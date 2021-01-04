Tesla'nın otopilot sistemi sürücü yardımı olmadan 600 kilometre yol kat etti [video]

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Tesla, elektrikli otomobilleri için Tam Otonom Sürüş (FSD) özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Elon Musk, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Tam Otonom Sürüş beta testinin başladığını açıklamıştı. YouTube'da FSD teknolojisinin yeteneklerini gözler önüne seren bir video yayınlandı.

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Tam Otonom Sürüş beta yüklü bir Tesla Model 3, San Francisco'da başlayıp Los Angeles'ta sona eren "uzun mesafeli" bir yolculuğu başarıyla tamamladı. Paylaşılan video, 614 kilometrelik mesafeyi kendi kendine kat eden otomobilin, bu süreçte otoyol ve şehir içi gibi farklı sürüş koşullarında nasıl bir performans sergilediğini gösteriyor.

Yolculuk genel anlamda iyi geçti

Elektrikli otomobilin sahibi yolculuktan genel anlamda memnun kaldığını söylese de sistemin birkaç eksikliğine dikkat çekmeden geçmiyor. Sürücü yoldaki bir engelden kaçınmak için bir saniyeliğine arabanın kontrolünü ele almak zorunda kalmış. Benzin istasyonuna vardığında da otomobile müdahale etmesi gerekmiş.

Ayrıca araç sahibi San Francisco caddelerinin birinde FSD özelliğinin garip bir davranışına tanık olduğunu söylüyor. Otomobil gereksiz yere şerit değiştirmiş. Ancak tüm bu ufak tefek olumsuzluklar, Tam Otonom Sürüş teknolojisinin Tesla'nın ciddi bir başarısı olarak kabul edilmesi gerektiği gerçeğini değiştirmiyor.

https://www.engadget.com/tesla-self-driving-sf-to-la-trip-191412851.html

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