daha önce de söylediğimiz gibi firmanın en önemli sorunlarından birisi oyun işindeki kar marjlarının son on yılın en düşük seviyesinde olması.

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PS5 Pro, GTA 6'dan yararlanmak için bu yıl piyasaya sürülebilir