Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony Xperia 5 Plus'ın render görüntüleri sızdı

    Teknoloji devilerinden Sony'nin önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Sony Xperia 5 Plus'ın render görüntüleri yayınlandı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    3b
    1
    16
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sony Xperia 5 Plus'ın render görüntüleri sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Sony vazgeçmeye niyetli görünmüyor. Şirketin önümüzdeki aylarda piyasaya sürmesi beklenen Sony Xperia 5 Plus şimdi de render görüntüleriyle karşımıza çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Sony, CES 2020'de PlayStation 5 logosunu tanıttı"

    İnce çerçeveler dikkat çekiyor

    Sızıntı haberler konusunda iyi bir sicile sahip olan OnLeaks adlı Twitter hesabı, Sony'nin Xperia 5 Plus olarak adlandırılması beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonunun ilk render görüntülerini paylaştı. Görsellerde dikkati çeken ilk şey ise, Sony'nin en çok eleştirildiği kalın çerçevelerden vazgeçmesi diyebiliriz. Zira ön kameranın yer aldığı üst ve bune ek olarak alt çerçevenin ince olduğunu söyleyebiliriz.

    Sony Xperia 5 Plus'ın render görüntüleri sızdı
    Tam Boyutta Gör

    OnLeaks'e göre sol kısmında bir parmak okuyucunun yer alacağı Sony Xperia 5 Plus'ın 6.6 inç OLED ekranı olacak. Dikey bir şekilde konumlandırılmış üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek olan cihazın ön kısmında ise 8 MP'lik selfie kamerasının yer alacağı belirtiliyor. 168.2 x 71.6 x 8.1  mm ebatlarında olan cihazda USB C tipi bağlantı noktası ve 3.5mm kulaklık girişi de mevcut. Akıllı telefonun diğer teknik detayları ve ne zaman tanıtılacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.



    https://twitter.com/OnLeaks/status/1214207724487094275 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    monacomen 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Sony her zaman alınmayı hak eden bir markadır. Kalitelidir, güçlüdür ve makul fiyatlıdır ve kolay bozulmaz. Elindeki en büyük kozunu oynamayıp, bir zamanların harika Sony telefon tasarımlarına sırtını dönüp, monoton, çirkin ve çabuk çizilen ucube telefonları seçtiğine göre içine bir Samsung veya Apple ajanı girmiş gibi hissediyorum.
    Sony her zaman alınmayı hak eden bir markadır. Kalitelidir, güçlüdür ve makul fiyatlıdır ve kolay bozulmaz. Elindeki en büyük kozunu oynamayıp, bir zamanların h...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ouzqan 1 hf.
    Türkiyeye bu saatten sonra gelmeyeceği için bizi çok etkilemiyor zaten satışlar da ortada bence çok da güzel bir cihaz olmamış.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    S_ui_CasT 1 hf.
    Güçlü bir pil ile süper olur.tek eksiğii parmak izi ekran da gömülü değil.fakat dert değil



