Elon Musk akıllı telefonların doğrudan Starlink'e bağlanabilmesini istiyor

Tam Boyutta Gör Binlerce küçük uyduyu Dünya'dan 550 kilometre yukarıya (alçak Dünya yörüngesine) yerleştiren Starlink aslında bir uydu takımyıldızı projesi. Kendisi sayesinde uydudan gelen internet sinyalleri Dünya'nın birçok yerine yayılıyor ve bir iş yeri veya bir ev bu sayede uydu üzerinden internete bağlanabiliyor. Peki Elon Musk ve SpaceX neler planlıyor?

SpaceX, Starlink’in askeri versiyonu olan Starshield’ı tanıttı 1 hf. önce eklendi

SpaceX ve Elon Musk ikilisinden Starlink hamlesi

SpaceX önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Starlink'in sağladığı geniş bant internet bağlantısının kapsamını genişletecek. T-Mobile isimli telekomünikasyon şirketi bu projenin hayata geçirilmesi için öncü firma olmayı kabul etti.

SpaceX'in 6 Aralık 2022 tarihinde ABD Federal iletişim Komisyonu ile iletişime geçtiği ve bu komisyondan ikinci nesil Starlink uydularından bazılarına doğrudan ve hücresel bağlantılar sağlayan donanımlar yerleştirmek için izin istediği ortaya çıktı.

Elon Musk'ın ABD'de kimseyle hiçbir şekilde iletişim kurulmasına imkân vermeyen ölü bölgeleri canlandırmak istediği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere SpaceX'e 10 yıl boyunca geçerli olan özel bir izin verilmişti: 7,500 adet "Gen 2" Starlink uydusunu fırlatma izni.

Tam Boyutta Gör Bu proje hayata geçirilirse Starlink uydularının teoride temel internet kullanımı için en az 3.0 Mbps sağlayacağı belirtildi. Bu hız 7.2 Mbps'ye kadar yükseltilebilecek ve dosya yükleme işlemlerinde kullanılacak. Mesajlaşma ve iletişim için ise 4.4 Mbps ila 18.3 Mbps arasında bir internet hızı sağlanacak.

SpaceX'in rakipleri de buna benzer projeler için kolları sıvadı. SpaceX ve Elon Musk şimdiden 3500 adet birinci nesil Starlink uydusunu piyasaya sürdü. 2024 yılında süreklilik ihtiva edeceği ve tam teşekküllü olacağı söylenen 2000 adet Gen2 uydusu devreye sokulacak.

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