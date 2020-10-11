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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX amacından sapıyor: 'Yok etmek için' roket üretecek

    Amerikan ordusuyla anlaşmaya varan SpaceX, tank gibi ağır silah sistemlerini dünyanın herhangi bir noktasına bir saatten kısa sürede taşıyabilecek bir roket sistemi geliştiriyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX amacından sapıyor: 'Yok etmek için' roket üretecek
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    Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, Amerikan ordusuna ilginç bir roket sistemi üretmeye hazırlanıyor. BusinessInsider'da yer alan habere göre; Pentagon ve SpaceX, dünyanın herhangi bir noktasına 1 saatten kısa sürede silah ve ekipman taşınabilmesini sağlayacak yeni bir ulaştırma projesi için anlaşmaya vardı. Yeni roket sistemiyle örneğin Florida'dan Afganistan'a sadece 1 saatte tank gibi ağır silah sistemleri gönderilebilecek.

    SpaceX'in yeni roketlerinin saatte ortalama 12 bin kilometre gibi ultrasonik hızlarda hareket edeceği belirtiliyor. Yani günümüzün en gelişmiş askeri kargo uçaklarından yaklaşık 15 kat daha hızlı. Örneğin bu alanın ünlü uçaklarından olan Boeing C-17 Globemaster saatte maksimum 950 kilometre hıza ulaşabiliyor.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan ABD Ulaştırma Komutanlığı başkanı Stephen Lyons,"C-17'nin taşıma kapasitesine eşdeğer bir yükü dünyanın herhangi bir tarafına bir saatten daha kısa bir sürede ulaştırabildiğimizi düşünün. SpaceX'in şu anda bu alanda çok hızlı aşama kat ettiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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    SpaceX'in Pentagon için üreteceği sistem büyük bir ihtimalle yeni Starship roketini temel alacak. Starship roketinin Dünya üzerinde kıtalararası ulaşım için de kullanılabileceği daha önce ilk kez 2017 yılında Elon Musk tarafından açıklanmıştı. Ancak Musk'ın açıklamaları sivil taşımaya yönelikti; örneğin New York'tan Londra'ya normalde 7 saat süren bir uçuşun sadece 29 dakikada tamamlanabileceği belirtilmişti.

    Elon Musk'ın bu çılgın projesi şu anda Earth-to-Earth ismiyle biliniyor. 2018'de projeyle ilgili bazı açıklamalar yapan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, 10 yıl içerisinde Starship'in kıtalararası yolcu taşımaya başlayabileceğini belirtmişti. SpaceX-Pentagon anlaşmasında ise hedef tarih şu an için belli değil. Ancak Pentagon önümüzdeki yıl itibarıyla ilk test uçuşlarının başlayabileceğini belirtiyor.

    Askeri ekipmanları roketlerle kısa sürede uzaydan taşıma planı aslında geçmişte de Pentagon'un gündemine gelmişti. Ancak dönemin roketleri tek kullanımlık olduğu için maliyet tarafında Pentagon için bile aşırıya kaçan rakamlar ortaya çıkmıştı. SpaceX'in tekrar kullanılabilir roketleri ise bu tarafta maliyetleri inanılmaz oranda düşürüyor. Üstelik Starship tekrar kullanılabilirlikte Falcon 9'dan bile çok daha verimli bir tasarıma sahip. 

    ABD Ordusu, SpaceX'in uzayda devrim yapan yeni nesil teknolojilerinden en iyi şekilde faydalanacak gibi görünüyor. Starship'in kıtalararası seyahat özelliği Pentagon'un elinde büyük bir koz olacak. 



