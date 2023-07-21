Marvel’s Spider-Man 2 için yeni fragman paylaşıldı
PlayStation'ın resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video, yeni Spider-Man oyununun hikâyesine odaklanıyor diyebiliriz. Peter’ın en iyi arkadaşı Harry Osborne, “dünyayı iyileştirmek'' için Peter'dan yardım isterken, bir yandan Spider-Man avrı Kraven ile uğraşıyor. Fragman ilerledikçe Venom simbiyotunun etkisi altına giren Peter Parker, Miles Morales’in yardımına fazlasıyla ihtiyaç duyuyor.
Ayrıca hikaye fragmanının sonu, şehri terörize eden bir Venom görüntüsü ve Venom'un kiminle birleştiğine dair açık uçlu bir soru bırakıyor.
Insomniac Games tarafından geliştirilen serinin ikinci oyunu olan Marvel’s Spider-Man 2, 20 Ekim 2023 tarihinde PS5 için çıkış yapacak. Halihazırda ön siparişe açılan yapımın Standart sürümü 799TL, Deluxe sürümü ise 899TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)