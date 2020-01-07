Sony Xperia 5 Plus'ın render görüntüleri sızdı

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Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Sony vazgeçmeye niyetli görünmüyor. Şirketin önümüzdeki aylarda piyasaya sürmesi beklenen Sony Xperia 5 Plus şimdi de render görüntüleriyle karşımıza çıktı.

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İnce çerçeveler dikkat çekiyor

Sızıntı haberler konusunda iyi bir sicile sahip olan OnLeaks adlı Twitter hesabı, Sony'nin Xperia 5 Plus olarak adlandırılması beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonunun ilk render görüntülerini paylaştı. Görsellerde dikkati çeken ilk şey ise, Sony'nin en çok eleştirildiği kalın çerçevelerden vazgeçmesi diyebiliriz. Zira ön kameranın yer aldığı üst ve bune ek olarak alt çerçevenin ince olduğunu söyleyebiliriz.

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OnLeaks'e göre sol kısmında bir parmak okuyucunun yer alacağı Sony Xperia 5 Plus'ın 6.6 inç OLED ekranı olacak. Dikey bir şekilde konumlandırılmış üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek olan cihazın ön kısmında ise 8 MP'lik selfie kamerasının yer alacağı belirtiliyor. 168.2 x 71.6 x 8.1 mm ebatlarında olan cihazda USB C tipi bağlantı noktası ve 3.5mm kulaklık girişi de mevcut. Akıllı telefonun diğer teknik detayları ve ne zaman tanıtılacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://twitter.com/OnLeaks/status/1214207724487094275

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