    https://www.businessinsider.com/musks-spacex-partners-us-military-to-deliver-weapons-by-rockets-2020-10 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
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    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hollowman_ (N. b.) 1 hf. en beğenilen
    Mars'a yolcu taşıyacak tekrar kullanılabilir roketlerin ne için geliştirildiğini sanıyordunuz :) herşey para, ekonomi üzerine döner. Mars, uzay programı vs hikaye, 60'ların uzay yarışı da ICBM'lerin yapılmasıyla son bulmuştu, Çünkü esas amaç hasıl oldu :)
    Mars'a yolcu taşıyacak tekrar kullanılabilir roketlerin ne için geliştirildiğini sanıyordunuz :) herşey para, ekonomi üzerine döner. Mars, uzay programı vs hika...
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    1 Yanıt Yanıtla +51
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    addidas_85 1 hf.
    Paranızı sağdılar ve sütünüzü içtiler, şimdide etinizden faydalanacaklar. Sözde temiz enerji demişlerdi ilk başlarken, şimdi mi tertemiz keriz malı silah üretiyorlar. Bu Amerika ve uşakları şeytandan başka bir şey değil, bir çoğunuz ise süslü özgürlük sözlerine inanıyorsunuz. Onların özgürlük anlayışı kendi çiftliklerindeki bayırda gezip dolaşmanız ama aynı zamanda her gün sütünüzden, sütünüz kalmayınca da etinizden faydalanmak için...
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    3 Yanıt Yanıtla +43
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    joven 1 hf.
    Ticaret erbabı günün sonunda kazancına bakar bu adamda bunu yapıyor ne sandınız bu adamı elinde bastonu Olan eli yüzü nurlu Aksakallı dedemi sandınız.
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (45) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    AnadoluEfes 1 hf.
    Onlar yapar geliştirir biz anca övünürüz bence helal olsun amerikan ordusuna kafası çalışan adamları destekleyip milyar dolarlık fon verecekler adam'da sizi diğer ülkelerden bir tık üste taşıyacak bizde diriliş ertuğrul izleyip gaza gelelim
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    ezicioyuncu (Bora ) 1 hf.
    muskacı sevicilerinin gözü yaşlı
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    nebulabado 1 hf.
    "Thor Projesi" Daha önce çalışılmış bir proje:

    Yörünge tabanlı kinetik bombardıman silahı.

    Yörüngede bırakılan telefon direği boyutlarında tugnuste çubuklar ile yeryüzündeki bir hedefin bombalanması.



    Daha fazla bilgi için bakınız:

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kinetic_bombardment



    https://www.nytimes.com/2006/12/10/magazine/10section3a.t-9.html



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    Naruto45 1 hf.
    Adam tony stark ayık olun
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    Alqu 1 hf.
    Amerika çöktü 3-5 seneye biter diyenlerin gözü yaşlı
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    msavul4434 (Mustafa Savul) 1 hf.
    Siz ne sanıyordunuz. Elon Musk abimiz bize gökten zeytin dalımı uzatacaktı. Kendini geliştirmeyen her büyük ülke bu tür ülkelerin altında ezilmeye mahkum kalacaktır. Özellikle bizim ülkemiz, Iran, Pakistan, Endonezya, Malezya gelecekte bu devletlerin başından belalar hiç eksilmeyecek. Bulundukları bölgeler için potansiyel bir büyüme unsuru ve tehdit oluşturmamız diğer ülkeler için. Bu tür teknoloji üretiminide hızlandırıyor. Eee haliyle adam askeri gücünü artıyor hemde teknolojisini. Bizim gibi ülkelerde anca fanatik liderlerinin peşinde koşturur. Birbirine girer adamlar Nobel'lar alır Startup'ları unicorn olur multimilyarlık firmalara dönüşür bizde burda halen birbirimizi mezhep ve ırklara göre ayıra dururuz. Sonra ey amerika sen kim derken göklerden gelen bir spaceX roketi ülkene tankları indirir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    alfa-x 1 hf. msavul4434
    Ne kadar ezilmişsin,abd nin hareketli hedefleri vurduğu bir görüntü atsana hani bizim sihaların neredeyse hergün gördüğün görüntülerden..Cruise füzeleri öyle nokta atışı yapıyordu 50 tanesi suriyede bir havaalanını bile yok edemedi öğleden sonra rusya uçak kaldırdı.Bizde boş durmuyoruz yapsınlar amma ezilmişsin ,uçak gemilerinin üzerinden rus uçağı geçti birşey yapabildiler mi,abd suriyeye gireceğimiz zaman nasıl çekildi ,kendi meclilerinde senatörlere hesap verirken izlemedin mi.Bizde boş durmuyoruz biz artık ileri gelişmiş bir ülkeyiz isteselerde istemeselerde sen anlamak istemesende..Daha yeni NT haber yaptı Türklere düşmanlık edenlerin işi zor diye böyle devam etsin 5-10 seneye görücez inşallah kim ne kadar gelişiyor..
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    YokCrysis 1 hf.
    Şerefsüzüm bu eloyu ilk gördüğümde filmlerde başrolün yanındaki dost gibi görünüp arkasından kuyusunu kazan bir tip olduğunu biliyordum tabi lan bu lavuk bedafa internet ayağına lazerle vurucak bizi zihin kontrolü peşinde memleketi soydunn firavunnnnn yahudaaa esrarınoğlu
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    jubeii 1 hf.
    adam olsaydınız siz yapardınız.
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf.
    zaten yahudilerden insanca iş bekleyen varsa gitsin kendini damdan atsın.
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 1 hf.
    Abi şu aya nükleer bomba atında bi gözümüz şenlensin.
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    44019 kez okundu.
    42 kişi, toplam 45 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    starship, earth-to-earth ve
    5 etiket daha spacex elon musk pentagon uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji
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