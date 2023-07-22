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    Anlık Bildirim

    Spotify, premium üyelik fiyatına zam yapacak!

    YouTube'un ardından Spotify da premium abonelik fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor. Spotify üyelik ücreti ne kadar olacak?                                     
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    spotfiy premium ücretine zam geliyor Tam Boyutta Gör
    Spotify Premium abonelik fiyatında artış ilk Amerika’daki kullanıcıları etkileyecek. Şirket, 2021’den bu yana ABD’de ilk kez üyelik ücretlerini yükseltecek. Peki, Spotify abonelik ücretleri ne kadar olacak?

    Spotify Premium üyelik ücretine zam!

    Spotify Premium fiyatı; Amerika’da 1 dolar artarak aylık 10.99 dolara çıkacak. Duo ve Aile aboneliğinde şu an için fiyat artışı söz konusu değil. Fiyat artışı şu an için Amerika’yı etkilese de çok geçmeden Türkiye’de de Spotify Premium üyelik ücretine zam gelecektir.

    Spotify Premium fiyatı ne kadar?

    Şu anda Spotify Premium ücreti; öğrenciler için 14.99 TL, bireysel kullanıcılar için 29.99 TL, çift hesap kullananlar için Duo paketi 39.99 TL ve ailece kullananlar için Aile paketi 49.99 TL olarak ücretlendiriliyor. Tüm paketlerde Spotify 1 ay bedava kampanyası mevcut. Bu arada rakibi Apple Müzik fiyatı öğrenciler için 9.99 TL, bireysel 19.99 TL, aile 29.99 TL.

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    Evren7 1 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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