Sony Xperia 1 V'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Son günlerde ülkemizde yer alan faaliyetlerini sonlandıracağı iddiaları ile gündeme gelen Sony, amiral gemisi telefon rekabetine yeni bir Xperia modeli ile dahil olacak. Bu bağlamda 27 Şubat tarihli MWC 2023 etkinliğinde tanıtılması beklenen Xperia 1 V modelinin tasarımı ve özellikleri belli oldu.

Sony Xperia 1 V'nin tasarımı ve özellikleri belli oldu

Sızdırılan görüntülere göre Xperia 1 V, selefine kıyasla kırpılmış bir kamera kurulumuna sahip olacak. Bununla birlikte Xperia 1 IV'de bulunan ToF (uçuş süresi sensörü) ve RGB IR sensörlerini geride bırakantelefon, bir periskop kameranın yer aldığı üç büyük sensöre ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Xperia 1 IV'de kamera adasının dışında konumlandırılan LED flaş modülü, burada içeriye taşınmış.

Tam Boyutta Gör Yeni amiral gemisi telefonun küresel pazara ne zaman adım atacağı bilinmiyor. Ancak görüntülerde yer alan NFC logosu, cihazın küresel sürümüne işaret ediyor. Zira günümüzde Sony, Japonya pazarı için NFC yerine Felica logosunu tercih ediyor.

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Sızıntılara göre Xperia 1 V, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak ve yeni işlemciyi taşıyan en ince akıllı telefon olacak. Bilindiği üzere Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alan birçok akıllı telefon günümüzde özel soğutma çözümleri ile karşımıza çıkıyor. Sony'nin ise ne tür bir soğutma çözümü kullanacağı bilinmiyor ancak akıllı telefonun inceliği, sıcaklık sorunlarını beraberinde getirebilir.

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