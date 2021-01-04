Tesla'nın otopilot sistemi sürücü yardımı olmadan 600 kilometre yol kat etti [video]

Tesla, elektrikli otomobilleri için Tam Otonom Sürüş (FSD) özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Elon Musk, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Tam Otonom Sürüş beta testinin başladığını açıklamıştı. YouTube'da FSD teknolojisinin yeteneklerini gözler önüne seren bir video yayınlandı.
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Tam Otonom Sürüş beta yüklü bir Tesla Model 3, San Francisco'da başlayıp Los Angeles'ta sona eren "uzun mesafeli" bir yolculuğu başarıyla tamamladı. Paylaşılan video, 614 kilometrelik mesafeyi kendi kendine kat eden otomobilin, bu süreçte otoyol ve şehir içi gibi farklı sürüş koşullarında nasıl bir performans sergilediğini gösteriyor.
Yolculuk genel anlamda iyi geçti
Elektrikli otomobilin sahibi yolculuktan genel anlamda memnun kaldığını söylese de sistemin birkaç eksikliğine dikkat çekmeden geçmiyor. Sürücü yoldaki bir engelden kaçınmak için bir saniyeliğine arabanın kontrolünü ele almak zorunda kalmış. Benzin istasyonuna vardığında da otomobile müdahale etmesi gerekmiş.
Ayrıca araç sahibi San Francisco caddelerinin birinde FSD özelliğinin garip bir davranışına tanık olduğunu söylüyor. Otomobil gereksiz yere şerit değiştirmiş. Ancak tüm bu ufak tefek olumsuzluklar, Tam Otonom Sürüş teknolojisinin Tesla'nın ciddi bir başarısı olarak kabul edilmesi gerektiği gerçeğini değiştirmiyor.
https://www.engadget.com/tesla-self-driving-sf-to-la-trip-191412851.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.