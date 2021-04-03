Sony Xperia 1 III detayları açığa çıktı

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Sony’nin önümüzdeki hafta düzenleyeceği Xperia etkinliğinde tanıtılması muhtemel iki akıllı telefon geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Herkes amiral gemisi bir telefon olup olmayacağını merak ederken cevap gecikmedi.

Sony Xperia 1 III neler sunacak?

Sony Xperia 1 III firmanın rekabete vereceği en iyi cevap olma şansına sahip. 6.5 inçlik 4K HDR OLED ekran 10-bit renk desteği sunarken 1300 nit parlaklık değerine ulaşıyor ve 120Hz tazeleme hızı mevcut.

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Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alan telefonda 12GB ve bölgeye göre 16GB RAM kapasitesi olacak. 512GB depolama kapasitesi ise arttırılamıyor. 5000mAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarj ile desteklenmiş.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alırken yanında 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 12MP çözünürlüğünde telefoto sensör bulunuyor. Paket 60x kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca Cyber-Shot optimizasyonları ile daha verimli hale geliyor.

Sony Xperia 1 III rakipleri ile boy ölçüşecek donanıma sahip gibi görünüyor ancak fiyat biraz sıkıntı olabilir. 16GB RAM kapasiteli paketin 1370$ olacağı belirtiliyor. Özellikle Çin’de benzer donanımları sunan rakipler çok daha düşük fiyat etiketi belirledi. Sony’nin 1000$ altına bir seçenek koyması şart.

https://www.gizmochina.com/2021/04/02/sony-xperia-1-iii-specifications-leak-reveals-120hz-display-sd888-periscope-camera-65w-charging-and-more/

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