Spotify, premium üyelik fiyatına zam yapacak!

Spotify Premium üyelik ücretine zam!
Spotify Premium fiyatı; Amerika’da 1 dolar artarak aylık 10.99 dolara çıkacak. Duo ve Aile aboneliğinde şu an için fiyat artışı söz konusu değil. Fiyat artışı şu an için Amerika’yı etkilese de çok geçmeden Türkiye’de de Spotify Premium üyelik ücretine zam gelecektir.
Spotify Premium fiyatı ne kadar?
Şu anda Spotify Premium ücreti; öğrenciler için 14.99 TL, bireysel kullanıcılar için 29.99 TL, çift hesap kullananlar için Duo paketi 39.99 TL ve ailece kullananlar için Aile paketi 49.99 TL olarak ücretlendiriliyor. Tüm paketlerde Spotify 1 ay bedava kampanyası mevcut. Bu arada rakibi Apple Müzik fiyatı öğrenciler için 9.99 TL, bireysel 19.99 TL, aile 29.99 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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+2000 TL fark ile uçan teslimat
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)