Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün devam filmleri ertelendi

    Oscar ve Golden Globe ödüllü Spider-Man: Into the Spider-Verse’ün devam filmleri ertelendi. Across the Spider-Verse Bölüm 1, 2022 yılından 2023 yılına ertelendi.
    Oy Ver

    Spider-Verse devam filmleri ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Sony, 2019 yılında çıkardığı Spider-Man: Into the Spider-Verse ile oldukça beğeni toplamıştı. Animasyon kategorisinde hem Oscar hem de Golden Globe ödülü alan filmin birden fazla devam filmi duyurulmuştu. Geçtiğimiz aylarda ilk fragmanı yayınlanan Across the Spider-Verse Bölüm 1, 2023 yılına ertelendi.

    Haziran 2023’e ertelendi

    Sony’nin oldukça beklenen Spider-Man: Across the Spider-Verse Bölüm 1 filmi, normalde 8 Nisan 2022’de çıkacaktı ancak Sony, geçtiğimiz yıl filmi 7 Ekim 2022’ye ertelemişti. Filme bu kadar az zaman kalmışken bir kötü haber daha geldi. Filmin Twitter hesabından 2 Haziran 2023’e ertelendiği duyuruldu. Filmin yazarı Christopher Miller, filmi muhteşem yapmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

    Spider-Man: Across the Spider-Verse Bölüm 2 ise 29 Mart 2024’e ertelendi. Across the Spider-Verse, Miles Morales’in farklı evrenlerdeki Spider-Manler ile yaşadığı maceraları anlatacak. Sony’nin Spider-Man evreninde geçecek olan Madame Web filminin ise tarihi belirlendi. Dakota Johnson ve Sydney Sweeney’in rol alacağı Madame Web, 7 Temmuz 2023’te seyircilerle buluşacak.  

    Kaynakça https://www.theverge.com/2022/4/21/23035142/spider-man-across-the-spider-verse-sequel-delayed-june-2023 https://deadline.com/2022/04/spider-man-across-the-spider-verse-summer-2023-theatrical-release-sony-release-date-changes-1235007010/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    marto1 4 saat önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

    Profil resmi
    NewSphere 1 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

    Profil resmi
    Black Heart Rebellion 1 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

    Profil resmi
    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Infinix Smart 5
    Infinix Smart 5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız