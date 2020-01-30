Sony Xperia 1.1'in beşli kamera sistemi detaylandı

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Sony, önümüzdeki ay 2020 Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında bir basın toplantısı düzenleyecek. Şirketin etkinlikte yeni amiral gemisi telefonunu tanıtması bekleniyor.

Daha önce cihazın Xperia 5 Plus olarak adlandırılacağı bildirilmişti. Şimdi ise Xperia 1.1 ismiyle piyasaya sürüleceği söyleniyor.

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Akıllı telefonun ilk görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Böylelikle cihazın iki ön, beş arka kamera ile geleceğini öğrenmiş olduk.

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Snapdragon 865 + 12 GB RAM

Son bilgilere göre arka kamera sistemi 64 megapiksel ana sensör, periskop kamera ve ayrıca 12 megapiksel çözünürlüğe sahip iki sensör içerecek. Beşinci kamera ise 2 megapiksel ToF sensörü olacak.

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Periskop kameranın akıllı telefona 5x optik zoom sağlayacağı bildiriliyor. Xperia 1.1, Snapdragon 865 yonga seti, 5G modem ve en az 12 GB RAM ile piyasaya sürülecek.

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