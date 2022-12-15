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    Elon Musk akıllı telefonların doğrudan Starlink'e bağlanabilmesini istiyor

    T-Mobile isimli telekomünikasyon şirketi 2024 yılında akıllı telefonların Starlink'e bağlanmasını sağlayacak. Bu projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladı. Elon Musk neler planlıyor?
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    Starlink Tam Boyutta Gör
    Binlerce küçük uyduyu Dünya'dan 550 kilometre yukarıya (alçak Dünya yörüngesine) yerleştiren Starlink aslında bir uydu takımyıldızı projesi. Kendisi sayesinde uydudan gelen internet sinyalleri Dünya'nın birçok yerine yayılıyor ve bir iş yeri veya bir ev bu sayede uydu üzerinden internete bağlanabiliyor. Peki Elon Musk ve SpaceX neler planlıyor?

    SpaceX önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Starlink'in sağladığı geniş bant internet bağlantısının kapsamını genişletecek. T-Mobile isimli telekomünikasyon şirketi bu projenin hayata geçirilmesi için öncü firma olmayı kabul etti.

    SpaceX'in 6 Aralık 2022 tarihinde ABD Federal iletişim Komisyonu ile iletişime geçtiği ve bu komisyondan ikinci nesil Starlink uydularından bazılarına doğrudan ve hücresel bağlantılar sağlayan donanımlar yerleştirmek için izin istediği ortaya çıktı.

    Elon Musk'ın ABD'de kimseyle hiçbir şekilde iletişim kurulmasına imkân vermeyen ölü bölgeleri canlandırmak istediği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere SpaceX'e 10 yıl boyunca geçerli olan özel bir izin verilmişti: 7,500 adet "Gen 2" Starlink uydusunu fırlatma izni.

    SpaceX Tam Boyutta Gör
    Bu proje hayata geçirilirse Starlink uydularının teoride temel internet kullanımı için en az 3.0 Mbps sağlayacağı belirtildi. Bu hız 7.2 Mbps'ye kadar yükseltilebilecek ve dosya yükleme işlemlerinde kullanılacak. Mesajlaşma ve iletişim için ise 4.4 Mbps ila 18.3 Mbps arasında bir internet hızı sağlanacak.

    SpaceX'in rakipleri de buna benzer projeler için kolları sıvadı. SpaceX ve Elon Musk şimdiden 3500 adet birinci nesil Starlink uydusunu piyasaya sürdü. 2024 yılında süreklilik ihtiva edeceği ve tam teşekküllü olacağı söylenen 2000 adet Gen2 uydusu devreye sokulacak.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 19 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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