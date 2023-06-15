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    Sony, PS5 oyunlarını bulut'a taşıyor: Çalışmalar başladı

    Konsol devi Sony, PlayStation Plus Deluxe üyelerinin faydalanabileceği bulut tabanlı oyun hizmeti için harekete geçti. Şirket, Project Q için hedef değiştiriyor olabilir. İşte detaylar
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    Sony, PS5 oyunlarını bulut'a taşıyor: Çalışmalar başladı Tam Boyutta Gör
    Konsol pazarının önde gelen isimlerinden Sony, PlayStation Plus Deluxe aboneliği kapsamında sunulacak bulut akışı özelliğini test etmeye başladı. Depolama alanı ihtiyacını oradan kaldıracak yeni özellik, PS5 oyunlarından deneme sürümlerine ve hatta PS Plus oyun kataloğuna kadar destek sunacak.

    Sony, PS5 oyunları için bulut çalışmalarına başladı

    Salı günü yaptığı paylaşımda Sony Interactive Entertainment yöneticisi Nick Maguire, "Şu anda desteklenen PS5 oyunları için bulut akışını test ediyoruz. Buna PlayStation Plus Oyun Kataloğu ve PS5 oyunlarının deneme sürümleri ve oyuncuların sahip olduğu desteklenen dijital PS5 oyunları dahil" dedi.

    Ayrıca yetkili isim, mevcut ve yeni aboneler için üst düzey PlayStation Plus'ın değerini artırmaya odaklandıklarını söyledi. Ancak bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim geçtiğimiz ay Sony, kullanıcıların Remote Play uygulaması aracılığıyla PS5 oyunları oynamasına olanak tanıyan Project Q'yu duyurdu. Bu cihaz her ne kadar PS5'e bağlı olsa da, Sony'den ani bir karar değişikliği görebiliriz. Yani bu cihaz bulut oyunları için kullanılabilir.

    Bildiğiniz üzere Sony, 10 yılı aşkın bir süredir eski adıyla PlayStation Now üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada Sony CEO'su Kenichiro Yoshida bulutta oyun oynamanın "teknik zorluklar" içerdiğini belirse de, yeni sızıntılar bu engelleri aşmak için çalışmaların başladığını gösteriyor. Maguire, PS Plus'ın bulut oyun desteği konusunda herhangi bir tarih belirtmedi. Özelliğin şu anda ''geliştirme aşamasında'' olduğunu düşünürsek, bu biraz zaman alabilir. 

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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