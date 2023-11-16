Dünyanın en güçlü roketi SpaceX Starship, ikinci test uçuşuna geçiyor

SpaceX Starship roketinin ikinci testi 17 Kasım’da
FAA onayının ardından SpaceX, yaptığı açıklamada Starship roketinin ikinci testinin 17 Kasım tarihinde yapılacağını duyurdu. Geçtiğimiz aylardaki ilk test uçuşunda rokette bir arıza meydana gelmişti ve uçuştan yaklaşık dört dakika sonra SpaceX, roketin kendin imha etme protokolünü başlatmıştı. SpaceX, eylül ayında yayınladığı bir raporda, Super Heavy güçlendiricisinden sızan itici gazın "aracın birincil uçuş bilgisayarıyla bağlantıyı keserek" arızaya neden olduğunu söylemişti.
FAA şimdilik SpaceX'e Starship'i bir uçuş için uçurma lisansı verdi. Şirket uzay aracının iki saatlik fırlatma penceresini 17 Kasım'da TSİ 16:00’da başlatacak ve her şey yolunda giderse Starship fırlatıldıktan sonra Pasifik Okyanusu'na kendi dikey inişini yapmadan önce 90 dakika boyunca uçacak. Elbette Starship'in hizmete girebilmesi için test uçuşlarında başarılı olması gerekiyor. Tamamen yeniden kullanılabilir uzay aracı, sadece SpaceX için değil NASA için de çok önemli. Artemis görevlerinin kritik parçası olan Starship’in ayrıca Mars'a yapılacak görevlerde de kullanılması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.