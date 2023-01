SpaceX'in Falcon 9 roketi şimdiye kadarki en ağır yükünü uzaya taşıdı

Tam Boyutta Gör SpaceX’in yeniden kullanılabilir roketi Falcon 9, başarılarıyla etkilemeye devam ediyor. Roket, geçtiğimiz gün Dünya yörüngesine bir kez daha çıktı ve bu seferki yolculuğunda yeni bir rekora imza attı. Falcon 9, son görevinde şimdiye kadarki en ağır yükünü yörüngeye taşımayı başardı.

Falcon 9, kendi rekorunu kırdı

SpacecX’in Falcon 9 roketi, Perşembe günü yörüngeye 56 Starlink uydusunu taşıdı. Bu görev sırasında roketin taşıdığı yükün ağırlığı ise 17.4 ton olarak kayıtlara geçti. Bu, şimdiye kadar bir Falcon 9 ile taşınan en ağır yük konumunda. Bir önceki rekor ise Ağustos 2022'de 16.7 tonluk bir yükle kırılmıştı.

Görevde kullanılan Falcon 9, toplamda dokuzuncu görevini başarıyla icra etti. Bu roket daha önceden Uluslararası Uzay İstasyonuna iki mürettebatlı görevin yanı sıra CRS-22, Türksat 5B, CRS-25, Eutelsat Hotbird 13G ve mPower-a görevlerini gerçekleştirmişti. Bunların yanında roket, iki kez de Starlink görevinde kullanıldı.

James Webb teleskobunda kısmi arıza 15 sa. önce eklendi

Her zamanki gibi SpaceX, uçuşun ilk aşamalarını kendi Twitter hesabından kısa bir video şeklinde paylaştı. Aynı şekilde roketin tekrardan dünyaya dönüşünü içeren kesit de yine paylaşılmış durumda. Falcon 9 roketi, uyduları yörüngeye çıkardıktan sonra Florida kıyılarında bekleyen Just Read the Instructions adlı dron gemisine iniş yaptı.

Bununla birlikte aynı roketi dokuz kez kullanmak kulağa etkileyici gelse de SpaceX’in halihazırda 15 görevde kullanılan bir roketi de bulunuyor. Bu roketler dünyaya geri döndükten sonra çeşitli inceleme, kontrol ve yenileme çalışmalarından geçirilerek operasyonel hale getiriliyor. Bu arada SpaceX, Ekim 2022’den bu yana ilk mürettebatlı görevini Şubat ayının sonunda yapmaya hazırlanıyor. Planlanan bu Crew-6 görevinde de yine Falcon 9 roketi kullanılacak. Dört astronottan oluşan mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonuna yine birkaç kez kullanılmış olan Crew Dragon kapsülü ile ulaşacak.

