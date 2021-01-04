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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla'nın otopilot sistemi sürücü yardımı olmadan 600 kilometre yol kat etti [video]

    Tesla'nın gelişmiş otomatik pilot sistemi uzun mesafeli bir yolcuğunu başarıyla tamamladı. Tam Otonom Sürüş özellikli bir Tesla Model 3, San Francisco'dan Los Angeles'a sürücü yardımı olmadan gitti.
    5 gün
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla'nın otopilot sistemi sürücü yardımı olmadan 600 kilometre yol kat etti [video]
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    Tesla, elektrikli otomobilleri için Tam Otonom Sürüş (FSD) özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Elon Musk, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Tam Otonom Sürüş beta testinin başladığını açıklamıştı. YouTube'da FSD teknolojisinin yeteneklerini gözler önüne seren bir video yayınlandı.

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    Tam Otonom Sürüş beta yüklü bir Tesla Model 3, San Francisco'da başlayıp Los Angeles'ta sona eren "uzun mesafeli" bir yolculuğu başarıyla tamamladı. Paylaşılan video, 614 kilometrelik mesafeyi kendi kendine kat eden otomobilin, bu süreçte otoyol ve şehir içi gibi farklı sürüş koşullarında nasıl bir performans sergilediğini gösteriyor.

    Yolculuk genel anlamda iyi geçti

    Elektrikli otomobilin sahibi yolculuktan genel anlamda memnun kaldığını söylese de sistemin birkaç eksikliğine dikkat çekmeden geçmiyor. Sürücü yoldaki bir engelden kaçınmak için bir saniyeliğine arabanın kontrolünü ele almak zorunda kalmış. Benzin istasyonuna vardığında da otomobile müdahale etmesi gerekmiş.

    Ayrıca araç sahibi San Francisco caddelerinin birinde FSD özelliğinin garip bir davranışına tanık olduğunu söylüyor. Otomobil gereksiz yere şerit değiştirmiş. Ancak tüm bu ufak tefek olumsuzluklar, Tam Otonom Sürüş teknolojisinin Tesla'nın ciddi bir başarısı olarak kabul edilmesi gerektiği gerçeğini değiştirmiyor.



    https://www.engadget.com/tesla-self-driving-sf-to-la-trip-191412851.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    khytr89 (Hakan ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bağdat caddesindeki dolmuşlar, minibüsler ve taksiler arasında 1km yapsın o zaman "tamam bu olmuş" derim
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    deoks 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oto pilot haberlerini görünce aklıma hemen istanbul trafiği gelir. Sokak araları da dahil olmak üzere 600 km istanbulda gidebilirse o zaman yapay zeka olmuş derim.
    Oto pilot haberlerini görünce aklıma hemen istanbul trafiği gelir. Sokak araları da dahil olmak üzere 600 km istanbulda gidebilirse o zaman yapay zeka olmuş der...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    600Km yol gitti bir tane çukura düşmedi.......... Çünkü çukur yoktu :)))
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    gidi (gidi gidi) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    darısı toggun başına
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    deoks 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oto pilot haberlerini görünce aklıma hemen istanbul trafiği gelir. Sokak araları da dahil olmak üzere 600 km istanbulda gidebilirse o zaman yapay zeka olmuş derim.
    Yanıtla +6
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    khytr89 (Hakan ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bağdat caddesindeki dolmuşlar, minibüsler ve taksiler arasında 1km yapsın o zaman "tamam bu olmuş" derim
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Ben direksiyon eğitiminde Bağdat caddesine çıkarmıştı hoca birde asfalt yeni dökülmüş şeritler çizilmemiş hayatımın en stresli araba kullanışımdı. Her yerden her şekilde araba dolmuş vs geliyor.
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