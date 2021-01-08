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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TikTok, Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurdu

    TikTok'tan yapılan resmi açıklamaya göre firma Türkiye'deki sosyal medya yasasına uyum için ülkemizde temsilci belirlemeye karar verdi. TikTok'tan yapılan açıklama haberimizde.
    1 gün
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    sosyal medya
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2

    TikTok, Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurdu
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    Sosyal medya yasasına göre ülkemizde günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci belirlemesi gerekiyor. Temsilci belirlemeyen platformlara para cezası kesildi. Sonraki aşamada ise reklam yasağı ve yavaşlatma yasağı uygulanacak.

    Çinli sosyal medya platformu TikTok, Türkiye’de temsilci belirleme kararı aldığını duyurdu. Karar TikTok’un resmi web sitesinden açıklandı. Firmadan yapılan açıklamada bu kararın platformdaki ifade özgürlüğünü etkilemeyeceği belirtildi.

    TikTok'a bugüne kadar temsilci atamadığı için 10 milyon TL ve 30 milyon TL tutarında iki ceza kesilmişti. Temsilci atayıp BTK'ya bildirimde bulunduktan sonra cezanın dörte üçü silinecek yani 10 milyon TL ceza ödeyecek.

    Temsilci atamayan platformlara yeni ceza yolda

    Daha önce VK ve YouTube platformları temsilci atama kararı almıştı. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Periscope, Pinterest ve Dailymotion platformları henüz temsilci atama kararı almadı. 19 Ocak 2021’e kadar temsilci belirlemeyen platformların Türkiye’den reklam alması yasaklanacak. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde temsilci belirlenmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 50’ye varan oranda, sonraki 30 gün içinde yine temsilci belirlenmezse yüzde 90'a varan oranda daraltılabilecek.

    Ayrıca Bkz. "YouTube daha fazla ceza almamak için Türkiye'de temsilci atayacağını açıkladı"

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    TikTok’un resmi açıklaması şöyle:

    "Yaratıcılığın platformu olarak her zaman içerik üreticilerimizin benzersiz seslerini desteklemek, kendini açıkça ifadeyi teşvik etmek ve topluluğumuzun yaratıcı ruhunu beslemek için çalıştık. Topluluğumuzu bilinçlendirmek amacıyla  küresel COVID-19 uygulama içi bilgi merkezimizi oluşturduk. Türkiye'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı için #pembekurdele kampanyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında farkındalık yaratmak için #DeğişimİçinHareketeGeç koşusu gibi olumlu girişimlerimizle  topluluğumuzun refahına katkıda bulunmaya  ve olumlu etki yaratmaya  odaklandık. 

    TikTok olarak güvenlik ve refah en önemli önceliklerimizdir. Topluluğumuz için güvenli bir ortam sağlamak amacıyla  yeni araçlar sunmaya ve politikalarımızı güncellemeye devam ettik.  Platform içerisinde ortak davranış kurallarını tanımlayan Topluluk İlkelerimizi, güvenlik politikalarımız hakkında daha net olabilmek adına güncelledik ve TikTok'ta ebeveynlerin  gençlere   platform içerisinde rehberlik etmesine imkan sunan Aile Eşleşmesini sunduk. 

    Piyasadaki emsallerimizle birlikte Türkiye’de sosyal medya platformları için ana hatları belirleyen ve yerel temsilcinin atanması, yanıt süreleri,  içerik kaldırma gibi taleplere  ilişkin esasları da barındıran 5651 sayılı İnternet Kanunu’nu derinlemesine inceledik. 

    TikTok, farklı topluluklara ses veren güçlü bir platformdur. Eşsiz yemek yapma marifetlerini sunmaktan, görsel sanatını paylaşmaya ve kolay çizim dersleri vermeye kadar; Türkiye'deki herkese kendini yaratıcı bir şekilde ifade etme fırsatı sunmaya devam ediyoruz. 

    Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda, kimi zaman aynı fikirde olmasak bile, yerel yasalara saygı göstermeye kararlıyız. Bu nedenle,  bir sonraki adım olarak, yerel bir tüzel kişilik oluşturmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne yerel bir irtibat noktası sağlamak gibi yasaların getirdiği yükümlülüklere uyacağız ve toplumumuzda  yaratıcılığın temelini oluşturan ifade özgürlüğüne olan bağlılığımızı sürdüreceğiz.