    Deklaşör tuşu

    3'5 mm

    İpx sertfikası

    Tasarım baya güzel telefon..xperia xz den sonra güzel bir tasarım geliyor



    İphone 5 i andırdı yanları
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    damn2u 1 hf.
    Xperia Z2 kullandığım dönemleri hatırlattı. Harbiden zamanının premium telefonuydu. Keşke hem mobil pazarda aktif hem de ucuz olarak bulabilsek keşke.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    GabrielPhoenix 2 hf.
    Sensörünü üretenin kamera da 1 numara olması lazım ki Pazar payı azda olsa adı hep yukarıda olsun yazılımda çok gerilediler Sony bir çok alanda güç kaybediyor en umutlu olduğum bölüm konsol umarım ps5 ile işler yolunda gitmeye devam eder
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    beter.böcek 2 hf.
    Şirket telefonu olarak zamanında kullandığım z1 ve z2 modellerini sokakta yürürken durdurup modelini sorarlardı zamanında :) Fiyat fayda performansını iyi ayarlarlarsa Oppo'nun önüne geçebilirler gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Biyturs_OnSr 2 hf.
    Beğendiğim, güncel bir tasarım, kamera tuşu, kulaklık girişi ve Sony kalitesi. Sonunda almak isteyeceğim bir telefon yapmışlar. Merakla bekliyorum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    tempestatem 2 hf.
    Sony 2016 yılına girmiş, hayırlı olsun.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    monacomen 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Sony her zaman alınmayı hak eden bir markadır. Kalitelidir, güçlüdür ve makul fiyatlıdır ve kolay bozulmaz. Elindeki en büyük kozunu oynamayıp, bir zamanların harika Sony telefon tasarımlarına sırtını dönüp, monoton, çirkin ve çabuk çizilen ucube telefonları seçtiğine göre içine bir Samsung veya Apple ajanı girmiş gibi hissediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Glorfindel1907 2 hf. monacomen
    Sensör üretimi ve satışından yeteri kadar kazanıyorlar bu pazardan zaten birazda onun rehaveti var sanırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    2paccc 2 hf.
    Koskoca anılar canlanır. Özelliklerini merakla beklemekteyim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sedat. 2 hf.
    Özellikleri bi belli olsun düşünüyorum almayi.. İPhone samsung çöplerinden gına geldi artık.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3048 kez okundu.
    13 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Sony Xperia 5 Plus, sony ve
    6 etiket daha akıllı telefon render sızıntı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Facebook Türkiye'de 8 ilde şube açıyor 2 hf. iPhone SE 2'nin (iPhone 9) tasarımı net olarak ortaya çıktı 2 hf. Elgato’dan 4K yakalama kartı 2 hf. VRngineers’ın XTAL sanal gerçeklik gözlüğü 8K çözünürlük desteği ile geliyor 2 hf. Tesla'nın bir sonraki modelini Çinliler tasarlayabilir 2 hf. Lenovo dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı: ThinkPad X1 Fold 2 hf. Samsung'un yapay insan projesi NEON tanıtıldı 2 hf. Bu nasıl robot ? | Görevine şaşıracaksınız 2 hf. Star Wars'un BB-8 robotu gerçeğe dönüştü: Samsung Ballie 2 hf. Qualcomm 2023 yılında araçlarda da olacak 2 hf. LG'nin yeni 8K ve 4K Oledleri sahnede | ön inceleme 2 hf. TCL, CES 2020'de katlanabilir telefonunu sergiledi 2 hf. Samsung Galaxy A51 ve A71'in Avrupa çıkış tarihi belli oldu 2 hf. DJI yatırımından sürücüsüz araçlar için LiDAR cihazları 2 hf. Mateo banyo matı aynı zamanda akıllı baskül 2 hf. Dell Alienware taşınabilir konsol geliştirdi 2 hf. Yeni Mophie kablosuz şarj istasyonu akünüzü de destekliyor 2 hf. Hyundai uçan taksi işine el attı: Uber ile birlikte ilk modelini geliştirdi 2 hf. Toyota, Japonya'da "geleceğin şehri" prototipi inşa edecek 2 hf. Panasonic ilk gerçek kablosuz kulaklıklarını duyurdu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Sony Xperia 5 Plus'ın render görüntüleri sızdı Sonraki Samsung Galaxy S20 serisi 120Hz ekranla gelecek 2 hf. Avatar filminden ilham alan Mercedes-Benz Vision AVTR konsepti tanıtıldı 2 hf. JBL’den AirPods rakibi geldi 2 hf. 64 çekirdekli Threadripper işlemcisi rekor fiyatla piyasaya çıkıyor 2 hf. Jabra yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu 2 hf. Intel’e kök söktürecek AMD Rzyen 4000 serisi resmiyet kazandı 2 hf. Sony, CES 2020'de sürpriz yaparak Vision-S adlı elektrikli konsept otomobilini tanıttı 2 hf. AMD Radeon RX 5600XT ekran kartı Full HD çözünürlüğün tozunu attırmaya geliyor 2 hf. SpaceX, yeni Starlink uydularını uzaya gönderdi: İşte muhteşem görüntüler 2 hf. Karşınızda Intel’in grafik birimi 2 hf. Sony, CES 2020'de PlayStation 5 logosunu tanıttı 2 hf. Ön kamera ile nabız, tansiyon ölçün, alkol durumuna bakın! | Binah.Ai ön inceleme 2 hf. LED ekranlı sırt çantası Pix ön inceleme 2 hf. NASA'dan James Webb Uzay Teleskobu'yla ilgili açıklama 2 hf. Yeni Lenovo Yoga modelleri AMD Ryzen 4000 ile Intel versiyondan daha ucuz 2 hf. Yeni Batman filminin çekimleri resmen start verdi 2 hf. MSI insan-makine ara yüzünü oyun sistemlerine getiriyor 2 hf. Huawei P40 Pro'nun tasarımını ortaya koyan kılıf görselleri yayınlandı 2 hf. En güçlü Intel NUC kasası tanıtıldı 2 hf. Samsung'un devasa televizyon modeli The Wall TV serisine yeni modeller eklendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim