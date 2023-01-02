Ağır cinsiyetçi Andrew Tate tutuklandı, sosyal medya karıştı

Tam Boyutta Gör Sosyal medyanın yükselişi ne yazık ki iyiler kadar kötülerin de fenomen olmasına neden oldu. Son yılların en tartışılan internet fenomenlerinden Andrew Tate sayısız suç isnadı ile gözaltına alındı.

Andrew Tate kimdir?

Bir kickbox şampiyonu olan Andrew Tate, sunduğu kurslar ve üyeliklerle kendisini ön plana çıkarmaya başladı. Geniş bir kitle kazanan Tate sonrasında Big Brother yarışmasında kadınlara karşı cinsiyetçi tavırları ile gündeme oturdu. Sonrasında bir sanal ilişki platformu kurarak büyük paralar kazandı.

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Yaklaşık 4 milyon Twitter takipçisi olan Andrew Tate cinsiyetçi tavırlarını arttırarak devam ettirdi. Özellikle erken yaştaki genç kitleye büyük bir etkisinin olduğu belirtiliyor. Normalde Twitter hesabı yasaklıydı ancak Elon Affı ile geri dönmüştü. TikTok, Facebook ve Instagram hesabı ise halen engelli.

Yıllık 350 milyon dolar gibi bir kazancı olduğunu iddia eden Andrew Tate geçtiğimiz aylarda genç kızları alıkoymak suçundan göz altına alındı ancak serbest kaldı. Tate özellikle cinsiyet suçlarının üzerine çok gidilmediğini belirterek İngiltere’den Romanya’ya taşınmıştı.

Hafta sonunda ise Tate’in genç kızları alıkoymak, fuhşa zorlamak, tecavüz, insan kaçakçılığı, suç örgütü kurmak gibi suçlamalardan dolayı abisi ile gözaltına alındığı bilgisi geldi. 30 gün gözaltı süresi alınan Tate kardeşler gözaltına itiraz etti.

İşin endişe verici tarafı ise Twitter üzerinde halen Tate’e haksızlık yapıldığını düşünenlerin olması. Gözaltına alındığı esnada Matrix ajanlarının kendisini almaya geldiğini paylaşması sonrasında ünlü fenomenin suçsuz olduğunu düşünen sayısız gönderi yayınlandı. Hatta Tate’in nihayet serbest kaldığını dile getiren sahte videolar büyük ilgi gördü.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi başkanı Imran Ahmed, sosyal medyada yaşanan karmaşanın soruşturmanın gidişatını olumsuz etkileyebileceğini ve tanıkların endişeye kapılmasına neden olacağını belirtiyor. Özellikle Elon Musk döneminde daha serbest bir Twitter anlayışı önümüzdeki dönemde daha büyük sorunlara yol açacak gibi görünüyor.

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