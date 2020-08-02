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    Sony yeni ses ürünlerini 6 Ağustos'ta tanıtacak

    Japon teknoloji devi Sony, ses odaklı yeni cihazlarını 6 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Şirketin etkinlikte WH-1000XM4 isimli yeni kablosuz kulaklığını duyurması bekleniyor.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony yeni ses ürünlerini 6 Ağustos'ta tanıtacak
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    Sony Electronics, 6 Ağustos'ta yeni ses cihazlarını tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Şirket söz konusu konferansı #ListenWithSony etiketiyle duyurdu.

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    Japon markanın etkinlik kapsamında WH-1000XM4 isimli yeni nesil amiral gemisi kablosuz kulaklığını sahneye çıkarması bekleniyor.

    Şirket WH-1000XM serisi kapsamındaki yeni ürünlerini genellikle Berlin'deki IFA fuarında sergiliyordu. Ancak bu yıl Covid-19 pandemisi planları bozdu.

    DSEE Extreme ve iki cihaza aynı anda bağlanma

    Daha önceki sızıntılara göre Sony WH-1000XM4'ün tasarımı hemen hemen aynı kalacak. Ancak yeni kulaklık "DSEE Extreme" isimli gelişmiş dijital ses geliştirme motoru ve iki cihaza aynı anda bağlanabilme özelliği ile gelecek.

    Sony yeni ses ürünlerini 6 Ağustos'ta tanıtacak
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    Tüm bunlara ek olarak WH1000XM serisinin temel özelliklerinden biri olan aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine de sahip olacağını belirtelim.



    https://twitter.com/SonyElectronics/status/1288895351437565964 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    tanrivermism (mahmut tanrıvermiş) 2 hf.
    1000 xm serisini Kendi sınıfındaki bütün kulaklıklar ile yan yana deneme şansım olmuştu açık ara malzeme kalitesi ve ses kalitesi olarak önde. Ha diğer markalar alınabilir mi yurt dışında olabilir insanlarda marka takıntısı olabilir yada kaliteli ses değilde tizleri önde yada bası önde olan yapay sesi bulunan kulaklıkları beğenebilir tabiki. artı gene aynı serideki kulaklıklar ile ki hepsi markaların en üst serileri oluyor zaten Türkiye ve dünyadaki satış fiyatı göz önüne alındığında ise yurt dışında sony e yakın fiyatlarda seyreden kulaklıkların türkiye de iki katı fiyatına satıldığını ve sony nin Türkiye de yurt dışı ile yakın fiyata satıldığını düşünecek olursak aynı özelliklerde olup aynı sınıfta ki kulaklıklar arasında sony den farklı marka kulaklık almak ne anlama gelir söylemeye dilim varmıyor.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 hf.
    WH-1000XM3 tüm rakiplerine fark atmışken yapılacak geliştirmelerle MX4'ün nasıl olacağını düşünemiyorum.
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    spencermila (Hasan Saltık) 2 hf. (düzenlendi)
    sesten önce o kulaklıgın malzeme kalitesini degiştirsin bir önceki seriyi kullanmış biri olarak söylüyorum elde iyi dursada bana malzeme kalitesi iyi gelmedi elimdeki bu iki kulaklık olunca malzemeye önem verir oldum bowers & wilkins px7 bang of olufsen h8
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