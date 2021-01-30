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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony Xperia 1 III'ün render görüntüleri ve bazı teknik detayları ortaya çıktı

    Sony'nin yaklaşmakta olan yeni telefonu Xperia 1III'e dair bazı teknik detaylar ve render görüntüler ünlü sızıntıcı OnLeaks tarafından ortaya çıkarıldı.
    10 dk.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Sony Xperia 1 III'ün render görüntüleri ve bazı teknik detayları ortaya çıktı
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    Sony'nin yaklaşmakta olan yeni telefonu Xperia 1 III'ün görselleri ünlü sızıntıcı OnLeaks tarafından paylaşıldı. Yeni akıllı telefon, selefiyle benzer bir tasarım diline sahip. Sızıntı görsellerin yanı sıra telefona dair bazı teknik detaylar da ortaya çıkarıldı. Telefon, küçülen boyutlarına rağmen selefiyle aynı büyüklükte ekran sunacak. Bu da telefonun daha ince çerçeveli bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Sony, Xperia Compact serisine bu yıl yeni bir model ekleyecek"

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    4K ekrana sahip olacak

    OneLeaks tarafından cihazla ilgili sızdırılan bilgilere göre Sony Xperia 1 III,  6.5 inç büyüklüğünde 21: 9 en boy oranına sahip CinemaWide 4K HDR OLED panele sahip olacak.

    Telefon, cam arka panelle gelecek ve arkada dörtlü kamera kurulumu bulunacak. Kurulumda yer alacak üçlü lense, kamera ile nesne arasındaki mesafeyi ölçmeye yarayan 3D iToF sensörü eşlik edecek. Bu sensör sayesinde daha hızlı ve daha doğru otomatik odaklama yapılabilecek.

    Sony Xperia 1 III'ün render görüntüleri ve bazı teknik detayları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    161,6 x 67,3 x 8,4 mm (arka kamera çıkıntısının olduğu yer 9,6 mm) boyutlarındaki cihaz, 5G bağlantı desteğine sahip olacak. Üstte 3.5 mm kulaklık girişi yer alırken, parmak izi sensörü güç tuşuna entegre halde bulunacak.

    Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Sony Xperia 1 III akıllı telefonun hangi yonga setinden güç alacağı, RAM ve dahili depolama ile kamera detayları henüz bilinmezliğini koruyor.



    https://www.gsmarena.com/first_sony_xperia_1_iii_renders_show_a_periscope_camera_slimmer_bezels-news-47457.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    2 saat önce
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