SpaceX, Starship’in bugünkü ikinci test uçuşunu erteledi

Starship’in ikinci test uçuşu 18 Kasım’da
Bahsi geçen ızgara kanatçığı Starship'in Super Heavy ilk kademesinde bulunan ve güçlendiricinin Dünya'ya geri dönmesine yardımcı olan bir parça. SpaceX, tüm Falcon roketlerinde bu parçayı kullanıyor. Bu kanatçığın değiştirilmesi bugün için planlanan fırlatılışın 18 Kasım Cumartesi gününe, TSİ 16:00’a ertelenmesine neden oldu. Fırlatma, SpaceX'in Güney Teksas'taki Starbase tesisinden yapılacak.
Bu ikili birlikte bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü uzay aracını oluşturuyor. Starship tamamen istiflendiğinde yaklaşık 122 metre boyunda oluyor. Starbase'den fırlatılan ve üst aşamayı Dünya'nın etrafına kısmen göndermeyi amaçlayan bir test uçuşu 20 Nisan'da yapılmıştı. Aracın Hawaii yakınlarındaki Pasifik Okyanusu'na inmesi hedeflenmişti ancak roketin üst aşaması, Super Heavy’den ayrılamadı ve Spacex, fırlatmadan dört dakika sonra roketi Meksika Körfezi'nin üzerinde patlattı.
Cumartesi günkü uçuşun hedefleri genel olarak 20 Nisan görevinin hedefleriyle aynı. Her şey plana uygun giderse, Super Heavy kalkıştan yaklaşık yedi dakika sonra Meksika Körfezi'ne, suya iniş yapacak. Starship üst kademesi gezegenimizin etrafında kısmi bir tur atarken yörünge hızına yaklaşacak. Fırlatmadan yaklaşık 90 dakika sonra Hawaii yakınlarına inecek.Kaynakça https://www.space.com/spacex-starship-second-test-flight-launch-delay https://twitter.com/elonmusk/status/1725231694645461403 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.