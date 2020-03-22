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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SoundCloud ve Twitch evde kalan sanatçılara para kazandıracak

    SoundCloud üzerinde eserlerini paylaşan müzisyenler artık Twitch hesaplarına Affiliate statüsü ekleyerek takipçilerden ve canlı yayınlardan para kazanabilecekler.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    SoundCloud ve Twitch evde kalan sanatçılara para kazandıracak

    Dünyayı vuran koronavirüs salgını nedeniyle gönüllü veya zorunlu olarak sayısız insan eve kapanmış durumda. Konserler, programlar veya stüdyo çalışmaları iptal edilen sanatçılar da süreci evinde geçirmek zorunda. SoundCloud ve Twitch bu anlamda önemli bir iş birliği yapıyor.

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    Önemli iş birliği

    Evde kalma sürecinde sanatçıların sosyal medya veya YouTube gibi içerik platformları üzerinden taklipçilerine canlı müzik yayını yapmalarına sıkça rastlanıyor. İş birliği bu noktada devreye girecek.

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    SoundCloud Pro, SoundCloud Premier ve Repost by SoundCloud hesaplarına sahip olan Twitch kullanıcıları Affiliate statüsüne geçiş yapabilecek. Affiliate statüsü sayesinde takipçiler kanala ücretli abone olabilecek, reklamlardan gelir gelecek ve hediyelik eşya mağazalarına link verilebilecek.

    Bunun için Affiliate programına başvuru yapmak gerekiyor. Twitch kullanıcı olmayanların da üyelik açmaları gerek. Kısa bir onay sürecinden sonra Affiliate statüsü aktif hale geliyor. Sonrasında ise sanatçılar müzik yayınlarından para kazanmaya başlayabiliyor.



    https://www.engadget.com/2020/03/21/soundcloud-twitch-partnership/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 17 sa.
    Evde kal zaten zenginlere işçi asgari ücretli emekçi napsın
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