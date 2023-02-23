Sony, PlayStation VR2'nin satışlarına başladı

PlayStation VR2, 22 Şubat 2023 tarihinden itibaren satışa sunuldu. Cihaz ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkelerde PlayStation çevrimiçi mağazasından satın alınabiliyor.
PlayStation VR2 destekleyen oyun sayısı 40'a çıktı
ABD için fiyat 550 dolar ve Fransa için ise 600 euro olarak açıklandı. PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain paketinin fiyatı 600 dolar/euro, PlayStation VR2 Sense kontrol cihazı için şarj istasyonunun fiyatı ise 50 dolar/euro olacak.
PS VR2 başlığı 4K HDR çözünürlük ve 110 derece görüş açısı sunarken, OLED ekranların her biri 2.000 x 2040 piksel çözünürlük sunuyor ve 90 ve 120Hz kare hızlarını destekliyor. Tüm bunlara ek olarak Sony, PlayStation VR2 ile oynanabilen oyun sayısını ise 40'a çıkardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.