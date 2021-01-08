TikTok, Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurdu

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Sosyal medya yasasına göre ülkemizde günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci belirlemesi gerekiyor. Temsilci belirlemeyen platformlara para cezası kesildi. Sonraki aşamada ise reklam yasağı ve yavaşlatma yasağı uygulanacak.

Çinli sosyal medya platformu TikTok, Türkiye’de temsilci belirleme kararı aldığını duyurdu. Karar TikTok’un resmi web sitesinden açıklandı. Firmadan yapılan açıklamada bu kararın platformdaki ifade özgürlüğünü etkilemeyeceği belirtildi.

TikTok'a bugüne kadar temsilci atamadığı için 10 milyon TL ve 30 milyon TL tutarında iki ceza kesilmişti. Temsilci atayıp BTK'ya bildirimde bulunduktan sonra cezanın dörte üçü silinecek yani 10 milyon TL ceza ödeyecek.

Temsilci atamayan platformlara yeni ceza yolda

Daha önce VK ve YouTube platformları temsilci atama kararı almıştı. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Periscope, Pinterest ve Dailymotion platformları henüz temsilci atama kararı almadı. 19 Ocak 2021’e kadar temsilci belirlemeyen platformların Türkiye’den reklam alması yasaklanacak. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde temsilci belirlenmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 50’ye varan oranda, sonraki 30 gün içinde yine temsilci belirlenmezse yüzde 90'a varan oranda daraltılabilecek.

Ayrıca Bkz. "YouTube daha fazla ceza almamak için Türkiye'de temsilci atayacağını açıkladı"

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TikTok’un resmi açıklaması şöyle:

"Yaratıcılığın platformu olarak her zaman içerik üreticilerimizin benzersiz seslerini desteklemek, kendini açıkça ifadeyi teşvik etmek ve topluluğumuzun yaratıcı ruhunu beslemek için çalıştık. Topluluğumuzu bilinçlendirmek amacıyla küresel COVID-19 uygulama içi bilgi merkezimizi oluşturduk. Türkiye'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı için #pembekurdele kampanyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında farkındalık yaratmak için #DeğişimİçinHareketeGeç koşusu gibi olumlu girişimlerimizle topluluğumuzun refahına katkıda bulunmaya ve olumlu etki yaratmaya odaklandık.

TikTok olarak güvenlik ve refah en önemli önceliklerimizdir. Topluluğumuz için güvenli bir ortam sağlamak amacıyla yeni araçlar sunmaya ve politikalarımızı güncellemeye devam ettik. Platform içerisinde ortak davranış kurallarını tanımlayan Topluluk İlkelerimizi, güvenlik politikalarımız hakkında daha net olabilmek adına güncelledik ve TikTok'ta ebeveynlerin gençlere platform içerisinde rehberlik etmesine imkan sunan Aile Eşleşmesini sunduk.

Piyasadaki emsallerimizle birlikte Türkiye’de sosyal medya platformları için ana hatları belirleyen ve yerel temsilcinin atanması, yanıt süreleri, içerik kaldırma gibi taleplere ilişkin esasları da barındıran 5651 sayılı İnternet Kanunu’nu derinlemesine inceledik.

TikTok, farklı topluluklara ses veren güçlü bir platformdur. Eşsiz yemek yapma marifetlerini sunmaktan, görsel sanatını paylaşmaya ve kolay çizim dersleri vermeye kadar; Türkiye'deki herkese kendini yaratıcı bir şekilde ifade etme fırsatı sunmaya devam ediyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda, kimi zaman aynı fikirde olmasak bile, yerel yasalara saygı göstermeye kararlıyız. Bu nedenle, bir sonraki adım olarak, yerel bir tüzel kişilik oluşturmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne yerel bir irtibat noktası sağlamak gibi yasaların getirdiği yükümlülüklere uyacağız ve toplumumuzda yaratıcılığın temelini oluşturan ifade özgürlüğüne olan bağlılığımızı sürdüreceğiz.

Bu durumun, TikTok'un içerik incelemesiyle ilgili ilkelerini etkilemediğini veya kullanıcı verilerini yönetme şeklimizi değiştirmediğini belirtmek isteriz. Hükümetlerden gelen kaldırma taleplerinin incelenmesi konusunda mevcut güçlü süreçlere sahibiz ve bunları yerel yasalara ve Topluluk İlkelerimize göre değerlendiriyoruz. Şeffaflık ana ilkemiz olduğundan dolayı, Şeffaflık Raporlarımızda gelen talepleri düzenli olarak açıklıyoruz.

TikTok bünyesinde Türkiye’de milyonlarca kullanıcımız olmasından gurur duyuyoruz. Kullanıcı ve partnerlerden oluşan canlı yerel topluluğumuzu desteklemeye çalışırken, yaratıcılık ve ifade için kapsayıcı ve çeşitli bir platform sunmaya devam etmeyi umuyoruz."

https://newsroom.tiktok.com/tr-tr/an-update-on-tiktok-in-turkey-tr

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