Sosyal ağlara yönelik yeni karar resmi gazetede yayınlandı

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Sosyal medya platformlarına yönelik düzenleme içeren “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un tüm maddeleri 1 Ekim’de yürürlüğe girdi. Dün yürürlüğe giren maddeler arasında temsilci belirleme, içerik kaldırma gibi konular var. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan bildiriyle bu hususların detayı belirlendi.

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Sosyal medya yasasının tüm maddeleri bugün yürürlüğe girdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre sosyal ağ platformlarının yükümlülükleri detaylı olarak duyuruldu. Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yerli veya yabancı sosyal ağ sağlayıcılarının bu yükümlülükleri ve sosyal medya yasasındaki yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor.

Temsilcinin görevleri ne olacak?

Yeni sosyal medya yasasıyla birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yabancı sosyal ağ platformlarının Türkiye’de en az 1 kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. BTK tarafından yayınlanan Resmi Gazete kararıyla temsilcinin görevleri detaylı bir şekilde açıklandı.

Belirlenen temsilciler BTK ve adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin yerine getirilmesini sağlayacak. Sosyal medya yasasındaki maddelere uygun olarak kişiler tarafındna yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını temin edecek. Sosyal ağ playformu, 6 ayda bir içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgiler içeren raporları 6 aylık dönemlerle BTK’ya bildirecek. Raporda kişilerde yapılacak başvurulara ilişkin bilgiler de bulunacak. Temsiilciler bu raporların hazırlanmasını sağlayacak. Ayrıca sosyal ağ platformunun sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini temin edecek.

Temsilci belirlemeyenlere hangi cezalar uygulanacak?

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olduğu halde Türkiye’de temsilci belirlemeyen sosyal ağ platformlarına kademeli cezalar uygulanacak. Temsilci belirlememeye devam edilirse bir sonraki ceza uygulanacak. İlk olarak 10 milyon TL para cezası uygulanacak. Sonra bu cezaya ek olarak 30 milyon TL daha ceza kesilecek. Yine temsilci belirlenmemişse Türkiye’den reklam alımı durdurulacak. Sonraki aşamada yüzde 50 bant daraltma cezası en son aşamada ise yüzde 90’a kadar bant daraltma cezası uygulanacak.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201002-5.pdf

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