Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX çalışanları, ortalamanın üzerinde yaralanma oranlarıyla karşı karşıya

    Hazırlanan yeni bir rapor, SpaceX çalışanlarının ortalamanın üzerinde yaralanma oranlarıyla karşı karşıya kaldığını ve daha önce bildirilmemiş yüzlerce yaralanmaların tespit edildiğini ortaya çıkardı.
    SpaceX çalışanları, ortalamadan fazla yaralanma oranlarına sahip Tam Boyutta Gör
    Reuters'in 2014'ten günümüze uzanan SpaceX'teki güvensiz çalışma koşullarına ilişkin araştırması, kamuya açıklanmayan 600'den fazla yaralanmayı ortaya çıkardı. Raporda adı geçen mevcut ve eski çalışanlar, Elon Musk'ın insanları Mars'a mümkün olduğu kadar hızlı ulaştırma hedefinin şirketin işin kolayına kaçmasına ve uygun protokollerden kaçınmasına yol açtığını iddia ediyor.

    SpaceX'teki güvensiz çalışma koşullarının 600'den fazla yaralanmaya sebep olduğu iddia ediliyor

    Reuters, bazı SpaceX tesislerindeki yaralanma oranlarının, 100 işçi başına 0,8 yaralanma olduğunu buldu. Brownsville, Texas lokasyonunda 2022'de yaralanma oranı 100 işçi başına 4,8'di. Hawthorne, California üretim tesisinde bu oran 1,8'di. Şirketin roket testleri yaptığı Teksas McGregor'da yaralanma oranı ise 2,7'ydi.

    Rapora göre çalışanlar kırık kemikler, yırtılmalar, parmak kırılmaları, yanıklar, elektrik çarpması ve ciddi kafa yaralanmaları yaşadı. Bunlardan biri 2021'de Brownsville'li işçi Florentino Rios'u kör etti. Bir diğeri ise Ocak 2022'den bu yana çalışan Francisco Cabada'yı komada bıraktı. SpaceX'in McGregor tesisinde çalışan bir işçi olan Lonnie LeBlanc ise 2014 yılında rüzgara karşı uygunsuz yüklenmiş bir kamyonun römorkundan düşürmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Ancak yıllar geçtikçe SpaceX, güvenlik kusurlarının bir sonucu olarak yalnızca yetersiz cezalar ödedi. Reuters'ın raporuna göre LeBlanc'ın ölümünün ardından şirket OSHA ile 7.000 dolar karşılığında anlaştı.

    SpaceX'in eski yöneticilerinden biri Reuters'e verdiği demeçte ise işçilerin güvenliklerini kendilerinin hallettiğini söyledi. Ayrıca raporda Musk'un hoşlanmadığı için çalışanlara parlak renkli güvenlik kıyafetleri giymemeleri söylendiği de belirtildi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tommy angelo bir kıza verdirtme yolları your device ran into a problem and needs to restart hatası fm 23 ab dışı oyuncu motosiklet marş basıyor ama motor çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22 Pro
    General Mobile GM22 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız