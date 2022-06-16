Sosyal medyada yalan bilgi paylaşanlara hapis cezası getiren düzenleme komisyonda kabul edildi

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AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan ve büyük tartışma yaratan “sosyal medyada kasten yalan bilgi paylaşımına hapis cezası” düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Ayrıca internet haber sitelerine ve sosyal medya platformlarına çeşitli düzenlemeler getiren maddeler de komisyondan geçti.

Sosyal medyada dezenformasyona hapis cezası!

Kasten yalan bilgi paylaşımına hapis cezası getiren maddede yer alan ifadelere göre, halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde söz konusu ceza yüzde 50 oranında artırılacak.

WhatsApp, Telegram, Zoom gibi platformlara düzenleme geliyor

WhatsApp gibi internet üzerinden sesli, görüntülü veya görsel mesajlaşma uygulamaları için “şebekeler üstü hizmet” tanımı getirildi. BTK, şebekeler üstü hizmet sağlayan platformlara yönelik düzenleme yapma yetkisine kavuştu. Böylece BTK; WhatsApp, Telegram, Zoom gibi platformlara yönelik yeni düzenlemeler hazırlayabilecek. BTK’nın hazırlayacağı düzenlemelere uymayan platformlara, yüzde 95 oranında bant genişliği daraltma cezası verilebilecek.

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Sosyal medya temsilcilerine yeni düzenleme

Geçen sene Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yabancı sosyal medya platformlarına temsilci atama zorunluluğu getirilmişti. Yeni kabul edilen maddelere göre bu temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşı olma zorunluluğu getirildi. Günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yabancı sosyal medya platformları için belirlenen gerçek veya tüzel temsilcinin; teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve sorumlu olmasına karar verildi. Ayrıca temsilcinin tüzel kişi olması halinde Türkiye’de sermaye şirketi şeklinde bir şube kurulması zorunlu olacak.

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Kullanıcı bilgilerini adli merciler ile paylaşmayan platformlara erişim kısıtlanacak

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan, çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarına konu internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgileri, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında yargılamanın yürütüldüğü mahkemece talep edilmesi üzerine, ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye'deki temsilcisi, adli mercilere verecek.

Bu bilgiler, talep eden cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemeye verilmezse ilgili cumhuriyet savcısınca, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranında daraltılması talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurulabilecek.

Küresel cironun yüzde 3’ü kadar para cezası verilebilecek

BTK Başkanına getirilen yeni yetkiler sayesinde BTK Başkanı, içerik çıkarma ve içerik engelleme yasaklarına uymayan sosyal medya platformlarına önce reklam yasağı, sonra yüzde 50 ve yüzde 90 oranına kadar bant genişliği daraltma cezası getirilmesi için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Ayrıca BTK Başkanı, kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerini getirmeyen sosyal medya platformlarına, bir önceki takvim yılındaki küresel cirosunun yüzde 3'üne kadar idari para cezası verebilecek.

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Sosyal medyada yalan bilgi paylaşanlara hapis cezası geliyor