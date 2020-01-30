Sony Xperia 1.1'in beşli kamera sistemi detaylandı

Sony, önümüzdeki ay 2020 Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında bir basın toplantısı düzenleyecek. Şirketin etkinlikte yeni amiral gemisi telefonunu tanıtması bekleniyor.
Daha önce cihazın Xperia 5 Plus olarak adlandırılacağı bildirilmişti. Şimdi ise Xperia 1.1 ismiyle piyasaya sürüleceği söyleniyor.İlginizi Çekebilir Sony Xperia XZ2 serisi ve XZ3 için Android 10 güncellemesi yayınlandı
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Akıllı telefonun ilk görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Böylelikle cihazın iki ön, beş arka kamera ile geleceğini öğrenmiş olduk.
Snapdragon 865 + 12 GB RAM
Son bilgilere göre arka kamera sistemi 64 megapiksel ana sensör, periskop kamera ve ayrıca 12 megapiksel çözünürlüğe sahip iki sensör içerecek. Beşinci kamera ise 2 megapiksel ToF sensörü olacak.
Periskop kameranın akıllı telefona 5x optik zoom sağlayacağı bildiriliyor. Xperia 1.1, Snapdragon 865 yonga seti, 5G modem ve en az 12 GB RAM ile piyasaya sürülecek.
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