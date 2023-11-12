SpaceX çalışanları, ortalamanın üzerinde yaralanma oranlarıyla karşı karşıya

- SpaceX'teki güvensiz çalışma koşullarının 600'den fazla yaralanmaya sebep olduğu iddia ediliyor
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SpaceX'teki güvensiz çalışma koşullarının 600'den fazla yaralanmaya sebep olduğu iddia ediliyor
Reuters, bazı SpaceX tesislerindeki yaralanma oranlarının, 100 işçi başına 0,8 yaralanma olduğunu buldu. Brownsville, Texas lokasyonunda 2022'de yaralanma oranı 100 işçi başına 4,8'di. Hawthorne, California üretim tesisinde bu oran 1,8'di. Şirketin roket testleri yaptığı Teksas McGregor'da yaralanma oranı ise 2,7'ydi.
Rapora göre çalışanlar kırık kemikler, yırtılmalar, parmak kırılmaları, yanıklar, elektrik çarpması ve ciddi kafa yaralanmaları yaşadı. Bunlardan biri 2021'de Brownsville'li işçi Florentino Rios'u kör etti. Bir diğeri ise Ocak 2022'den bu yana çalışan Francisco Cabada'yı komada bıraktı. SpaceX'in McGregor tesisinde çalışan bir işçi olan Lonnie LeBlanc ise 2014 yılında rüzgara karşı uygunsuz yüklenmiş bir kamyonun römorkundan düşürmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Ancak yıllar geçtikçe SpaceX, güvenlik kusurlarının bir sonucu olarak yalnızca yetersiz cezalar ödedi. Reuters'ın raporuna göre LeBlanc'ın ölümünün ardından şirket OSHA ile 7.000 dolar karşılığında anlaştı.
SpaceX'in eski yöneticilerinden biri Reuters'e verdiği demeçte ise işçilerin güvenliklerini kendilerinin hallettiğini söyledi. Ayrıca raporda Musk'un hoşlanmadığı için çalışanlara parlak renkli güvenlik kıyafetleri giymemeleri söylendiği de belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.