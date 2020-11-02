Sony Xperia XZ serisi için batarya değişim programı başlıyor

Akıllı telefon pazarında biraz vites düşüren Sony bununla birlikte geçmiş modellerini desteklemeye devam ediyor. Xperia 1 II için 3 büyük güncelleme sözü veren Sony bir de batarya değişim programı başlatıyor.
Sony Xperia XZ serisine taze kan
Bataryaya bağlı teknolojik ürünlerin sürekli kullanım sonrasında bataryaların verimini kaybettiği ve ömrünün azaldığı biliniyor. Bu bakımdan tüketici tarafından ya cihaz değişimi ya da batarya değişimine gidiliyor.
Ayrıca Bkz. "AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı"
Sony’nin 2016 yılından itibaren piyasaya sürmeye başladığı Sony Xperia XZ amiral gemisi serisine yakın zamanda batarya değişim programı sunacak. Böylece son 4 yılın Sony amiral gemisi kullanıcıları yeni bir batarya ile bir süre daha yollarına devam edebilecekler.
Sony diğer taraftan Xperia 1 II amiral gemisi için de 3 büyük güncelleme sözü verdi. Xperia 1 II amiral gemisi yakın zamanda Android 11 güncellemesini alacak. Yani Android 12 ve Android 13 güncellemeleri de garantilenmiş oldu.İlginizi Çekebilir Sony yeni görüntü sensörü teknolojisini duyurdu
Batarya değişim programına geri dönersek Sony ortalama olarak 34$ civarında bir masrafın olacağını belirtiyor. Ayrıca bir USB Tip-C kablosu ve diğer tamiratlarda yüzde 10 indirim kuponu da hediye edilecek. Program kapsamındaki modeller şu şekilde ancak henüz geçerli ülkeler açıklanmadı:
Xperia XZ
Xperia XZs
Xperia XZ1
Xperia XZ Premium
Xperia XZ2
Xperia XZ3
https://www.gizmochina.com/2020/11/01/sony-announces-battery-replacement-program-promises-three-os-upgrades-for-xperia-1-ii/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Hala, Xperia Z5 Premium kullanıyorum. Bir batarya değişimi, bir de yazılım güncellemesi gelse taş gibi telefon olur gene.
Piyasanın en dayanıklı telefonları Sony idi, japonların nato mermer kafası yüzünden yazık oldu güzelim firmaya telefon alanında..
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