Sosyal medya platformlarına reklam yasağı yolda

Türkiye’deki sosyal medya yasasına göre günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden yabancı sosyal medya platformlarının Türkiye’de bir temsilci belirlemesi gerekiyor. Temsilci belirlemeyen platformlara 5 aşamalı ceza uygulanacak. İlk 2 aşama uygulandı. 10 milyon TL ve 30 milyon TL tutarında ikişer ceza kesildi. Sırada reklam yasağı var.
19 Ocak’a kadar Türkiye’de temsilci belirlemeyen platformlara reklam yasağı gelecek. Bu platformların Türkiye’den reklam almasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Diğer ülkelerden aldığı reklamları kullanıcıya gösterebilecek.İlginizi Çekebilir LinkedIn, Periscope, Pinterest ve Dailymotion'a 30 milyon TL ceza!
VK, YouTube ve TikTok platformları Türkiye’de temsilci belirleme kararı aldığını duyurdu. Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, LinkedIn, Pinterest ve Dailymotion platformları temsilci belirlemedi.
Ayrıca Bkz. "TikTok, Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurdu"
Bu platformlar, reklam yasağının ardından temsilci belirlememeye devam ederse yavaşlatma cezası uygulanacak. Reklam yasağından sonraki 3 ay içerisinde temsilci belirlemeyen platformların bant genişliği yüzde 50’ye varan oranda daraltılacak. Sonraki 30 gün içinde yine temsilci belirlenmemişse bu defa bant genişliği yüzde 90’a varan oranda daraltılacak. Yani Mayıs ayına kadar temsilci belirlemeyen platformlar neredeyse kullanılamayacak duruma gelecek.
Temsilcinin görevleri ne olacak?
Belirlenen temsilciler BTK ve adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin yerine getirilmesini sağlayacak. Sosyal medya yasasındaki maddelere uygun olarak kişiler tarafındna yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını temin edecek. Sosyal ağ playformu, 6 ayda bir içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgiler içeren raporları 6 aylık dönemlerle BTK’ya bildirecek. Raporda kişilerde yapılacak başvurulara ilişkin bilgiler de bulunacak. Temsiilciler bu raporların hazırlanmasını sağlayacak. Ayrıca sosyal ağ platformunun sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini temin edecek.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
marjinal ürün denemeleri, paradan ve reklamdan uzak sert bir dünya görüşü yerini vicik vıcık reklam politikalarina ,ve son 1o yilda başarılı hic bir mali yok...
Bu nasıl hayal dünyası arkadaş ya?
Ulan adamın karısına, kızına kadar demediğiniz hakaret, etmediğiniz küfür kalmadı. Bırak eleştirmeyi.
O dediğiniz olsaydı biriniz sağ kalır mıydı acaba?
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