Spotify, premium üyelik fiyatına zam yapacak!

Tam Boyutta Gör Spotify Premium abonelik fiyatında artış ilk Amerika’daki kullanıcıları etkileyecek. Şirket, 2021’den bu yana ABD’de ilk kez üyelik ücretlerini yükseltecek. Peki, Spotify abonelik ücretleri ne kadar olacak?

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Spotify Premium üyelik ücretine zam!

Spotify Premium fiyatı; Amerika’da 1 dolar artarak aylık 10.99 dolara çıkacak. Duo ve Aile aboneliğinde şu an için fiyat artışı söz konusu değil. Fiyat artışı şu an için Amerika’yı etkilese de çok geçmeden Türkiye’de de Spotify Premium üyelik ücretine zam gelecektir.

Spotify Premium fiyatı ne kadar?

Şu anda Spotify Premium ücreti; öğrenciler için 14.99 TL, bireysel kullanıcılar için 29.99 TL, çift hesap kullananlar için Duo paketi 39.99 TL ve ailece kullananlar için Aile paketi 49.99 TL olarak ücretlendiriliyor. Tüm paketlerde Spotify 1 ay bedava kampanyası mevcut. Bu arada rakibi Apple Müzik fiyatı öğrenciler için 9.99 TL, bireysel 19.99 TL, aile 29.99 TL.

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