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    Sony, PlayStation VR2'nin satışlarına başladı

    Japon teknoloji devi Sony, bundan tam bir yıl önce tanıttığı sanal gerçeklik başlığı PlayStation VR2'yi satışa sundu. İşte cihazın fiyatı ve detayları.          
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    Sony, PlayStation VR2'nin satışlarına başladı Tam Boyutta Gör
    Sony, yeni sanal gerçeklik başlığı PlayStation VR2'yi piyasaya sürdü. Şirket PlayStation VR2'yi tam bir yıl önce 22 Şubat 2022'de tanıtmıştı ve başlık artık dünyanın bazı ülkelerinde satın alınabilir durumda.

    PlayStation VR2, 22 Şubat 2023 tarihinden itibaren satışa sunuldu. Cihaz ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkelerde PlayStation çevrimiçi mağazasından satın alınabiliyor.

    PlayStation VR2 destekleyen oyun sayısı 40'a çıktı

    ABD için fiyat 550 dolar ve Fransa için ise 600 euro olarak açıklandı. PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain paketinin fiyatı 600 dolar/euro, PlayStation VR2 Sense kontrol cihazı için şarj istasyonunun fiyatı ise 50 dolar/euro olacak.

    Sony, PlayStation VR2'nin satışlarına başladı Tam Boyutta Gör

    PS VR2 başlığı 4K HDR çözünürlük ve 110 derece görüş açısı sunarken, OLED ekranların her biri 2.000 x 2040 piksel çözünürlük sunuyor ve 90 ve 120Hz kare hızlarını destekliyor. Tüm bunlara ek olarak Sony, PlayStation VR2 ile oynanabilen oyun sayısını ise 40'a çıkardı.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 23 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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