Spider-Man 4'te kriz çıktı; Senaryo en baştan yazılacak

Spider-Man 4'ün Vizyon Tarihi Ertelenebilir
Bu da filmin senaryosunun bir süre daha hazır olmayacağı anlamına geliyor. Şimdi asıl soru bunun filmin prodüksiyonunu nasıl etkileyeceği. Normalde filmin çekimlerine 2025 yazında başlanması planlanıyordu. Ama eğer senaryo konusunda yaşanan kriz aşılamazsa Marvel bu tarihi ileri çekmek zorunda kalabilir.
Normalde filmin 17 Temmuz 2026'da vizyona gireceği açıklanmıştı. Ancak son haftalarda gelen haberler filmin ertelenebileceğini söylüyordu. Şimdi bunlara bir de senaryo konusunda yaşanan sorunlar eklenince, Spider-Man 4'ün ertelenme ihtimali epey artmış durumda.
Spider-Man 4, bu seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts artık farklı projelerle ilgilenmek istediği için Spider-Man serisinden ayrıldı. Onun yerini alması içinse Destin Daniel Cretton ile anlaşıldı. Short Term 12 filmiyle dikkat çeken Destin Daniel Cretton, daha önce Marvel'ın Shang-Chi filmini yönetmişti.
Tom Holland'ın yanı sıra Zendaya'nın da önceki filmlerdeki rolüyle geri döneceği Spider-Man 4'te Venom karakterinin de yer alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.