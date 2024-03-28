Sony yeni kablosuz hoparlörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör Kablosuz hoparlör segmentinde uzun süredir faaliyet gösteren Sony, zaman zaman farklı segmentlere yönelik ürünler çıkarmaya devam ediyor. Bu kez Sony SRS-XB100 adındaki kablosuz hoparlör sahneye çıktı.

Sony SRS-XB100 özellikleri ve fiyatı

Sony SRS-XB100 biraz daha genç kullanıcılara hitap eden bir ürün. Tam boy sürücü kullanan ürün pasif radyatör ile berrak ve güçlü sesler üretiyor. Özel bir işlemci seslerin daha geniş bir şekilde yayılmasını sağlıyor.

Baseus AirGo 1 Ring tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün önce eklendi

Bluetooth 5.3 standardını kullanan hoparlör akıcı bir bağlantı sağlıyor. Tek şarj ile 16 saate kadar kullanılırken USB Tip C portundan şarj ediliyor. IP67 ile suya ve toza dayanıklı. İkinci bir Sony SRS-XB100 hoparlör ile stereo ses oluşturulabiliyor. Sony Music uygulamasından yönetilebilen Sony SRS-XB100 hoparlör 55$ fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.