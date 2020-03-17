Sony yarın PlayStation 5 hakkındaki sessizliğini bozacak

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Japon teknoloji devi Sony, merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu hakkındaki sessizliğini bozuyor. Şirket yarın, yani 18 Mart tarihinde PlayStation 5 hakkında bazı önemli detaylar paylaşacak.İlginizi Çekebilir PlayStation 5 ve Xbox Series X'in çıkışı 2021'e ertelenebilir
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Resmi PlayStation Twitter hesapları aracılığı ile yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Yarın Türkiye saati ile 19.00’da, PS5’in baş sistem mimarı Mark Cerny, PS5’in sistem mimarisi hakkında detaylı bilgiler verip, oyunların geleceğini nasıl şekillendireceğini anlatacak."
TSİ ile 19:00'da başlayacak
Kullanıcılar bu link üzerinden canlı yayını izleyerek Sony'nin yeni nesil oyun konsoluyla ilgili ilk detaylı bilgileri birinci ağızdan dinleme şansına sahip olacaklar (görsel temsilidir).
https://twitter.com/PlayStationTR/status/1239889444439760897 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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