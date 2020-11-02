Sony Xperia XZ serisi için batarya değişim programı başlıyor

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Akıllı telefon pazarında biraz vites düşüren Sony bununla birlikte geçmiş modellerini desteklemeye devam ediyor. Xperia 1 II için 3 büyük güncelleme sözü veren Sony bir de batarya değişim programı başlatıyor.

Sony Xperia XZ serisine taze kan

Bataryaya bağlı teknolojik ürünlerin sürekli kullanım sonrasında bataryaların verimini kaybettiği ve ömrünün azaldığı biliniyor. Bu bakımdan tüketici tarafından ya cihaz değişimi ya da batarya değişimine gidiliyor.

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Sony’nin 2016 yılından itibaren piyasaya sürmeye başladığı Sony Xperia XZ amiral gemisi serisine yakın zamanda batarya değişim programı sunacak. Böylece son 4 yılın Sony amiral gemisi kullanıcıları yeni bir batarya ile bir süre daha yollarına devam edebilecekler.

Sony diğer taraftan Xperia 1 II amiral gemisi için de 3 büyük güncelleme sözü verdi. Xperia 1 II amiral gemisi yakın zamanda Android 11 güncellemesini alacak. Yani Android 12 ve Android 13 güncellemeleri de garantilenmiş oldu.

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Batarya değişim programına geri dönersek Sony ortalama olarak 34$ civarında bir masrafın olacağını belirtiyor. Ayrıca bir USB Tip-C kablosu ve diğer tamiratlarda yüzde 10 indirim kuponu da hediye edilecek. Program kapsamındaki modeller şu şekilde ancak henüz geçerli ülkeler açıklanmadı:

Xperia XZ

Xperia XZs

Xperia XZ1

Xperia XZ Premium

Xperia XZ2

Xperia XZ3

https://www.gizmochina.com/2020/11/01/sony-announces-battery-replacement-program-promises-three-os-upgrades-for-xperia-1-ii/

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