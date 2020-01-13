Spider-Man evreninde geçen yeni film Morbius'tan ilk fragman geldi

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Sony'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Örümcek Adam spin-off filmi Morbius'tan nihayet ilk fragman geldi. Tom Holland'lı Spider-Man ve Tom Hardy'li Venom filmleriyle aynı evrende geçen film, yayınlanan ilk görüntülerde oldukça etkileyici görünüyor.

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Morbius'un başrolünde Oscar ödüllü ünlü aktör Jared Leto'yu görüyoruz. Leto, Dr. Michael Morbius karakterini canlandırıyor. Michael Morbius'un çizgi romanlardaki hikayesi ise epey enteresan. Aslen ünlü bir bilim insanı olan Morbius, hayatını adeta bir kabusa dönüştüren ender bir kan hastalığına sahip. Bu hastalığı tedavi etmek için çaresizce her yola başvuran karakterimiz, uzun yıllar süren araştırmaları sonucu nihayet bir tedaviye ulaşıyor. Ancak her güzel şeyin maalesef bir bedeli de var. Morbius bu ilginç tedavinin ardından kendini bir vampire dönüşürken buluyor.

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İnsanüstü güç ve hıza sahip olan Morbius, çizgi romanlarda ilk olarak Örümcek Adam'ın düşmanlarından birisi olarak ortaya çıkmıştı. Daha sonra ise kendi çizgi romanına da kavuştu. Bir anti-kahraman olarak değerlendirilen Morbius'un filmi şimdi büyük bir merakla bekleniyor.

Morbius'ta başrol Jared Leto'ya eşlik eden isimler arasında Chernobyl dizisiyle bu yılın en çok konuşulan aktörlerinden olan Jared Harris, Doctor Who'dan tanıdığımız Matt Smith ve Hızlı ve Öfkeli filmlerinin sevilen ismi Tyrese Gibson yer alıyor.

Morbius, 31 Temmuz 2020'de vizyona girecek.

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