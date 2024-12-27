Spider-Man 4'te kriz çıktı; Senaryo en baştan yazılacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tom Holland'lı yeni Spider-Man serisinin dördüncü filmi, hazırlık aşamasında ciddi bir sorunla karşılaşmış durumda. Hollywood içinden bilgi aktaran Daniel Richtman'ın haberine göre film için yazılan senaryo Marvel Başkanı Kevin Feige'yi memnun etmedi. Şimdi bu senaryonun tamamen iptal edilip en baştan yazılması gündemde. İş bu noktaya gelmese bile senaryonun önemli bir kısmının yeniden yazılacağı söyleniyor.

Spider-Man 4'ün Vizyon Tarihi Ertelenebilir

Bu da filmin senaryosunun bir süre daha hazır olmayacağı anlamına geliyor. Şimdi asıl soru bunun filmin prodüksiyonunu nasıl etkileyeceği. Normalde filmin çekimlerine 2025 yazında başlanması planlanıyordu. Ama eğer senaryo konusunda yaşanan kriz aşılamazsa Marvel bu tarihi ileri çekmek zorunda kalabilir.

Normalde filmin 17 Temmuz 2026'da vizyona gireceği açıklanmıştı. Ancak son haftalarda gelen haberler filmin ertelenebileceğini söylüyordu. Şimdi bunlara bir de senaryo konusunda yaşanan sorunlar eklenince, Spider-Man 4'ün ertelenme ihtimali epey artmış durumda.

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Spider-Man 4, bu seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts artık farklı projelerle ilgilenmek istediği için Spider-Man serisinden ayrıldı. Onun yerini alması içinse Destin Daniel Cretton ile anlaşıldı. Short Term 12 filmiyle dikkat çeken Destin Daniel Cretton, daha önce Marvel'ın Shang-Chi filmini yönetmişti.

Tom Holland'ın yanı sıra Zendaya'nın da önceki filmlerdeki rolüyle geri döneceği Spider-Man 4'te Venom karakterinin de yer alması bekleniyor.

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