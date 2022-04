Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün devam filmleri ertelendi

Tam Boyutta Gör

Sony, 2019 yılında çıkardığı Spider-Man: Into the Spider-Verse ile oldukça beğeni toplamıştı. Animasyon kategorisinde hem Oscar hem de Golden Globe ödülü alan filmin birden fazla devam filmi duyurulmuştu. Geçtiğimiz aylarda ilk fragmanı yayınlanan Across the Spider-Verse Bölüm 1, 2023 yılına ertelendi.

Haziran 2023’e ertelendi

Sony’nin oldukça beklenen Spider-Man: Across the Spider-Verse Bölüm 1 filmi, normalde 8 Nisan 2022’de çıkacaktı ancak Sony, geçtiğimiz yıl filmi 7 Ekim 2022’ye ertelemişti. Filme bu kadar az zaman kalmışken bir kötü haber daha geldi. Filmin Twitter hesabından 2 Haziran 2023’e ertelendiği duyuruldu. Filmin yazarı Christopher Miller, filmi muhteşem yapmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Spider-Man: Across the Spider-Verse Bölüm 2 ise 29 Mart 2024’e ertelendi. Across the Spider-Verse, Miles Morales’in farklı evrenlerdeki Spider-Manler ile yaşadığı maceraları anlatacak. Sony’nin Spider-Man evreninde geçecek olan Madame Web filminin ise tarihi belirlendi. Dakota Johnson ve Sydney Sweeney’in rol alacağı Madame Web, 7 Temmuz 2023’te seyircilerle buluşacak.

