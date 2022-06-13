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    Anlık Bildirim

    Spider-Man: No Way Home sinemalara geri dönüyor

    Son yıllarda en çok izlenen ve en çok beğenilen Marvel filmlerinden olan Spider-Man: No Way Home, sinemalara geri dönüyor. Film, 2 Eylül’de ek sahneler ile vizyona girecek.
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    Spider-Man: No Way Home beyaz perdeye geri dönüyor
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    2021 yılının en başarılı filmi olan Spider-Man: No Way Home, kısa sürede en beğenilen Marvel filmlerinden olmayı başardı. Marvel Sinematik Evreni’ni gelecek maceralara da hazırlayan film, yakında tekrar beyaz perdeye dönüyor. Spider Man: No Way Home “The More Fun Stuff Version” 2 Eylül’de sinemalarda çıkış yapacak.

    Hangi ülkelerde vizyona gireceği henüz belli değil

    Toby Maguire ve Andrew Garfield’ın geri dönüşü ile seyircileri çılgına çeviren film, ek sahnelerle vizyona girecek. Filmin tekrar vizyonlara girme sebebi ise Spider-Man karakterinin 60’ıncı yaşını kutlamak olarak belirtilmiş. Ek sahnelerin neler içereceği bilinmiyor ancak her Spider-Man’i daha fazla görme şansımız oldukça yüksek. 2 Eylül’de vizyona girecek filmin şimdilik yalnızca ABD ve Kanada’da çıkış yapacağı kesin. Marvel, yakında daha fazla ülkenin açıklanacağını belirtti.

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    WIPERRANTAN 4 saat önce

    oha

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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