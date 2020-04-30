Sosyal medyadaki sahte hesaplara karşı kanun teklifi: "T.C. Kimlik No zorunluluğu getirilsin"

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs nedeniyle eve kapandığımız şu günlerde daha fazla vakit geçirmeye başladığımız sosyal medya, TBMM gündemine taşındı. MHP, “İnternet ortamında yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi” hakkında hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, teklifin içeriğine değinerek şunları söyledi:

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya düzenlemesi Meclis'e sunulmadı

“Türkiye'den günlük erişimi 500 binden fazla olan, yurt içi veya yurt dışı merkezli sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma ve temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi, sunmuş oldukları hizmetten yararlanmak isteyenlerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası isteme zorunluluğu getirilerek Türkiye'de sahte hesap açılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan kimlik numaralarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunması öngörülürken, yaptırımlara uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına ağır idari para cezaları uygulanması da teklifimizde yer almaktadır.”

Ayrıca Bkz. "iPhone maske taktığınızı anlayacak ve Face ID'yi atlayarak şifre ile kilit açmayı kolaylaştıracak"

Özellikle sosyal medya platformlarında dolaşan yalan haberler ve sahte hesaplar yüzünden birçok internet kullanıcısının mağduriyet yaşadığını belirten Öztürk, “Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu dönemde dahi durum değişmemiş, sahte hesaplar üzerinden yapılan algı yaratmaya yönelik korku salıcı haberler yüzünden zaman zaman toplumda endişeler yükselmiştir” dedi.

"Türkiye sahte haberlere en çok maruz kalan ülke"

Tüm sosyal medya mecraları için 2018’de yapılan bir araştırmanın sonucunu da hatırlatan Öztürk, söz konusu araştırmaya göre Türkiye’nin “sahte haberlere en çok maruz kalan ülkeler” listesinde yüzde 49 ile ilk sırada yer aldığına değindi.

https://www.dha.com.tr/politika/mhpden-sosyal-medyada-sahte-hesaplara-karsi-kanun-teklifi/haber-1768539

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.