SpaceX rekor kırdı: 36 saatte 3 fırlatma

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Elon Musk’ın yalnızca 20 yıl önce kurduğu SpaceX, uzay yarışında inanılmaz başarılara imza atmaya devam ediyor. 2021’nin başlarında başarısız görevleri ile dikkat çeken SpaceX, başarısızlıklarını hızlıca geride bıraktı ve geçtiğimiz hafta sonu yeni bir rekora imza attı. Firma, 36 saatte 3 farklı fırlatma yaparak tarihe geçti.

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SpaceX, 36 saatte 3 farklı görevi başarıyla tamamladı

Space.com’dan gelen bilgilere göre SpaceX, 36 saatte 3 farklı fırlatma görevini tamamlayarak tarihe geçti. SpaceX’in ilk görevi cuma günü Florida’daki Kennedy Space Center’de gerçekleşti. Firma, bu görevde Starlink internet uydularını başarıyla uzaya fırlattı. İkinci görev ise cumartesi günü California’daki Vandenberg üssünde gerçekleşti. Firma, bu görevde Alman ordusunun radar uydularını başarıyla uzaya fırlattı.

Firmanın son görevi ise pazar günü Cape Canaveral’da gerçekleşti. SpaceX, son görevinde Falcon 9 ile Globalstar iletişim uydusunu başarıyla uzaya fırlattı. Böylece zaten başarı ile tanınan SpaceX, bir başarıya daha imza atmış oldu. SpaceX, 36 saatte 3 farklı fırlatmayı başarıyla gerçekleştiren ilk özel şirket oldu ve rekor kurdı.

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SpaceX, 36 saatte 3 farklı fırlatma gerçekleştirerek rekor kırdı