Playstation 5 için yeni Uncharted geliştiriliyor olabilir

Tam Boyutta Gör Playstation’ın en sevilen oyun serilerinden olan Uncharted, uzun bir süredir yeni bir oyun ile karşımıza çıkmıyor. 2016 yılında Nathan Drake’in hikayesini bitiren Naughty Dog, 2017 yılında yayınladığı spin-off macera ile Uncharted serisine bir nokta koymuştu. Uzun süredir yeni bir Uncharted oyunu hakkında iddialar gelse de bu oyunun iptal edildiği düşünülüyordu ancak görünüşe göre Sony, yeni bir Uncharted oyunu üzerinde çalışıyor olabilir.

Ana geliştirici Naughty Dog olmayacak

San Diego’da yeni bir Playstation stüdyosunda Oyun Tasarımı için staj programı başlatan Sony, bahsi geçen iş ilanında önemli bilgilere yer verdi. Görünüşe göre bu yeni stüdyo, Naughty Dog ile beraber yeni bir oyun üzerinde çalışıyor ve bu oyun, Naughty Dog serilerinden birine bağlı olacak. Ayrıca bu projede ana geliştirici, yeni stüdyo olacakken Naughty Dog yardımcı geliştirici olacak.

Bahsi geçen oyun, Uncharted, The Last of Us veya Jak And Dexter serilerinden birine bağlı olacak ancak Naughty Dog’un The Last of Us markasını başka stüdyolara vermesi beklenmiyor. Jak and Dexter da uzun süredir arka planda olduğu için bahsi geçen projenin Uncharted serisine bağlı olması bekleniyor. Elbette bu proje hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor ve muhtemelen geliştirme aşamasının başlarında ancak Playstation 5 için önümüzdeki yıllarda yeni bir Uncharted oyunu görebiliriz.

