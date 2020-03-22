SoundCloud ve Twitch evde kalan sanatçılara para kazandıracak

Dünyayı vuran koronavirüs salgını nedeniyle gönüllü veya zorunlu olarak sayısız insan eve kapanmış durumda. Konserler, programlar veya stüdyo çalışmaları iptal edilen sanatçılar da süreci evinde geçirmek zorunda. SoundCloud ve Twitch bu anlamda önemli bir iş birliği yapıyor.

İlginizi Çekebilir

Disguised Toast da Twitch platformundan ayrılıyor

Önemli iş birliği

Evde kalma sürecinde sanatçıların sosyal medya veya YouTube gibi içerik platformları üzerinden taklipçilerine canlı müzik yayını yapmalarına sıkça rastlanıyor. İş birliği bu noktada devreye girecek.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı"

SoundCloud Pro, SoundCloud Premier ve Repost by SoundCloud hesaplarına sahip olan Twitch kullanıcıları Affiliate statüsüne geçiş yapabilecek. Affiliate statüsü sayesinde takipçiler kanala ücretli abone olabilecek, reklamlardan gelir gelecek ve hediyelik eşya mağazalarına link verilebilecek.

Bunun için Affiliate programına başvuru yapmak gerekiyor. Twitch kullanıcı olmayanların da üyelik açmaları gerek. Kısa bir onay sürecinden sonra Affiliate statüsü aktif hale geliyor. Sonrasında ise sanatçılar müzik yayınlarından para kazanmaya başlayabiliyor.

https://www.engadget.com/2020/03/21/soundcloud-twitch-partnership/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.