Elon Musk akıllı telefonların doğrudan Starlink'e bağlanabilmesini istiyor

SpaceX ve Elon Musk ikilisinden Starlink hamlesi
SpaceX önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Starlink'in sağladığı geniş bant internet bağlantısının kapsamını genişletecek. T-Mobile isimli telekomünikasyon şirketi bu projenin hayata geçirilmesi için öncü firma olmayı kabul etti.
SpaceX'in 6 Aralık 2022 tarihinde ABD Federal iletişim Komisyonu ile iletişime geçtiği ve bu komisyondan ikinci nesil Starlink uydularından bazılarına doğrudan ve hücresel bağlantılar sağlayan donanımlar yerleştirmek için izin istediği ortaya çıktı.
Elon Musk'ın ABD'de kimseyle hiçbir şekilde iletişim kurulmasına imkân vermeyen ölü bölgeleri canlandırmak istediği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere SpaceX'e 10 yıl boyunca geçerli olan özel bir izin verilmişti: 7,500 adet "Gen 2" Starlink uydusunu fırlatma izni.
SpaceX'in rakipleri de buna benzer projeler için kolları sıvadı. SpaceX ve Elon Musk şimdiden 3500 adet birinci nesil Starlink uydusunu piyasaya sürdü. 2024 yılında süreklilik ihtiva edeceği ve tam teşekküllü olacağı söylenen 2000 adet Gen2 uydusu devreye sokulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...