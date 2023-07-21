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    Marvel’s Spider-Man 2 için yeni fragman paylaşıldı

    Marvel's Spider-Man 2 için yeni bir hikaye fragmanı paylaşıldı. Peki, yeni fragman neler içeriyor ve Spider-Man oyunu ne zaman çıkacak? İşte fragmanda öne çıkan detaylar...
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    Spider-Man 2 için yeni fragman paylaşıldı! Venom ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    PS5 kullanıcıları tarafından merakla beklenen Marvel’s Spider-Man 2, çok yakında oyuncularla buluşacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, ABD’nin San Diego şehrinde gerçekleştirilen Comic-Con kapsamında yeni bir fragman paylaşıldı. Yayımlanan fragman, oyunun işleyişi ve hikayesi hakkında bazı bilgiler içeriyor.

    Marvel’s Spider-Man 2 için yeni fragman paylaşıldı

    PlayStation'ın resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video, yeni Spider-Man oyununun hikâyesine odaklanıyor diyebiliriz. Peter’ın en iyi arkadaşı Harry Osborne, “dünyayı iyileştirmek'' için Peter'dan yardım isterken, bir yandan Spider-Man avrı Kraven ile uğraşıyor. Fragman ilerledikçe Venom simbiyotunun etkisi altına giren Peter Parker, Miles Morales’in yardımına fazlasıyla ihtiyaç duyuyor. 

    Ayrıca hikaye fragmanının sonu, şehri terörize eden bir Venom görüntüsü ve Venom'un kiminle birleştiğine dair açık uçlu bir soru bırakıyor.

    Spider-Man 2 için yeni fragman paylaşıldı! Venom ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Hikaye fragmanına ek olarak Sony, her ikisi de Spider-Man kostümünün kırmızı renkleri ve Venom'un karanlık dallarını içeren özel bir Spider-Man 2 PlayStation 5 ve DualSense kombinasyonunu duyurdu. 

    Insomniac Games tarafından geliştirilen serinin ikinci oyunu olan Marvel’s Spider-Man 2, 20 Ekim 2023 tarihinde PS5 için çıkış yapacak.  Halihazırda ön siparişe açılan yapımın Standart sürümü 799TL, Deluxe sürümü ise 899TL fiyat etiketine sahip. 

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    Evren7 5 saat önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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