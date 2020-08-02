Sony yeni ses ürünlerini 6 Ağustos'ta tanıtacak

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Sony Electronics, 6 Ağustos'ta yeni ses cihazlarını tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Şirket söz konusu konferansı #ListenWithSony etiketiyle duyurdu.

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Japon markanın etkinlik kapsamında WH-1000XM4 isimli yeni nesil amiral gemisi kablosuz kulaklığını sahneye çıkarması bekleniyor.

Şirket WH-1000XM serisi kapsamındaki yeni ürünlerini genellikle Berlin'deki IFA fuarında sergiliyordu. Ancak bu yıl Covid-19 pandemisi planları bozdu.

DSEE Extreme ve iki cihaza aynı anda bağlanma

Daha önceki sızıntılara göre Sony WH-1000XM4'ün tasarımı hemen hemen aynı kalacak. Ancak yeni kulaklık "DSEE Extreme" isimli gelişmiş dijital ses geliştirme motoru ve iki cihaza aynı anda bağlanabilme özelliği ile gelecek.

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Tüm bunlara ek olarak WH1000XM serisinin temel özelliklerinden biri olan aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine de sahip olacağını belirtelim.

https://twitter.com/SonyElectronics/status/1288895351437565964

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