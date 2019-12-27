Sony, sensör üretimi için izinleri kaldırdı

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Akıllı telefon pazarında varlık göstermekten çok uzak olan Sony, iş sensör üretimine geldiğinde ise lider durumda. Firma talebe yetişebilmek için sensör üretim bantlarını durup dinlenmeden çalıştırıyor.

Talep patlaması

Gelen bilgilere göre Sony sensör üretim tesisleri önümüzdeki tatil sezonunda izin yapmadan çalışacak. Geçen yıl da aynı durum yaşanmıştı. Böylece iki yıl üst üste tatil yapmadan sensör bölümü çalışmış olacak. Tesisler 24 saat boyunca çalışıyor.

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Genel anlamda taşınabilir cihaz pazarında sensörlere olan talep patlama yapmış durumda. Önceki yıllarda tek bir sensör yeterli olurken bugün bir akıllı telefonda 8 sensör bile görür olduk. Tablet ve ikisi bir arada gibi taşınabilir cihazlarda da artık çift sensör normal hale geldi. Ayrıca derinlik algılama yapan 3D ToF sensörlerin de önümüzdeki dönemde patlama yapması bekleniyor.

Artan bu talep sensör pazarında yüzde 51 paya sahip olan Sony’nin işini zorlaştırmaya başladı. Bu yıl sensör teknolojilerine 2.6 milyar dolar yatırım yapan firma yeni bir tesisi de tamamlamak üzere. Ne var ki bu da talebi karşılamaya yeterli değil. Ara vermeden çalışarak Sony bir nebze olsun talebi azaltmaya çalışıyor. Firmanın hedefi 2025 yılında payını yüzde 60 seviyesine çıkarmak.

https://www.phonearena.com/news/sony-is-selling-all-of-the-image-sensors-it-can-make_id121256