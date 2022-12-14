Spider-Man: Across the Spider-Verse’ten yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Sony, 2018 yılında Spider-Man: Into the Spider-Verse filmi ile oldukça beğeni toplamıştı. Birçok evrendeki Örümcek Adamların hikayesini anlatan film, ilgi çekici hikayesi ve animasyon stili ile Oscar ödülüne da layık görülmüştü. Filmin başarısı üzerine Sony, bu hikâyenin devamını anlatacak iki film duyurdu. Serinin ikinci filmi olacak olan Spider-Man: Across the Spider-Verse’ün yeni fragmanı yayınlandı.

Joker: Folie A Deux filminden ilk görsel yayınlandı 2 gün önce eklendi

Miles Morales ve Miguel O'Hara karşı karşıya

Fragmanda da görüldüğü üzere Across the Spider-Verse, birçok evrenden farklı Spider-Man karakterine yer verecek. Ayrıca filmde Vulture ve Spot gibi düşmanlar da yer alacak. Filmin konusu tam olarak bilinmese de fragmanda görüldüğü üzere Miles Morales, birçok evrende Örümcek-Adam karakterleri ile kavga edecek.

Miles Morales, Spider-Gwen ve Peter B. Parker geri dönerken Spider-Man 2099 (Miguel O'Hara), Spider-Woman (Jessica Drew) gibi birçok yeni karakter ile tanışacağız. Bakalım Across the Spider-Verse, ilk film kadar beğenilecek mi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Spider Man Across the Spider Verse'ün fragmanı yayınlandı