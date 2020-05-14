Spotify 3 aylık premium hediyesini yeniden başlattı

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Çevrim içi müzik sektörünün lider ismi Spotify, koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan kullanıcılara çeşitli indirimlerle abonelik teklifleri yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bitirilen 3 aylık Premium hediyesi yine başladı.

Yeniden başlıyor

Spotify Premium hediyesi her zaman olduğu gibi daha önce hiç Premium aboneliğini denemeyen kullanıcılar için geçerli. Premium geçişi yapılan andan itibaren 3 ay boyunca ücretsiz olarak hizmetten yararlanılabilecek.

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Spotify Premium hediye kullanım kampanyası 30 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. Kampanya bitiminde Bireysel abonelik 17.99TL, Aile aboneliği 26.99TL ve Öğrenci aboneliği 8.99TL olarak devam edecek.

https://www.spotify.com/tr/premium/

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