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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, sensör üretimi için izinleri kaldırdı

    Mobil cihazlarda sayısı sekize kadar çıkan kameralar nedeniyle Sony talebe yetişemez oldu. Sensör tesisleri artık 24 saat boyunca soluksuz çalışarak talebi karşılamaya çalışıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sony, sensör üretimi için izinleri kaldırdı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon pazarında varlık göstermekten çok uzak olan Sony, iş sensör üretimine geldiğinde ise lider durumda. Firma talebe yetişebilmek için sensör üretim bantlarını durup dinlenmeden çalıştırıyor.

    Talep patlaması

    Gelen bilgilere göre Sony sensör üretim tesisleri önümüzdeki tatil sezonunda izin yapmadan çalışacak. Geçen yıl da aynı durum yaşanmıştı. Böylece iki yıl üst üste tatil yapmadan sensör bölümü çalışmış olacak. Tesisler 24 saat boyunca çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var"

    Genel anlamda taşınabilir cihaz pazarında sensörlere olan talep patlama yapmış durumda. Önceki yıllarda tek bir sensör yeterli olurken bugün bir akıllı telefonda 8 sensör bile görür olduk. Tablet ve ikisi bir arada gibi taşınabilir cihazlarda da artık çift sensör normal hale geldi. Ayrıca derinlik algılama yapan 3D ToF sensörlerin de önümüzdeki dönemde patlama yapması bekleniyor.

    Artan bu talep sensör pazarında yüzde 51 paya sahip olan Sony’nin işini zorlaştırmaya başladı. Bu yıl sensör teknolojilerine 2.6 milyar dolar yatırım yapan firma yeni bir tesisi de tamamlamak üzere. Ne var ki bu da talebi karşılamaya yeterli değil. Ara vermeden çalışarak Sony bir nebze olsun talebi azaltmaya çalışıyor. Firmanın hedefi 2025 yılında payını yüzde 60 seviyesine çıkarmak.



    https://www.phonearena.com/news/sony-is-selling-all-of-the-image-sensors-it-can-make_id121256 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    eminsayin 2 sa. en beğenilen
    Hani batıyordu?Adamlar tek bir Jumanji filminden milyar dolar kazanıyor.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eminsayin 2 sa. en beğenilen
    Hani batıyordu?Adamlar tek bir Jumanji filminden milyar dolar kazanıyor.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 3 sa.
    Gerçekten de harıl harıl karınca gibi çalışıyorlar...
    Yanıtla +1
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