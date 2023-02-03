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    Sony Xperia 1 V'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı

    Geçtiğimiz Eylül ayında Sony Xperia 5 IV modelini piyasaya süren Sony, şimdi de yeni bir amiral gemisi model üzerinde çalışıyor. Bugün Sony Xperia 1 V'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı
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    Sony Xperia 1 V'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Son günlerde ülkemizde yer alan faaliyetlerini sonlandıracağı iddiaları ile gündeme gelen Sony, amiral gemisi telefon rekabetine yeni bir Xperia modeli ile dahil olacak. Bu bağlamda 27 Şubat tarihli MWC 2023 etkinliğinde tanıtılması beklenen Xperia 1 V modelinin tasarımı ve özellikleri belli oldu.

    Sony Xperia 1 V'nin tasarımı ve özellikleri belli oldu

    Sızdırılan görüntülere göre Xperia 1 V, selefine kıyasla kırpılmış bir kamera kurulumuna sahip olacak. Bununla birlikte Xperia 1 IV'de bulunan ToF (uçuş süresi sensörü) ve RGB IR sensörlerini geride bırakantelefon, bir periskop kameranın yer aldığı üç büyük sensöre ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Xperia 1 IV'de kamera adasının dışında konumlandırılan LED flaş modülü, burada içeriye taşınmış.

    Sony Xperia 1 V'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Yeni amiral gemisi telefonun küresel pazara ne zaman adım atacağı bilinmiyor. Ancak görüntülerde yer alan NFC logosu, cihazın küresel sürümüne işaret ediyor. Zira günümüzde Sony, Japonya pazarı için NFC yerine Felica logosunu tercih ediyor.

    Sızıntılara göre Xperia 1 V, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak ve yeni işlemciyi taşıyan en ince akıllı telefon olacak. Bilindiği üzere Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alan birçok akıllı telefon günümüzde özel soğutma çözümleri ile karşımıza çıkıyor. Sony'nin ise ne tür bir soğutma çözümü kullanacağı bilinmiyor ancak akıllı telefonun inceliği, sıcaklık sorunlarını beraberinde getirebilir. 

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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