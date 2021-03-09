Sony Xperia Ace 2 Japonya’ya özgü bir telefon olacak

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Akıllı telefon pazarında eski günlerini mumla arayan Sony uzun bir süredir yeni model çıkarmıyor. Yılın başlarında Xperia 1 III ve Xperia 10 III modelleri beklenirken firmanın sadece Japonya’ya bir model hazırladığı ortaya çıktı.

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Sony Xperia Ace 2 neler sunacak?

Daha önce Xperia Compact 2021 olarak sızdırılan ve kompatk yapıda güçlü bir donanım sunacağı iddia edilen modelin Xperia Ace 2 olduğu ortaya çıktı. Üstelik Snapdragon 690 yonga seti ve sadece Japonya’ya özgü olması hayal kırıklığı oldu.

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2 adet Cortex-A77 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı Kryo çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 690 yonga seti iyi bir performans sunsa da amiral gemisi bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak gibi duruyor.

5.5 inçlik ekrana sahip olan telefonda su damlası çentik ve nispeten ince bir alt çene yer alıyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör ve 8MP çözünürlüğünde ön sensör kullanılıyor. Bunlar haricinde bilinen bir bilgi yok. Sony Xperia Ace 2 modeli sadece DoCoMo operatörüne özgü olacak ve muhtemelen deniz aşırı bir ülkeye de gitmeyecek.

https://www.gizmochina.com/2021/03/09/sony-xperia-ace-2-compact-phone-to-arrive-with-snapdragon-690/

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