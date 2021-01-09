Sosyal medya platformlarına reklam yasağı yolda

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Türkiye’deki sosyal medya yasasına göre günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden yabancı sosyal medya platformlarının Türkiye’de bir temsilci belirlemesi gerekiyor. Temsilci belirlemeyen platformlara 5 aşamalı ceza uygulanacak. İlk 2 aşama uygulandı. 10 milyon TL ve 30 milyon TL tutarında ikişer ceza kesildi. Sırada reklam yasağı var.

19 Ocak’a kadar Türkiye’de temsilci belirlemeyen platformlara reklam yasağı gelecek. Bu platformların Türkiye’den reklam almasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Diğer ülkelerden aldığı reklamları kullanıcıya gösterebilecek.

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VK, YouTube ve TikTok platformları Türkiye’de temsilci belirleme kararı aldığını duyurdu. Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, LinkedIn, Pinterest ve Dailymotion platformları temsilci belirlemedi.

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Bu platformlar, reklam yasağının ardından temsilci belirlememeye devam ederse yavaşlatma cezası uygulanacak. Reklam yasağından sonraki 3 ay içerisinde temsilci belirlemeyen platformların bant genişliği yüzde 50’ye varan oranda daraltılacak. Sonraki 30 gün içinde yine temsilci belirlenmemişse bu defa bant genişliği yüzde 90’a varan oranda daraltılacak. Yani Mayıs ayına kadar temsilci belirlemeyen platformlar neredeyse kullanılamayacak duruma gelecek.

Temsilcinin görevleri ne olacak?

Belirlenen temsilciler BTK ve adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin yerine getirilmesini sağlayacak. Sosyal medya yasasındaki maddelere uygun olarak kişiler tarafındna yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını temin edecek. Sosyal ağ playformu, 6 ayda bir içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgiler içeren raporları 6 aylık dönemlerle BTK’ya bildirecek. Raporda kişilerde yapılacak başvurulara ilişkin bilgiler de bulunacak. Temsiilciler bu raporların hazırlanmasını sağlayacak. Ayrıca sosyal ağ platformunun sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini temin edecek.

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