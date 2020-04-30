Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sosyal medyadaki sahte hesaplara karşı kanun teklifi: "T.C. Kimlik No zorunluluğu getirilsin"

    MHP, 'İnternet ortamında yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi' hakkında hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
    11 dk.
    33
    94
    9
    sosyal medya
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sosyal medyadaki sahte hesaplara karşı kanun teklifi:
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs nedeniyle eve kapandığımız şu günlerde daha fazla vakit geçirmeye başladığımız sosyal medya, TBMM gündemine taşındı. MHP, “İnternet ortamında yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi” hakkında hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

    Kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, teklifin içeriğine değinerek şunları söyledi:

    İlginizi Çekebilir Avatar Sosyal medya düzenlemesi Meclis'e sunulmadı

    Türkiye'den günlük erişimi 500 binden fazla olan, yurt içi veya yurt dışı merkezli sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma ve temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi, sunmuş oldukları hizmetten yararlanmak isteyenlerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası isteme zorunluluğu getirilerek Türkiye'de sahte hesap açılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan kimlik numaralarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunması öngörülürken, yaptırımlara uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına ağır idari para cezaları uygulanması da teklifimizde yer almaktadır.

    Ayrıca Bkz. "iPhone maske taktığınızı anlayacak ve Face ID'yi atlayarak şifre ile kilit açmayı kolaylaştıracak"

    Özellikle sosyal medya platformlarında dolaşan yalan haberler ve sahte hesaplar yüzünden birçok internet kullanıcısının mağduriyet yaşadığını belirten Öztürk, “Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu dönemde dahi durum değişmemiş, sahte hesaplar üzerinden yapılan algı yaratmaya yönelik korku salıcı haberler yüzünden zaman zaman toplumda endişeler yükselmiştir” dedi.

    "Türkiye sahte haberlere en çok maruz kalan ülke"

    Tüm sosyal medya mecraları için 2018’de yapılan bir araştırmanın sonucunu da hatırlatan Öztürk, söz konusu araştırmaya göre Türkiye’nin “sahte haberlere en çok maruz kalan ülkeler” listesinde yüzde 49 ile ilk sırada yer aldığına değindi.



    https://www.dha.com.tr/politika/mhpden-sosyal-medyada-sahte-hesaplara-karsi-kanun-teklifi/haber-1768539 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan Turyan) 1 sn.
    Bence her yere tcyle üyelik olsun, bu yöntemle sapıkların önüne geçilebilir ayrıca steam gibi oyun uygulamalarına aynı sistem getirilirse oyunda hack açanların sonu olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    banugunduz 49 sn. yeni yorumcu
    millet ekmek derdinde bunlar neyin derdinde yaaaa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 dk.
    İsabet olur ne idiğü belirsiz tipler atını oynatamaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    6s 2 dk.
    Bakın kesin çözümü söylüyorum: İnternete edevlet ile bağlanalım, klavyeden karaktere basana kadar kapında ekip otosu belirmiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    redoracle (yıldırım coolboy) 3 dk.
    Yav millet geçim sıkıntısından benzin döküp kendini yakıyor,üst geçide asıyor vs. hala bunlar nelerle gündemi meşgul etsek derdinde, bir diğeri de diyanet.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 5 dk.
    Yüzde 49 değildir o yüzde 51 olabilir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    maximus8282 (maximus ) 7 dk.
    Zaten kaç kez sızdırılıp dağıtıldı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cansev07 (Ahmet CANSEV) 7 dk.
    Bir tek TC kimlik numaramız eksik zaten adamlarda, onu da verelim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    azizfikri 8 dk.
    Yıl olmuş 2020 bunlar daha 1990 yılından çıkamadılar!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. GÖRÜNTÜLENEN Sosyal medyadaki sahte hesaplara karşı kanun teklifi: "T.C. Kimlik No zorunluluğu getirilsin" Sonraki Çinli üreticiden yüz tanıma sistemine sahip elektrikli otomobil konsepti: R-Aura Concept 1 sa. iPhone maske taktığınızı anlayacak ve Face ID'yi atlayarak şifre ile kilit açmayı kolaylaştıracak 1 sa. 1 Milyon Yazılımcı projesine başvuran sayısı belli oldu 2 sa. Folding@home projesine CERN’den 10 bin işlemci çekirdeğiyle destek 2 sa. Western Digital dayanıklılık odaklı microSDXC kartlarını üreticilere sundu 3 sa. Fairphone'dan üst düzey gizlilik sunan /e/ işletim sistemine sahip akıllı telefon 3 sa. F-35 savaş uçaklarına görünmezlik sağlayan özel kaplama, süpersonik hızlarda zarar görüyor 3 sa. Xiaomi RedMi Note 9 tanıtılıyor! 14.30'da Türkçe Simultane çeviriyle! 4 sa. Samsung Electronics, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 5,6 daha fazla gelir elde etti 4 sa. Call of Duty: Mobile, 6. Sezon güncellemesi ile yeni harita, yeni modlar ve birçok yeni özelliğe kavuşuyor! 5 sa. MSI Optix G27C5 kavisli oyuncu monitörü duyuruldu 5 sa. Denediğimiz en hızlı WiFi "Asus ZenWiFi XT8 incelemesi" 5 sa. Bütçe dostu LG Premiere Pro Plus geliyor 6 sa. HP OMEN oyuncu dizüstü modeli Ryzen 7 4800H ile güncellendi 6 sa. Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M11 satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı 13 sa. Assassin's Creed Valhalla resmen duyuruldu; fragman yarın geliyor 15 sa. PS Store'da yeni bir kampanya başladı: İşte dikkat çekenler 16 sa. General Motors elektrikli Hummer'ın duyurusunu erteledi 16 sa. Google, Pixel 4a'yı Mayıs ayı ortalarında tanıtabilir 17 sa. Blackview, termal kameraya sahip akıllı telefonunu satışa sundu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Trackmania Nations Remake Temmuz Ayının Başına Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    SuperData: Animal Crossing: New Horizons 5 Milyon Dijital Kopy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Francisten kurtulmak için bir taktik
    DH Forum
    Oppo Find X2 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Yeni Bir Haber Var
    Skagen Falster 3 Wear OS akıllı saat, Snapdragon 3100 ve 1GB RAM ile tanıtıldı şimdi
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim