SpaceX amacından sapıyor: 'Yok etmek için' roket üretecek

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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, Amerikan ordusuna ilginç bir roket sistemi üretmeye hazırlanıyor. BusinessInsider'da yer alan habere göre; Pentagon ve SpaceX, dünyanın herhangi bir noktasına 1 saatten kısa sürede silah ve ekipman taşınabilmesini sağlayacak yeni bir ulaştırma projesi için anlaşmaya vardı. Yeni roket sistemiyle örneğin Florida'dan Afganistan'a sadece 1 saatte tank gibi ağır silah sistemleri gönderilebilecek.

SpaceX'in yeni roketlerinin saatte ortalama 12 bin kilometre gibi ultrasonik hızlarda hareket edeceği belirtiliyor. Yani günümüzün en gelişmiş askeri kargo uçaklarından yaklaşık 15 kat daha hızlı. Örneğin bu alanın ünlü uçaklarından olan Boeing C-17 Globemaster saatte maksimum 950 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan ABD Ulaştırma Komutanlığı başkanı Stephen Lyons,"C-17'nin taşıma kapasitesine eşdeğer bir yükü dünyanın herhangi bir tarafına bir saatten daha kısa bir sürede ulaştırabildiğimizi düşünün. SpaceX'in şu anda bu alanda çok hızlı aşama kat ettiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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SpaceX'in Pentagon için üreteceği sistem büyük bir ihtimalle yeni Starship roketini temel alacak. Starship roketinin Dünya üzerinde kıtalararası ulaşım için de kullanılabileceği daha önce ilk kez 2017 yılında Elon Musk tarafından açıklanmıştı. Ancak Musk'ın açıklamaları sivil taşımaya yönelikti; örneğin New York'tan Londra'ya normalde 7 saat süren bir uçuşun sadece 29 dakikada tamamlanabileceği belirtilmişti.

Elon Musk'ın bu çılgın projesi şu anda Earth-to-Earth ismiyle biliniyor. 2018'de projeyle ilgili bazı açıklamalar yapan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, 10 yıl içerisinde Starship'in kıtalararası yolcu taşımaya başlayabileceğini belirtmişti. SpaceX-Pentagon anlaşmasında ise hedef tarih şu an için belli değil. Ancak Pentagon önümüzdeki yıl itibarıyla ilk test uçuşlarının başlayabileceğini belirtiyor.

Askeri ekipmanları roketlerle kısa sürede uzaydan taşıma planı aslında geçmişte de Pentagon'un gündemine gelmişti. Ancak dönemin roketleri tek kullanımlık olduğu için maliyet tarafında Pentagon için bile aşırıya kaçan rakamlar ortaya çıkmıştı. SpaceX'in tekrar kullanılabilir roketleri ise bu tarafta maliyetleri inanılmaz oranda düşürüyor. Üstelik Starship tekrar kullanılabilirlikte Falcon 9'dan bile çok daha verimli bir tasarıma sahip.

ABD Ordusu, SpaceX'in uzayda devrim yapan yeni nesil teknolojilerinden en iyi şekilde faydalanacak gibi görünüyor. Starship'in kıtalararası seyahat özelliği Pentagon'un elinde büyük bir koz olacak.

https://www.businessinsider.com/musks-spacex-partners-us-military-to-deliver-weapons-by-rockets-2020-10

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