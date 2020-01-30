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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony Xperia 1.1'in beşli kamera sistemi detaylandı

    Sony gelecek ayki Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni amiral gemisi telefonunu tanıtacak. Xperia 1.1 olarak adlanırılacak cihazın beş arka kameraya sahip olması bekleniyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony Xperia 1.1'in beşli kamera sistemi detaylandı
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    Sony, önümüzdeki ay 2020 Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında bir basın toplantısı düzenleyecek. Şirketin etkinlikte yeni amiral gemisi telefonunu tanıtması bekleniyor.

    Daha önce cihazın Xperia 5 Plus olarak adlandırılacağı bildirilmişti. Şimdi ise Xperia 1.1 ismiyle piyasaya sürüleceği söyleniyor.

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    Akıllı telefonun ilk görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Böylelikle cihazın iki ön, beş arka kamera ile geleceğini öğrenmiş olduk.

    Sony Xperia 1.1'in beşli kamera sistemi detaylandı
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    Snapdragon 865 + 12 GB RAM

    Son bilgilere göre arka kamera sistemi 64 megapiksel ana sensör, periskop kamera ve ayrıca 12 megapiksel çözünürlüğe sahip iki sensör içerecek. Beşinci kamera ise 2 megapiksel ToF sensörü olacak.

    Sony Xperia 1.1'in beşli kamera sistemi detaylandı
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    Periskop kameranın akıllı telefona 5x optik zoom sağlayacağı bildiriliyor. Xperia 1.1, Snapdragon 865 yonga seti, 5G modem ve en az 12 GB RAM ile piyasaya sürülecek.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    napolyon94 (@napolyon94) 2 sa. en beğenilen
    Telefon resmen ateş ediyor.
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    malitoprak91 2 sa.
    En az 8999 lira fiyat çeker buna soniyy
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    Relax Relax 2 sa.
    Sony'den geçti artık. Bu cihaz galaxy s20 gibi cihazlar ile aynı zamanlarda çıkacak değil mi? Galaxy s20 vs. ile nasıl yarışacak. Kamera derseniz, daha iyiler olacak. Ekran derseniz, daha iyiler olacak. Batarya derseniz, daha iyiler olacak. Ses derseniz, daha iyileri olacak. Fiyat derseniz, daha iyileri olacak. Hiçbir şansı yok.
    Yanıtla +1
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    nick bırakmamışsınız lan 2 sa. yeni yorumcu
    aranızda 5 arka kameraya ihtiyaç duyan var mı gerçekten?

    kullanmayacağınız fazladan 3 kamera için 1000 lira fazladan atmayın çöpe.
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    napolyon94 2 sa. en beğenilen
    Telefon resmen ateş ediyor.
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    Sliskelion 2 sa.
    Cihaz çok şık duruyor.
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