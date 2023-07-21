Tam Boyutta Gör PS5 kullanıcıları tarafından merakla beklenen Marvel’s Spider-Man 2, çok yakında oyuncularla buluşacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, ABD’nin San Diego şehrinde gerçekleştirilen Comic-Con kapsamında yeni bir fragman paylaşıldı. Yayımlanan fragman, oyunun işleyişi ve hikayesi hakkında bazı bilgiler içeriyor.

Marvel’s Spider-Man 2 için yeni fragman paylaşıldı

PlayStation'ın resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video, yeni Spider-Man oyununun hikâyesine odaklanıyor diyebiliriz. Peter’ın en iyi arkadaşı Harry Osborne, “dünyayı iyileştirmek'' için Peter'dan yardım isterken, bir yandan Spider-Man avrı Kraven ile uğraşıyor. Fragman ilerledikçe Venom simbiyotunun etkisi altına giren Peter Parker, Miles Morales’in yardımına fazlasıyla ihtiyaç duyuyor.

Ayrıca hikaye fragmanının sonu, şehri terörize eden bir Venom görüntüsü ve Venom'un kiminle birleştiğine dair açık uçlu bir soru bırakıyor.

Tam Boyutta Gör Hikaye fragmanına ek olarak Sony, her ikisi de Spider-Man kostümünün kırmızı renkleri ve Venom'un karanlık dallarını içeren özel bir Spider-Man 2 PlayStation 5 ve DualSense kombinasyonunu duyurdu.

Marvel’s Spider-Man 2 Türkiye fiyatı açıklandı: Beklenenden ucuz! 1 ay önce eklendi

Insomniac Games tarafından geliştirilen serinin ikinci oyunu olan Marvel’s Spider-Man 2, 20 Ekim 2023 tarihinde PS5 için çıkış yapacak. Halihazırda ön siparişe açılan yapımın Standart sürümü 799TL, Deluxe sürümü ise 899TL fiyat etiketine sahip.

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Spider-Man 2 için yeni fragman paylaşıldı! Venom ve daha fazlası