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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony yarın PlayStation 5 hakkındaki sessizliğini bozacak

    Sony, merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu ile ilgili sessizliğini bozuyor. Şirket yarın PlayStation 5 mimarisinin anlatıldığı bir canlı yayın düzenleyeceğini açıkladı.
    3 gün
    4,1b
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    13
    Oyun Konsolları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony yarın PlayStation 5 hakkındaki sessizliğini bozacak
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    Japon teknoloji devi Sony, merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu hakkındaki sessizliğini bozuyor. Şirket yarın, yani 18 Mart tarihinde PlayStation 5 hakkında bazı önemli detaylar paylaşacak.

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    Resmi PlayStation Twitter hesapları aracılığı ile yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

    "Yarın Türkiye saati ile 19.00’da, PS5’in baş sistem mimarı Mark Cerny, PS5’in sistem mimarisi hakkında detaylı bilgiler verip, oyunların geleceğini nasıl şekillendireceğini anlatacak."

    Sony yarın PlayStation 5 hakkındaki sessizliğini bozacak
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    TSİ ile 19:00'da başlayacak

    Kullanıcılar bu link üzerinden canlı yayını izleyerek Sony'nin yeni nesil oyun konsoluyla ilgili ilk detaylı bilgileri birinci ağızdan dinleme şansına sahip olacaklar (görsel temsilidir).



    https://twitter.com/PlayStationTR/status/1239889444439760897 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    predaTR_ (murat ) 3 gün en beğenilen
    The füçuuur in the füturist in the fack fuck falan bişeyler anlatıp bitirir hiç meraklanmıyorum
    Yanıtla +19
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    MSi ALi (on ) 3 gün MERNEPTAH
    Selam. 2080ti sli ile 4k stabil 60fps vermiyor. 4k için çok erken. 2k devam..
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Sheva24 (omer ) 2 gün
    4k 60fps yapsinlar yeter
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    DH Misafiri 2 gün
    Umarım adam akıllı bir şeyler söylerler, yoksa Xbox'ın eli oldukça güçlü olur.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 3 gün
    Konsolu göster konsoluuu!!!
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    DH Misafiri 3 gün
    Sony minecraft çöpünü gösteren yine xbox'ı parçalayacak. Kazanan şimdiden belli
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    MSi ALi (on ) 3 gün MERNEPTAH
    Selam. 2080ti sli ile 4k stabil 60fps vermiyor. 4k için çok erken. 2k devam..
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    MERNEPTAH 3 gün
    4k stabil 60 FPS olmayan konsol cöptür net
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 3 gün
    Xbox güçlü olup olmadı önemli değil şu fan sesi ile ısınmaya çözüm bulsunlar.Tasarımla beraber yarın karşımıza güzel haberler çıkar
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    predaTR_ (murat ) 3 gün en beğenilen
    The füçuuur in the füturist in the fack fuck falan bişeyler anlatıp bitirir hiç meraklanmıyorum
    Yanıtla +19
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    4054 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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