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    Sony Xperia XZ serisi için batarya değişim programı başlıyor

    Sony’nin yıllar öncesine giden emektar Xperia XZ amiral gemisi serisi için batarya değişim programı başlıyor. Kullanıcılar belirli bir ücret karşılığında yeni bataryaya kavuşacak.
    1 hf.
    11,1b
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sony Xperia XZ serisi için batarya değişim programı başlıyor
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    Akıllı telefon pazarında biraz vites düşüren Sony bununla birlikte geçmiş modellerini desteklemeye devam ediyor. Xperia 1 II için 3 büyük güncelleme sözü veren Sony bir de batarya değişim programı başlatıyor.

    Sony Xperia XZ serisine taze kan

    Bataryaya bağlı teknolojik ürünlerin sürekli kullanım sonrasında bataryaların verimini kaybettiği ve ömrünün azaldığı biliniyor. Bu bakımdan tüketici tarafından ya cihaz değişimi ya da batarya değişimine gidiliyor.

    Ayrıca Bkz. "AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı"

    Sony’nin 2016 yılından itibaren piyasaya sürmeye başladığı Sony Xperia XZ amiral gemisi serisine yakın zamanda batarya değişim programı sunacak. Böylece son 4 yılın Sony amiral gemisi kullanıcıları yeni bir batarya ile bir süre daha yollarına devam edebilecekler.

    Sony diğer taraftan Xperia 1 II amiral gemisi için de 3 büyük güncelleme sözü verdi. Xperia 1 II amiral gemisi yakın zamanda Android 11 güncellemesini alacak. Yani Android 12 ve Android 13 güncellemeleri de garantilenmiş oldu.

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    Batarya değişim programına geri dönersek Sony ortalama olarak 34$ civarında bir masrafın olacağını belirtiyor. Ayrıca bir USB Tip-C kablosu ve diğer tamiratlarda yüzde 10 indirim kuponu da hediye edilecek. Program kapsamındaki modeller şu şekilde ancak henüz geçerli ülkeler açıklanmadı:

    Xperia XZ

    Xperia XZs

    Xperia XZ1

    Xperia XZ Premium

    Xperia XZ2

    Xperia XZ3



    https://www.gizmochina.com/2020/11/01/sony-announces-battery-replacement-program-promises-three-os-upgrades-for-xperia-1-ii/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bazı arkadaşlar olayı anlamamış, bu kadar eski model telefonlar için normal şartlarda orijinal batarya bulmanız çok zor, bilmeyen arkadaşlar için sony telefonların bir çoğu uzun yıllar yaklaşık aynı performans ile kullanılıyor ve bu nedenle batarya olması önemli birşey.
    Bazı arkadaşlar olayı anlamamış, bu kadar eski model telefonlar için normal şartlarda orijinal batarya bulmanız çok zor, bilmeyen arkadaşlar için sony telefonla...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ücret ödedikten sonra servise gidip herhangi marka telefon sahibi de yapabilir bunu? Olayı ne şimdi bunun?
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    rebel23 ( Ua) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sony telefon mu kaldı yahu :)
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    XZ modeli telefonlar hepsi kamera batarya yazılım hatalariyla kronik sorunlu model dir, amirali modele dünyanın parasını verdik, elimizde patladı ,ne güncelleme geldi nede destek ,,onu yapan mühendisin telefonu patlasın.
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yaklaşık beş yıldır z 2 kullanıyorum hergangi bir yorum yapamam ancak şunu belirtmeliyim YOK BÖYLE BİR CİHAZ arkadaş bi kas bi tıkan bi aksa bi saçmala yok tank mübarek paramın karşılığını sonuna kadar aldım HELAL OLSUN NE DİYİM..
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    tolyo (ibrahim kale) 1 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Yorum yapamam dedikten sonra yaptınız yorumu 😀
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sony XZ Premiun kullanıyorum Şunan çıkan 2020 üst klasman telefonlardan bile daha iyi arkadaşlar gece çektiğim fotograflara hayret ediyo çğnkü oldukça net fotolar çıkıyo yüksek modda 4 saat kasmadan Pubg oynuyorum, 801 pixel yoğunluğu ve canavar gibi çalışan snapdragon işlemci daha ne olsun bunun üzerine koyacak telefon çıkarsa alabilirim ama oda herhalde başka bir sony olacak ivedilikle tekrar Türkiye pazarına girmeli Sony candır..
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xz1 kullanıyorum çok seviyorum telefonumu bişey olursa başka marka yok alacağım. Hep sony kullandım yıllarca. Bataryama iyi bakıyorum ama yenilense telefon değişmiş gibi olucak.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    aradan 5 yil gecmis yil olmus 2020 hala ayni telefon ati alan üsküdari gecti türkiye de bile yeni telefonlari satilmiyor onu da gectim servis bile yok ama adamlar hala kaf daginda 10 bine 20 bine 30 bine bekle satarsin telefonlarini isteyen enayi varsa da gidip alabilir
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla 2000-2001 den beri sony kullanıyorum dört sene'dir de xz kullanıyorum şıkır şıkır çalışıyor, tabi batarya zayıfladı biraz, sony den vazgeçmem ama Türkiye için pazarından çekildi üzüldüm
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk çıktığında almıştım.... Hala sony xz kullanıyorum... Canavar gibi maşallah
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    pcpcpcpc 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Neyse batarya hâlâ taş gibi olduğundan beni ilgilendirmeyen durum.
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    tolyo (ibrahim kale) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geçerli ülkeler açıklanırsa haber verir misin kardeşim zira XZ1 im var değerlendirmek isterim.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bazı arkadaşlar olayı anlamamış, bu kadar eski model telefonlar için normal şartlarda orijinal batarya bulmanız çok zor, bilmeyen arkadaşlar için sony telefonların bir çoğu uzun yıllar yaklaşık aynı performans ile kullanılıyor ve bu nedenle batarya olması önemli birşey.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    amiwrong1903 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Arkadaş haklı.

    Hala, Xperia Z5 Premium kullanıyorum. Bir batarya değişimi, bir de yazılım güncellemesi gelse taş gibi telefon olur gene.

    Piyasanın en dayanıklı telefonları Sony idi, japonların nato mermer kafası yüzünden yazık oldu güzelim firmaya telefon alanında..
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