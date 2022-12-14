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    Spider-Man: Across the Spider-Verse’ten yeni fragman yayınlandı

    Oscar ödüllü Spider-Man: Into the Spider-Verse’ün devam filminden yeni bir fragman yayınlandı. Görünüşe göre Across the Spider-Verse’te Miles Morales, birçok Örümcek Adam ile savaşacak.
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    Spider Man Across the Spider Verse'ün fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Sony, 2018 yılında Spider-Man: Into the Spider-Verse filmi ile oldukça beğeni toplamıştı. Birçok evrendeki Örümcek Adamların hikayesini anlatan film, ilgi çekici hikayesi ve animasyon stili ile Oscar ödülüne da layık görülmüştü. Filmin başarısı üzerine Sony, bu hikâyenin devamını anlatacak iki film duyurdu. Serinin ikinci filmi olacak olan Spider-Man: Across the Spider-Verse’ün yeni fragmanı yayınlandı. 

    Miles Morales ve Miguel O'Hara karşı karşıya

    Fragmanda da görüldüğü üzere Across the Spider-Verse, birçok evrenden farklı Spider-Man karakterine yer verecek. Ayrıca filmde Vulture ve Spot gibi düşmanlar da yer alacak. Filmin konusu tam olarak bilinmese de fragmanda görüldüğü üzere Miles Morales, birçok evrende Örümcek-Adam karakterleri ile kavga edecek.

    Miles Morales, Spider-Gwen ve Peter B. Parker geri dönerken Spider-Man 2099 (Miguel O'Hara), Spider-Woman (Jessica Drew) gibi birçok yeni karakter ile tanışacağız. Bakalım Across the Spider-Verse, ilk film kadar beğenilecek mi.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 15 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 23 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 23 saat önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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