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    Spotify 3 aylık premium hediyesini yeniden başlattı

    Koronavirüs salgını döneminde kullanıcı kazanmaya çalışan müzik hizmeti Spotify, bir süredir ara verdiği 3 aylık Premium abonelik hediyesine yeniden başladığını duyurdu.
    1 gün
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Spotify 3 aylık premium hediyesini yeniden başlattı
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    Çevrim içi müzik sektörünün lider ismi Spotify, koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan kullanıcılara çeşitli indirimlerle abonelik teklifleri yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bitirilen 3 aylık Premium hediyesi yine başladı.

    Yeniden başlıyor

    Spotify Premium hediyesi her zaman olduğu gibi daha önce hiç Premium aboneliğini denemeyen kullanıcılar için geçerli. Premium geçişi yapılan andan itibaren 3 ay boyunca ücretsiz olarak hizmetten yararlanılabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Apple uyumlu SteelSeries Nimbus+ kontrolcüsü tanıtıldı"

    Spotify Premium hediye kullanım kampanyası 30 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. Kampanya bitiminde Bireysel abonelik 17.99TL, Aile aboneliği 26.99TL ve Öğrenci aboneliği 8.99TL olarak devam edecek.



    https://www.spotify.com/tr/premium/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    labtek38 1 gün
    Günlük 2 lira netflikse ver 3 lira youtuba ver 2 lira spotifaya ver, 1 lira game passe ver vs...Böyle böyle bir sürü abonelik oluyor. bunun sonu var mı ?günlüğe bölüp 1-2-3 tl diyoruz ama totalde baya bir yekün tutuyor aylıkta.
    Günlük 2 lira netflikse ver 3 lira youtuba ver 2 lira spotifaya ver, 1 lira game passe ver vs...Böyle böyle bir sürü abonelik oluyor. bunun sonu var mı ?günlüğe...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    medverdev (mehmet medverdev) 1 gün labtek38
    evet ipin ucunu kaçırırsanız totalde ciddi bir gider oluyor her ay.
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    medverdev (mehmet medverdev) 1 gün en beğenilen labtek38
    evet ipin ucunu kaçırırsanız totalde ciddi bir gider oluyor her ay.
    Yanıtla +7
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    AirSupport (SK ) 1 gün Playas
    Tartışacaksın tabi? Ses kalitesi hâla türevlerine göre kötü?
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 18 sa. AirSupport
    Aynen nolmus öyle ya leş gibi ses veriyor. Önceden böyle değildi sanki
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Paetzold (R S) 1 sa.
    SoundCloud kullanıyorum yıllardır son derece memnunum.
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    Nemesis-Prime 21 sa.
    Uzun bir süre Spotify kullanan birisi olarak Deezer’daki gibi lyrics(şarkı sözü) özelliği olmasını çok istiyorum. Ayrıca şarkı kalitesini artık artırması gerek. Ses kalitesi anlamında YouTube music de Spotify da flac sunamıyor. Youtube yeni olduğu için hadi neyse ama Spotify’da artık flac ve benzeri ses formatları sunulmalı.
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    yusufcsahin (Yusuf Şahin) 22 sa.
    Ben 2 seneye yakın süredir Spotify Aile paketi kullanıyorum ve gayet de memnunum. Parası biraz tuzlu olsa da, parasının hakkını da sonuna kadar veriyor.
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    Resurrectionn 22 sa.
    Dostlar bu spotify da bir listedeki şarkıların tamamını nasıl beğeniriz.

    tek tek beğenmeye izin veriyor şaka gibi.
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    yusufcsahin (Yusuf Şahin) 22 sa. Resurrectionn
    O listedeki şarkıları indirirsen, sistem otomatik olarak hepsini beğenmiş olarak sayacaktır. Bunun için, o listenin en başındaki "İndir" seçeneğine dokunman yeterli!
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    WhyNot? (Koray ) 1 gün
    "Spotify Premium hediyesi her zaman olduğu gibi daha önce hiç Premium aboneliğini denemeyen kullanıcılar için geçerli."
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    mustafacimbom 1 gün
    Hastasıyız böyle haberlerin:)
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    sekerkazim 1 gün yeni yorumcu
    YouTube Music gibi öneri sistemi olsa daha güzel olacak. Öneri sistemi çok kötü.
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 1 gün
    10 yıldan fazladır SoundCloud kullanıyorum. Düzenim herşeyin kurulu, ses kalitesi, arayüzü, kategori ve haftalık bana özel önerileri sunması bana fazlasıyla yetiyor. Aradığım tüm müzikleri bulup dinleyebiliyorum. Hemde Ücretsiz! 💕

    Ben SC ile mutluyum ya 😄
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Ohol Oula (Attila Tigin) 14 sa. BLasTeaR
    Böyle kalpli bir mesajı anca bir kız atar, kız mısın devrem?
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 1 gün
    1 ay free deniyorum şu an ama ı ıh, niyeyse ısınamıyorum spotify'a. Apple music bile daha iyi geliyordu bundan :<
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    Ters Adam (Girayhan Ç.) 1 gün
    Valla spotify severim ama yt music çok daha güzel.. artık işi zor bunların rekabet etmek için fiyatları en az yüzde 50 düşürmeli yoksa silinip gider.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 1 gün Ters Adam
    Youtube müzik nasıl hocam kaç ayrı cihazda kullanabiliyoruz sınır var mı? Misal giriş yaptığım tüm cihazlarda kullanabiliyor muyum? Youtube listeleri daha güzel sanki bana öyle geliyor.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6285 kez okundu.
    23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

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    uygulama haber, spotify 3 aylık premium ve Ev Elektroniği
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