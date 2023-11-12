SpaceX çalışanları, ortalamanın üzerinde yaralanma oranlarıyla karşı karşıya

Tam Boyutta Gör Reuters'in 2014'ten günümüze uzanan SpaceX'teki güvensiz çalışma koşullarına ilişkin araştırması, kamuya açıklanmayan 600'den fazla yaralanmayı ortaya çıkardı. Raporda adı geçen mevcut ve eski çalışanlar, Elon Musk'ın insanları Mars'a mümkün olduğu kadar hızlı ulaştırma hedefinin şirketin işin kolayına kaçmasına ve uygun protokollerden kaçınmasına yol açtığını iddia ediyor.

SpaceX'teki güvensiz çalışma koşullarının 600'den fazla yaralanmaya sebep olduğu iddia ediliyor

Reuters, bazı SpaceX tesislerindeki yaralanma oranlarının, 100 işçi başına 0,8 yaralanma olduğunu buldu. Brownsville, Texas lokasyonunda 2022'de yaralanma oranı 100 işçi başına 4,8'di. Hawthorne, California üretim tesisinde bu oran 1,8'di. Şirketin roket testleri yaptığı Teksas McGregor'da yaralanma oranı ise 2,7'ydi.

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Rapora göre çalışanlar kırık kemikler, yırtılmalar, parmak kırılmaları, yanıklar, elektrik çarpması ve ciddi kafa yaralanmaları yaşadı. Bunlardan biri 2021'de Brownsville'li işçi Florentino Rios'u kör etti. Bir diğeri ise Ocak 2022'den bu yana çalışan Francisco Cabada'yı komada bıraktı. SpaceX'in McGregor tesisinde çalışan bir işçi olan Lonnie LeBlanc ise 2014 yılında rüzgara karşı uygunsuz yüklenmiş bir kamyonun römorkundan düşürmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Ancak yıllar geçtikçe SpaceX, güvenlik kusurlarının bir sonucu olarak yalnızca yetersiz cezalar ödedi. Reuters'ın raporuna göre LeBlanc'ın ölümünün ardından şirket OSHA ile 7.000 dolar karşılığında anlaştı.

SpaceX'in eski yöneticilerinden biri Reuters'e verdiği demeçte ise işçilerin güvenliklerini kendilerinin hallettiğini söyledi. Ayrıca raporda Musk'un hoşlanmadığı için çalışanlara parlak renkli güvenlik kıyafetleri giymemeleri söylendiği de belirtildi.

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