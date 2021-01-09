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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sosyal medya platformlarına reklam yasağı yolda

    1 Ekim'den itibaren büyük sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilci belirlemesi zorunlu. Bu kurala uymayan platformlara Ocak ayı içerisinde reklam yasağı gelecek.
    21 sa.
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    42
    sosyal medya
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    20

    Sosyal medya platformlarına reklam yasağı yolda
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’deki sosyal medya yasasına göre günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden yabancı sosyal medya platformlarının Türkiye’de bir temsilci belirlemesi gerekiyor. Temsilci belirlemeyen platformlara 5 aşamalı ceza uygulanacak. İlk 2 aşama uygulandı. 10 milyon TL ve 30 milyon TL tutarında ikişer ceza kesildi. Sırada reklam yasağı var.

    19 Ocak’a kadar Türkiye’de temsilci belirlemeyen platformlara reklam yasağı gelecek. Bu platformların Türkiye’den reklam almasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Diğer ülkelerden aldığı reklamları kullanıcıya gösterebilecek.

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    VK, YouTube ve TikTok platformları Türkiye’de temsilci belirleme kararı aldığını duyurdu. Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, LinkedIn, Pinterest ve Dailymotion platformları temsilci belirlemedi.

    Ayrıca Bkz. "TikTok, Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurdu"

    Bu platformlar, reklam yasağının ardından temsilci belirlememeye devam ederse yavaşlatma cezası uygulanacak. Reklam yasağından sonraki 3 ay içerisinde temsilci belirlemeyen platformların bant genişliği yüzde 50’ye varan oranda daraltılacak. Sonraki 30 gün içinde yine temsilci belirlenmemişse bu defa bant genişliği yüzde 90’a varan oranda daraltılacak. Yani Mayıs ayına kadar temsilci belirlemeyen platformlar neredeyse kullanılamayacak duruma gelecek.

    Temsilcinin görevleri ne olacak?

    Belirlenen temsilciler BTK ve adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin yerine getirilmesini sağlayacak. Sosyal medya yasasındaki maddelere uygun olarak kişiler tarafındna yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını temin edecek. Sosyal ağ playformu, 6 ayda bir içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgiler içeren raporları 6 aylık dönemlerle BTK’ya bildirecek. Raporda kişilerde yapılacak başvurulara ilişkin bilgiler de bulunacak. Temsiilciler bu raporların hazırlanmasını sağlayacak. Ayrıca sosyal ağ platformunun sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini temin edecek.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Facebook'da Ermeniler Azerbaycanlı sivil kardeşlerimizi bombalarken attığım bir mesaj yüzünden üst üste 2 kez ceza alınca burada temsilcilerinin olduğunu ama bunların da diğer "demokrasi havarileri" (!) gibi işlerine gelene göre davranan birileri olduğunu iyice anladım.
    Facebook'da Ermeniler Azerbaycanlı sivil kardeşlerimizi bombalarken attığım bir mesaj yüzünden üst üste 2 kez ceza alınca burada temsilcilerinin olduğunu ama bu...
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    Yanıtla +32
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    mokaramokar (enes çetintaş) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) Wacom Intuos
    Geç kalınmış bir aksiyon, geriye dönük olarak bir vergilendirme çıkarılsa o bile yeridir. Ülkede resmi olarak 3 kuruş maaş alan insanlar bile vergi verirken bu şekilde reklam geliriyle büyük kazanç sağlayanlar da vergisini verecek, hükümet sadece görevini yapmayı hatırlamış siyasi bir gerekçe çıkarılmamalı bu durumdan.
    Geç kalınmış bir aksiyon, geriye dönük olarak bir vergilendirme çıkarılsa o bile yeridir. Ülkede resmi olarak 3 kuruş maaş alan insanlar bile vergi verirken bu ...
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    2 Yanıt Yanıtla +28
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    TEHET 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'den milyarlarca lira para kazanan bu şirketlerden devletin vergi istemesini neden sorun ediyorsunuz anlamıyorum. Yerli şirketler vergi öderken yabancı şirketlerin bundan muaf tutulması diye bir şey olamaz. Devlet bu haksız rekabeti engellemek zorundadır.
    Türkiye'den milyarlarca lira para kazanan bu şirketlerden devletin vergi istemesini neden sorun ediyorsunuz anlamıyorum. Yerli şirketler vergi öderken yabancı ş...
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    3 Yanıt Yanıtla +21
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ersin86 (Ersin ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tüm bunların yanı sıra reklam düzenlemesi de gerekiyor. YouTube’da daha video açılmadan peşpeşe 2 reklam çıkıyor. RTÜK madem internette sansür yapabiliyor o zaman televizyon kanallarındaki gibi reklam düzenlemesi de yapsın.
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    gidi (gidi gidi) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    fetöcü ve zillet ittifakı mensupları için kötü haberler bunlar. Artık rahat rahat devletlerine ve milletlerine çamur atamayacaklar. Gönüllü avukatlık çırpınışları bundan, ciddiye almayınız...
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    hardday (hakan deveci) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devletin bu haksız rekabeti engelleme adına aldığı kararı canı gönülden destekliyorum. Çok geç kalınmış idi.
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    xxxx1 (cem mare) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    google grubu.utube vs. Yönetim katlarinda ve kodlamada hindistanlilar yayilim gösterdikten sonra eski google dan çok uzaklasti.



    marjinal ürün denemeleri, paradan ve reklamdan uzak sert bir dünya görüşü yerini vicik vıcık reklam politikalarina ,ve son 1o yilda başarılı hic bir mali yok...
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    mezun2021itü 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    troller işsiz kalacaktı ağlıyorlardı hayır mark ata temsilci diyolardı mark acımıyordu hem sol hem sağ trollere haşmetli facebook temsilcini göndermeyeceğini söyleyince hemen sanayide iş baktılar oda ne mayışlar 2500tl tecrübeli işçi arıyolar eyvah dedi troller televizyonda iş yok mudur bir baktılar televizyonlar izlenmiyolar youtube girdiler bir baktılar 31'ci kitle bizim trollere bir tokatta onlar atıyor dizi izleme yerlerine gidiyolar son çare bakıyolar ki yorum yeri yok ee yapacak bir şey kalmadı tarla işçisi olarak devam etmeye karar verirler ve birgün tarlaya giderken tarla aracından düşüp ölürler...
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    Clusive 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Herkes diğer ülkelerde veriyorlar vergi burada da versinler demiş. Diğer ülkeler elde ettikleri vergiler ile bilime, uzaya ve sağlığa yatırım yapıyor. Bizimkiler ne yapıyor? Cengizek, Kalyon vb. vergi indirimi yapıyor. Sonuna kadar dirensinler. Zaten sosyal medyası elinden alınan halk sesini çıkartmaya başlar ve kazanan yine o firmalar olur.
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    labtek38 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne olur watsapp instagram Facebook kökten kapansın. Elbet alternatifleri olur. Bu evil corp gitsin yeter ki.
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    şopen27 (Nuri Özdemirler) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nolur kapansın bu saçma platform lar
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Demek birini eleştirdiniz diye ülkede polis evine gece baskın yapıyor. Allah, Allah. Hangi ülke oluyor bu?
    Bu nasıl hayal dünyası arkadaş ya?
    Ulan adamın karısına, kızına kadar demediğiniz hakaret, etmediğiniz küfür kalmadı. Bırak eleştirmeyi.
    O dediğiniz olsaydı biriniz sağ kalır mıydı acaba?
    Yanıtla +3
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    elvedakonsol (emre can) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    inşallah bu üç platform gelmez ülkeye çünkü ciddi sıkıntı olur sırf eleştirdi diye hemen tam veri isteyecek o hesaplardan sonra gece yarısı masum insanların evine roket atarcasına giriş yapacak :D ha bide veriyi sildirme olayı var beğenmediğin tweeti hemen sildir kapat diyecek bu sosyal ağlar yemez bunu trumpa darbe yapan sosyal ağlar bu ülkeyi yönetenlerin üstünden geçer. umarım gelmezler youtube geldi bari bunlar gelmesin
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Fortune 4 15 sa. ( Mesaj Silindi ) elvedakonsol
    twitter saglam onlar kabul etmeyecek youtube yani omurgasiz google paraya bakiyor o kabul etti zaten.. facebook belki kabul edebilir digerini bilmiyorum..
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    4683 kez okundu.
    24 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sosyal medya yasası, sosyal medya yasağı ve
    11 etiket daha reklam yasağı instagram twitter facebook linkedin pinterest dailymotion Türkiye Haberleri yasak ceza Internet
    Facebook Sayfası249,1b
    Twitter Profili96,4b
    Instagram Sayfası46,5b
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