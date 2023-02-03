Sony Xperia 1 V'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı

Sony Xperia 1 V'nin tasarımı ve özellikleri belli oldu
Sızdırılan görüntülere göre Xperia 1 V, selefine kıyasla kırpılmış bir kamera kurulumuna sahip olacak. Bununla birlikte Xperia 1 IV'de bulunan ToF (uçuş süresi sensörü) ve RGB IR sensörlerini geride bırakantelefon, bir periskop kameranın yer aldığı üç büyük sensöre ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Xperia 1 IV'de kamera adasının dışında konumlandırılan LED flaş modülü, burada içeriye taşınmış.
Sızıntılara göre Xperia 1 V, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak ve yeni işlemciyi taşıyan en ince akıllı telefon olacak. Bilindiği üzere Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alan birçok akıllı telefon günümüzde özel soğutma çözümleri ile karşımıza çıkıyor. Sony'nin ise ne tür bir soğutma çözümü kullanacağı bilinmiyor ancak akıllı telefonun inceliği, sıcaklık sorunlarını beraberinde getirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?