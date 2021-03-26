SpaceX roket kalıntıları gökyüzünde büyüleyici bir ışık şovu oluşturdu: İşte o anlar

SpaceX'in geçtiğimiz haftalarda fırlattığı bir Falcon 9 roketi ABD'nin Oregon eyaletinde büyüleyici bir ışık şovu oluşturdu. Beklenmedik bir konumdan atmosfere giriş yapan roket kalıntıları gökyüzünde meteor şovuna benzer anlar ortaya çıkardı.

NBC'ye konuşan Washington Üniversitesi astronomu James Davenport,"SpaceX sayesinde bu gece çok güzel bir şov izleme fırsatı yakaladık. Bu gördüğümüz kalıntılar Falcon 9'un ikincil aşaması dediğimiz üst kısmına ait. Aslında yaklaşık üç hafta önce fırlatılmış ve beklendiği gibi yörüngeye başarıyla uydu yerleştirmişti." ifadelerini kullandı.

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Roketin üç haftadır yörüngede düşmeyi beklediğini belirten Davenport,"Atmosfere giriş için ateşlemesini tamamlayaması roketin görevdeki tek başarısızlığı oldu. Dolayısıyla tahmin edilen yerden düşmedi. Üç haftadır düşmeyi bekliyordu ve bugün şansımıza doğrudan bizim üzerimize geldi." şeklinde konuştu.

Bu tarz roket veya eski uydu kalıntılarının beklenmedik konumlarda yörüngeden atmosfere giriş yapması aslında çokça rastlanan bir durum. Cisimlerin hızları ve atmosferin üst kısımlarındaki pruva rüzgarları nedeniyle giriş konumlarını tahmin etmek çok zor. Örneğin videodaki roket kalıntısı saatte 27 bin kilometre hızla hareket ediyordu. Ancak söz konusu cisimler yüzeyden yaklaşık 60 kilometre gibi yüksekliklerde küllerine karıştığı için herhangi bir tehlike oluşturmuyor.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan astronom Jonathan McDowell, videoda gördüğümüz Falcon 9 ikinci aşamasının sadece bu yıl içerisinde (1 Ocak'tan bu yana) atmosfere giriş yapan 1 ton ve üzeri kütledeki 14. cisim olduğunu söyledi.

SpaceX Falcon 9 roketinde yalnızca roketin ilk aşamasını tekrar kullanıyor. İkinci aşama ise taşıdığı yükle birlikte yörüngeye çıktıktan kısa bir süre sonra atmosfere giriş yaparak küllerine karışıyor. Falcon 9 roketi bu nedenle kısmen tekrar kullanılabilir roketler sınıfında değerlendiriliyor. SpaceX ise yeni nesil roketi Starship ile birlikte gelecekte tam tekrar kullanılabilirliği yakalama hedefine sahip.

Elon Musk daha önce yaptığı açıklamalarda Falcon 9'un tekrar kullanılan ilk aşamasının roketin toplam maliyetinin %60'ını oluşturduğunu söylemişti.

https://www.theverge.com/2021/3/26/22351956/oregon-washington-meteor-shower-explanation-spacex-falcon-9-rocket-debris

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