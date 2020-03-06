3 arka kameralı Moto G8 tanıtıldı

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Akıllı telefon pazarının en çok satan serileri arasında yer alan Moto G, bu hafta yeni bir üyeye daha kavuştu. G8 Plus ve G8 Power modellerinin ardından orijinal G8 modeli de resmiyet kazandı.

Moto G8 özellikleri ve fiyatı

Moto G8 modelinde 6.4 inçlik LCD ekranda 1540x720 piksel çözünürlük sunuluyor. Delikli çentik tasarımı ekran-kasa oranına katkı yapsa da alt çenenin biraz kalın tutulması tam bir çerçevesiz görünümden uzaklaşmasına neden olmuş.

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Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alan Moto G8 modeli 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile geliyor. 4000mAh kapasiteli batarya tek şarj ile bir günü raha bir şekilde çıkarabiliyor.

Arka tarafta 16MP çözünürlüğündeki ana sensöre 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör eşlik ediyor. Lazer tabanlı otomatik odaklama ile kamera paketi güçlendiriliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Çeşitli yazılımlarla fotoğraf kalitesi arttırılmaya çalışılmış.

Moto G8 tek konfigürasyonla satışa çıkacak ve 290$ fiyat etiketi taşıyacak. Fiyat segmentinde çok daha iyi donanıma sahip telefonlar olduğu gerçek ancak Amerika kıtasında Motorola markasına ilgi hayli fazla.

https://www.slashgear.com/moto-g8-officially-unveiled-with-triple-rear-cameras-05612253/

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