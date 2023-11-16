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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en güçlü roketi SpaceX Starship, ikinci test uçuşuna geçiyor

    SpaceX’in ilk Starship uçuş testi alevler içinde sona erdi, ancak şimdi FAA’nın onayının ardından firma, ikinci fırlatma testi için tarih verdi. Starship, dünyanın en büyük roketi olarak öne çıkıyor.
    SpaceX, Starship'in ikinci test uçuşu için tarih verdi Tam Boyutta Gör
    SpaceX'in Starship roketinin ikinci test uçuşuna Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından izin verildi. FAA, SpaceX'in tüm güvenlik, çevre, politika ve mali sorumluluk gerekliliklerini karşıladığını tespit ettiğini bildirdi. Starship ve Super Heavy güçlendiricisinin nisan ayındaki ilk yörünge fırlatma testi büyük bir patlama ve alevlerle sonlanmıştı.

    SpaceX Starship roketinin ikinci testi 17 Kasım’da

    FAA onayının ardından SpaceX, yaptığı açıklamada Starship roketinin ikinci testinin 17 Kasım tarihinde yapılacağını duyurdu. Geçtiğimiz aylardaki ilk test uçuşunda rokette bir arıza meydana gelmişti ve uçuştan yaklaşık dört dakika sonra SpaceX, roketin kendin imha etme protokolünü başlatmıştı. SpaceX, eylül ayında yayınladığı bir raporda, Super Heavy güçlendiricisinden sızan itici gazın "aracın birincil uçuş bilgisayarıyla bağlantıyı keserek" arızaya neden olduğunu söylemişti.

    SpaceX, Starship'in ikinci test uçuşu için tarih verdi Tam Boyutta Gör
    SpaceX sızıntıları ve yangınları önlemek için aracın yeniden tasarlanması da dahil olmak üzere düzinelerce düzeltici önlem aldı. Aynı zamanda fırlatma rampası da baştan sona değiştirildi. Fırlatma rampası, ilk test sonucunda Starship’in muazzam gücü nedeniyle paramparça olmuştu.

    FAA şimdilik SpaceX'e Starship'i bir uçuş için uçurma lisansı verdi. Şirket uzay aracının iki saatlik fırlatma penceresini 17 Kasım'da TSİ 16:00’da başlatacak ve her şey yolunda giderse Starship fırlatıldıktan sonra Pasifik Okyanusu'na kendi dikey inişini yapmadan önce 90 dakika boyunca uçacak. Elbette Starship'in hizmete girebilmesi için test uçuşlarında başarılı olması gerekiyor. Tamamen yeniden kullanılabilir uzay aracı, sadece SpaceX için değil NASA için de çok önemli. Artemis görevlerinin kritik parçası olan Starship’in ayrıca Mars'a yapılacak görevlerde de kullanılması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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