    Bu durumun, TikTok'un içerik incelemesiyle ilgili ilkelerini etkilemediğini veya kullanıcı verilerini yönetme şeklimizi değiştirmediğini belirtmek isteriz. Hükümetlerden gelen kaldırma taleplerinin incelenmesi konusunda mevcut güçlü süreçlere sahibiz ve bunları yerel yasalara ve Topluluk İlkelerimize göre değerlendiriyoruz. Şeffaflık ana ilkemiz olduğundan dolayı, Şeffaflık Raporlarımızda gelen talepleri düzenli olarak açıklıyoruz. 

    TikTok bünyesinde Türkiye’de milyonlarca kullanıcımız olmasından gurur duyuyoruz. Kullanıcı ve partnerlerden oluşan canlı yerel topluluğumuzu desteklemeye çalışırken, yaratıcılık ve ifade için kapsayıcı ve çeşitli bir platform sunmaya devam etmeyi umuyoruz."



    https://newsroom.tiktok.com/tr-tr/an-update-on-tiktok-in-turkey-tr Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Morichannn (Akın Özer) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Keşke gerçekleşmeseydi.
    1 Yanıt Yanıtla +33
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    _Kullanıcı_Adı_ (Mehmet Su) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Allahın belası uygulaması bitmedi şimdi temsilcisi geliyor. Yoldan bir keko çevirip seçsinler. En iyi o temsil eder
    Yanıtla +21
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    teleny77 (Mücahit Ayhan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ve kahreden haber geldi 🤦🏽‍♂️
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ahmetkaraci (ahmet karaci) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    dedi aTarlı ergen. klavyeden yazım mütiş haz aldı.
    Yanıtla
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ofisi barzoların mahallelerinden birine filan açarlar artık.
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    alemburda34 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İnstagram ve Facebook'da temsilci atayacak Türkiye'den reklam parası sağlam kaldırıyorlar.
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    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tik Tok, yok yok.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Keko apaçi yanpeç çingen tayfa bunu değendi
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    Paetzold 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ardakral izlemeden güne başlayamıyorum.
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    Hendrik Johannes Cruijff (Çağatay ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi bir habermiş gibi birde başlık açılmış.

    Ülkenin cehaletini ortaya koyan bir oluşum.Bakın görünki ne insanlar yaşıyor ülkenizde.

    Bu ülke neden böyle diye.

    Eskiden askere gidince bizzat bunu yaşayarak öğrenirdiniz.Şimdi artık herkes görüyor.
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    the most important thing 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Hendrik Johannes Cruijff
    WOW dh'nin en eskilerinden birine denk geldim sonunda
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    7 den 70 e herkesin kendince ünlü olduğu platform...
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    haktan24 1 gün ( Mesaj Silindi )
    1 kere dahi olsa cihazıma kurma gafletinde dahi bulunmadım insanlar burada sözde eğlenip video cekip kendini komik duruma düşürmeleri ayrı bir trajikomik bir durum halen anlayabilmiş değilim ve anlamakta istemiyorum elrean in turk tiktok videolarını izliyor videosunu izledikten sonra yemin ediyorum nasıl bir toplumda nefes alıp verdigimi anlayabilmiş değilim ve anlamakta istemiyorum.....
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    Surpentor (Börü ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tiktok tam bir çöplük aktrolü,fesli trolü,fetöşcusu,gtü açıp dans edeni hatta çorabını yırtan türbanlıya bile denk geldim. Burası tam bir fiyasko!
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    ahmetkaraci (ahmet karaci) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Surpentor
    demekki totişini acıp kıvıran, yüce, kültür abidesi, bilgili özgürlükçü cehapeliler yok toktişte. hep cahip gurebe aktroller var. vah vahhhhh. kardeş instagramda öyle hep aktrol hee hee. :)
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    ahmetkaraci (ahmet karaci) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Surpentor
    motoru yerlimi?
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2966 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    tiktok, sosyal medya yasası ve
    4 etiket daha Türkiye Haberleri temsilci sosyal medya platformları Internet
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