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    HBO’nun The Last of Us dizisinden yeni bir görsel yayınlandı

    Playstation dünyasının en sevilen oyunlarından The Last of Us, yakında HBO izleyicileri ile buluşacak. Pedro Pascal ve Bella Ramsey’nin başrolleri üstlendiği diziden yeni bir görsel geldi.
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    HBO’nun The Last of Us dizisinden yeni görsel yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Playstation dünyasının en sevilen serilerinden olan The Last of Us, dün birçok hayranını sevindirdi. Summer Game Fest’te PS5 ve PC için duyurulan The Last of Us Part 1 Remake’in ardından HBO’nun The Last of Us dizisinden yeni bir görsel geldi.

    Görsel, Neil Druckmann’ın yönetmenliğini yaptığı bölümden

    The Last of Us dizisinin ilk resmi görseli, Pedro Pascal’ın oynadığı Joel Miller’ı ve Bella Ramsey’nin oynadığı Ellie’yi gözler önüne seriyor. The Last of Us serisinin geliştirilmesinde inanılmaz büyük bir rol oynayan Neil Druckmann, dizinin de geliştiricilerinden ve dizinin bir bölümünde yönetmen koltuğuna oturmuş. Yayınlanan görsel de Neil Druckmann’ın yönettiği bölümden geliyor ve karakterleri oldukça gergin bir sahnede gösteriyor.

    Ashley Johnson ve Troy Baker da dizide rol alacak

    Neil Druckmann, HBO dizisinde Ashley Johnson ve Troy Baker’ın önemli roller oynayacağını da belirtti. Troy Baker, oyun serisinde Joel’ı; Ashley Johnson ise oyun serisinde Ellie karakterini canlandırmıştı. Druckmann, The Last of Us dizisinin bugüne kadarki en sadık video oyunu uyarlaması olacağını da belirtti. The Last of Us, oyunları ile inanılmaz beğeni toplamıştı ve görünüşe göre HBO dizisi de gerçekten iddialı olacak. Last of Us dizisinin 2023 içersinde yayınlanması planlanıyor.

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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