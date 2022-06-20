Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX rekor kırdı: 36 saatte 3 fırlatma

    Elon Musk’ın başarılı şirketi SpaceX, geçtiğimiz hafta sonu inanılmaz bir başarıya imza attı. SpaceX, 36 saatte 3 farklı fırlatma yaparak rekor kırdı ve tarihe geçti.
    Oy Ver

    SpaceX, 36 saatte 3 farklı fırlatma gerçekleştirerek rekor kırdı
    Tam Boyutta Gör

    Elon Musk’ın yalnızca 20 yıl önce kurduğu SpaceX, uzay yarışında inanılmaz başarılara imza atmaya devam ediyor. 2021’nin başlarında başarısız görevleri ile dikkat çeken SpaceX, başarısızlıklarını hızlıca geride bıraktı ve geçtiğimiz hafta sonu yeni bir rekora imza attı. Firma, 36 saatte 3 farklı fırlatma yaparak tarihe geçti.

    SpaceX, 36 saatte 3 farklı görevi başarıyla tamamladı

    Space.com’dan gelen bilgilere göre SpaceX, 36 saatte 3 farklı fırlatma görevini tamamlayarak tarihe geçti. SpaceX’in ilk görevi cuma günü Florida’daki Kennedy Space Center’de gerçekleşti. Firma, bu görevde Starlink internet uydularını başarıyla uzaya fırlattı. İkinci görev ise cumartesi günü California’daki Vandenberg üssünde gerçekleşti. Firma, bu görevde Alman ordusunun radar uydularını başarıyla uzaya fırlattı.

    Firmanın son görevi ise pazar günü Cape Canaveral’da gerçekleşti. SpaceX, son görevinde Falcon 9 ile Globalstar iletişim uydusunu başarıyla uzaya fırlattı. Böylece zaten başarı ile tanınan SpaceX, bir başarıya daha imza atmış oldu. SpaceX, 36 saatte 3 farklı fırlatmayı başarıyla gerçekleştiren ilk özel şirket oldu ve rekor kurdı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno2 Z
    Oppo Reno2 Z
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Excalibur G900.1180-BV60X-B
    Excalibur G900.1180-BV60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız