SpaceX, Starship’in bugünkü ikinci test uçuşunu erteledi

Tam Boyutta Gör SpaceX, devasa Starship roketinin ikinci test fırlatışı için 17 Kasım Cuma, TSİ 16:00’ı hedefliyordu. Ancak bu planla değişiklik yaşandı. Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir ızgara kanatçık aktüatörünü değiştirmemiz gerekiyor, bu nedenle fırlatma cumartesi gününe ertelendi" dedi.

Starship’in ikinci test uçuşu 18 Kasım’da

Bahsi geçen ızgara kanatçığı Starship'in Super Heavy ilk kademesinde bulunan ve güçlendiricinin Dünya'ya geri dönmesine yardımcı olan bir parça. SpaceX, tüm Falcon roketlerinde bu parçayı kullanıyor. Bu kanatçığın değiştirilmesi bugün için planlanan fırlatılışın 18 Kasım Cumartesi gününe, TSİ 16:00’a ertelenmesine neden oldu. Fırlatma, SpaceX'in Güney Teksas'taki Starbase tesisinden yapılacak.

Tam Boyutta Gör Starship, SpaceX'in insanları ve kargoları Ay'a, Mars'a ve ötesine götürmek için geliştirdiği yeni nesil derin uzay ulaşım sistemi olarak nitelendiriliyor. Araç, her ikisi de tamamen ve hızla yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmış iki unsurdan oluşuyor: Super Heavy ilk kademesi ve Starship olarak bilinen 50 metrelik üst kademe uzay aracı.

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Bu ikili birlikte bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü uzay aracını oluşturuyor. Starship tamamen istiflendiğinde yaklaşık 122 metre boyunda oluyor. Starbase'den fırlatılan ve üst aşamayı Dünya'nın etrafına kısmen göndermeyi amaçlayan bir test uçuşu 20 Nisan'da yapılmıştı. Aracın Hawaii yakınlarındaki Pasifik Okyanusu'na inmesi hedeflenmişti ancak roketin üst aşaması, Super Heavy’den ayrılamadı ve Spacex, fırlatmadan dört dakika sonra roketi Meksika Körfezi'nin üzerinde patlattı.

Cumartesi günkü uçuşun hedefleri genel olarak 20 Nisan görevinin hedefleriyle aynı. Her şey plana uygun giderse, Super Heavy kalkıştan yaklaşık yedi dakika sonra Meksika Körfezi'ne, suya iniş yapacak. Starship üst kademesi gezegenimizin etrafında kısmi bir tur atarken yörünge hızına yaklaşacak. Fırlatmadan yaklaşık 90 dakika sonra Hawaii yakınlarına inecek.

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