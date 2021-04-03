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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony Xperia 1 III detayları açığa çıktı

    Sony Xperia 1 III amiral gemisinin Snapdragon 888 yonga seti, 6.5 inçlik 10-bit 4K HDR OLED ekran, 60x kayıpsız yakınlaştırma gibi detaylarla gelmesi bekleniyor.
    03 Nisan 2021, 09:00 (1 hf.)
    9,8b
    1
    22
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    3

    Sony Xperia 1 III detayları açığa çıktı
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    Sony’nin önümüzdeki hafta düzenleyeceği Xperia etkinliğinde tanıtılması muhtemel iki akıllı telefon geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Herkes amiral gemisi bir telefon olup olmayacağını merak ederken cevap gecikmedi.

    Sony Xperia 1 III neler sunacak?

    Sony Xperia 1 III firmanın rekabete vereceği en iyi cevap olma şansına sahip. 6.5 inçlik 4K HDR OLED ekran 10-bit renk desteği sunarken 1300 nit parlaklık değerine ulaşıyor ve 120Hz tazeleme hızı mevcut.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sony Xperia 1 III'ün render görüntüleri ve bazı teknik detayları ortaya çıktı

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    Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alan telefonda 12GB ve bölgeye göre 16GB RAM kapasitesi olacak. 512GB depolama kapasitesi ise arttırılamıyor. 5000mAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarj ile desteklenmiş.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alırken yanında 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 12MP çözünürlüğünde telefoto sensör bulunuyor. Paket 60x kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca Cyber-Shot optimizasyonları ile daha verimli hale geliyor.

    Sony Xperia 1 III rakipleri ile boy ölçüşecek donanıma sahip gibi görünüyor ancak fiyat biraz sıkıntı olabilir. 16GB RAM kapasiteli paketin 1370$ olacağı belirtiliyor. Özellikle Çin’de benzer donanımları sunan rakipler çok daha düşük fiyat etiketi belirledi. Sony’nin 1000$ altına bir seçenek koyması şart.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/02/sony-xperia-1-iii-specifications-leak-reveals-120hz-display-sd888-periscope-camera-65w-charging-and-more/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aydinsukru (Aydın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    4k 120 hz oled anladım yanına 50 bin mah powerbank verseler bari
    Yanıtla +14
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    T Twsm 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gelde alayım seni.burada satılmayan sony leri tanıtmayın,çünkü gördükçe ah lanıyorum,sana ne zaman ulaşacağız.seni hep sevdim sony.beni samsunggalaxys10e itiverdin,....
    Gelde alayım seni.burada satılmayan sony leri tanıtmayın,çünkü gördükçe ah lanıyorum,sana ne zaman ulaşacağız.seni hep sevdim sony.beni samsunggalaxys10e itive...
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    Yanıtla +12
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    swat882 (Swat882 ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence isim şu şekilde olmalıydı. Böyle çok yavan olmuş.



    Sony 1 III IIII IIIIIII



    Bu adamların pazarlama bölümleri ne iş yapıyor acaba. Bir Lg bir Sony, ikisinin de mobil pazarda yaptığı ölümcül hataları şirkette kimse görmüyor herhalde.
    Bence isim şu şekilde olmalıydı. Böyle çok yavan olmuş. Sony 1 III IIII IIIIIII Bu adamların pazarlama bölümleri ne iş yapıyo...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    CR7_35 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sony premium bir marka olduğu için verdiği fiyat etiketi bu yüzden ama fiyat politikasını değiştirip orta-üst segment olarak modeller çıkarıp tekrar piyasanın tozunu atabilir.



    Ceo ne düşünüyor bilmiyorum ama ciddi maddi kaybı var mobilde Sony nin Japonya da bile ilk 5 e girememiş satışlarda siz düşünün artık.



    Ha bu telefon buraya gelse direk alırım o başka bir konu.
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    P3rF3cT55 (Furkan Şahin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaliteli telefon arayanların android tarafinda tek temsilcisi umarım istediği basariyi yakalarda samsung apple ve çinlilere mecbur kalmayız
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sony; çöplük türkiye'ye gelme ben gidiyom zaten sonsuza dek....
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4K Oled ekran, 16 GB, 5000 mAh bataryayı iphone 15 te bile göremeyeceğimiz için fiyat normal. Sony geleceğin teknolojisini sunuyor
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bunu sahibindende arasak bulamayız. Ne yazacağız ki :)
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    30.000₺ + KDV + ÖTV + KDV'nin ÖTV'si + ÖTV'nin KDV'si + Gelir Vergisi + Alınan Vergilerin Vergisi

    Bize en az 50.000₺'ye patlar bu
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    Sigortalı İsmail Abi 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    model isminde hayır yok
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    The Killing Road (&#39;y ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ana kameranin 64mp olacağını sanmıyorum. 1 ii de olan imx557 halihazırda mevcut olan tüm 64mp sensörlerden daha iyi çünkü
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    Mr. Jingles 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    6.5 inç ekranda 4K.. Bu kadar saçma olabilir ancak. Koca 32 inçlik ekranlarda bile FHD varken 6 inçlik ekranda 4K’nın hiçbir anlamı yoktur. 4K’nın gerçek manada görüntü zevkini ancak 32 inç üzeri ekranlarda görüyoruz. 6 inç ekranda FHD ile UHD arasında gece gündüz farkı gibi bir fark yok.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Ö1f1 (Ömer DEMİRTAŞ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    Havet!
    Neden? Telefon pazarında hele de amiral gemisi segmentinde önemli olan özelliklerin fonksiyonel olması değil havalı olmasıdır. Zaten Sony Mobile bu gerçeğin aksine hareket ettiği için bu kadar zor duruma düşmüştü, neyseki şuan doğrusunu yapıyorlar. Eğer Sony bu cihaza 4K ekran koymazsa bu telefonu alanlar elin Çinli telefonunda 4K ekranları görünce ezilmiş ve mutsuz hissedecek.
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    W whatisinthere (Mustafa Kırışoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    Fark yok diyorsanız gözünüz bozuk olabilir. Ya da benimki iyi görüyordur. İnce çapraz çizgilerde piksellenme ve kalınlık dalgalanmasını minimize etmek için 4k gayet iyi. 4k Hiç kullanmadım ama elimdeki FHD'nin piksellenmelerinin yarıya düşeceğini bilmek bana 4k iş görür dedirtiyor.
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    S samuray_x (Salih Burak Eken) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hani bu model orta yüksek amiral olarak çıkacaktı. Ne yapıyorsun Sony ne ? Neyse sadede gelirsek telefon 10 numara 5 yıldız sadece batarya büyük olmalıydı onuda bakalım optimizasyonlar gösterecek. Birazda fiyatı tuzlu ama güzel telefon.
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    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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